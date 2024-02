Desde válvulas que se cierran, a emergencias de ocasión y pelucas que se vuelan

ESTÁ BIEN QUE NO USEN TOGA, PERO PARA SER JUEZ HABRÍA QUE MOSTRAR MÁS TRAYECTORIA

El artículo tercero del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para crear el primer juzgado de faltas de índole provincial, en la última sesión de Legislatura, fue lo que terminó trabando el tratamiento de la iniciativa. Finalmente, por pedido del mismo bloque oficialista, el tema volvió a comisión.

Fue luego de que el presidente del bloque de Arriba Chubut, Juan País, objetara el requisito de una baja edad y sobre todo, de los pocos ejercicios de la profesión de abogado que establecía el proyecto, para cubrir un cargo tan importante. En ese planteo, el legislador comparó con los criterios de selección de jueces de faltas en municipios como Trelew, Rawson, Madryn o Comodoro Rivadavia, donde se piden mínimos de 5, 6 y hasta 7 de ejercicio previo de la profesión, antes de postularse para el cargo.

En la iniciativa se exigía nada más que 3 años de antigüedad como abogado y un mínimo 25 años de edad, lo que refleja muy poca experiencia para un cargo tan importante. Al parecer, no hubo buen diálogo con el gobierno, o faltaron fundamentos concretos por parte de los autores, por lo que el bloque oficialista entendió que el tema podía esperar por lo menos al inicio del período ordinario de sesiones, para analizar en profundidad en Comisión, sin ameritar un tratamiento urgente en sesiones extraordinarias.

Una cosa es no caer en la exageración del proyecto de ley ómnibus, que exigía que los jueces del país volvieran a usar toga, entre otras formalidades; pero otra, distinta, es descontracturar a tal punto que, por poco, se convierte en una pasantía para recién egresados de Derecho. Marcha atrás por el momento.

EN TRABAJO LEGISLATIVO, MENOS ES MÁS. O ALGO ASÍ

En la sesión preparatoria realizada por la Legislatura de Chubut el miércoles pasado, se aprobó el cronograma de sesiones para todo el año 2024 y la novedad es que la legislatura se animó a algo que estaba dando vueltas hace un tiempo, vinculado a su vez con un cambio en el reglamento que se aprobó recientemente: las sesiones serán solamente los jueves, semana por medio

Esto significa que habrá dos sesiones mensuales, porque de ahora en adelante no va a hacer falta la sesión de los martes para que los proyectos de ley o toda iniciativa que ingrese la Legislatura tome estado parlamentario y sea derivada a comisión, sino que va a ser un proceso automático que va a llevar adelante el presidente de la casa y los proyectos van a estar disponibles apenas dos días hábiles después de ingresados.

Así podrán ser analizados en comisión rápidamente y los dictámenes van a poder estar en las sesiones de los días jueves. De esta manera, la legislatura programó 19 sesiones para todo 2024, es un número menor pero a lo que habitualmente ocurría, pero tiene que ver con apostar a calidad y no con cantidad.

Esto lo destacó en la última sesión la diputada Andrea Aguilera, quien dijo que esta Legislatura, desde que asumió en diciembre y durante los meses de enero y febrero, ya lleva 22 horas de sesión, cuando en todo el año 2023 la legislatura anterior sesionó apenas 19 horas en total.

Fue una manera que tuvo la diputada de demostrar que ahora las comisiones trabajan todas las semanas, y que hay una intensidad de análisis de los proyectos y de trabajo legislativo muy superior a la de la gestión anterior.

“EL SEÑOR Y LA SEÑORA EN DESACUERDO POR LA EMERGENCIA”

Durante la sesión del Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia, realizada el jueves para tratar la adhesión a la Emergencia Económica, que finalmente no prosperó, hubo espacio para varios cruces y chicanas. De un lado, la oposición cuestionó al oficialismo porque “hasta diciembre decían que estábamos en Dubai y ahora quieren declarar la emergencia”, mientras que el oficialismo cuestionó la falta de coherencia de los representantes de Juntos por el Cambio, que a nivel provincial impulsaron la emergencia, pero no quisieron adherir en Comodoro.

El concejal Panquilto recogió el guante para diferenciar la situación económica de la ciudad en relación a la provincia, pero advirtió que el problema se vincula a la obra pública paralizada por efectos de la inflación. Y disparó contra la oposición, al señalar que “hay dos señores que no se ponen de acuerdo entre ellos, cuando se pongan de acuerdo, van a cambiar un punto o una coma en comisión y lo van a terminar aprobando”.

Aunque el mensaje fue crítpico, hubo quienes se animaron luego al ‘subtitulado’. “La pelea en el bloque opositor no fue entre dos señores, sino entre una señora y un señor”, bromearon en los pasillos legislativos, al referirse a un supuesto reproche de la diputada nacional Ana Clara Romero hacia el gobernador Ignacio Torres. Se dice en esos pasillos que el gobernador había comprometido el apoyo de los concejales ante el intendente Othar Macharashvili (con quien se mostró más que cercano en el acto Aniversario de la ciudad), pero sin haber hecho partícipe a la legisladora, quien en represalia, según esa interpretación desde el PJ, habría mandado votar en contra.

Dicen tantas cosas… ya no saben qué decir.

“DOS SEÑORES QUE SE PELEAN ESTÁN EN OTRO ESPACIO”

Fue el concejal Martín Gómez, desde JxC, quien bancó la parada de la chicana, al refutar los dichos de Panquilto: “Si recibimos órdenes o no recibimos órdenes, o hay dos personas que se pelean, yo no me quiero meter mucho en la vida interna de los demás, pero me parece que ‘dos personas que se pelean’ me parece que hay en otro espacio, no en el nuestro”, disparó, en referencia elíptica a aquellos fríos días de la transición entre el ex intendente Juan Pablo Luque y su sucesor, Othar Macharashvili.

Gómez también atendió al concejal Omar Lattanzio, quien prestó su apoyo para que la norma se tratara sobre tablas, con la celeridad que buscaba el oficialismo. “Durante mucho tiempo se jactó o denunció irregularidades del Ejecutivo, me parece dudoso que ahora pretenda dar el beneficio de la duda al Ejecutivo, para que tenga la discrecionalidad de creerse el dueño del Estado y no un simple administrador como lo es”.

SE DIO VUELTA LA TABA

En definitiva, el Concejo de Comodoro terminó votando al revés de lo que parecía un par de semanas atrás. Si entonces los temores eran de que el oficialismo, es decir ‘Arriba Chubut’ no acompañarían la emergencia, por responder más a Luque que a Macharashvili, pero que sí tendrían el apoyo de la oposición, para votar en línea con su gobierno provincial, lo que pasó el jueves fue exactamente al revés. Y al momento de argumentar, los opositores tomaban los fundamentos que hasta hace poco planteaba el oficialismo: “si es una ciudad con una administración modelo, no se puede declarar la emergencia”, fue el tono de los opositores, con la suficiente cuota de ironía para tratar de demostrar que, en realidad, las cuentas no estaban tan ordenadas. “Dijeron eso, pero se agarraban la cabeza cuando recibieron la orden de votar en contra”, insistieron desde el peronismo.

AL FINAL SOMOS TODOS AMIGOS

La cercanía entre Nacho Torres y Othar Macharashvili se vio en el Aniversario de Comodoro Rivadavia, donde en varios pasajes de sus discursos, ambos reivindicaron el trabajo conjunto, por sobre las diferencias partidarias. En particular el gobernador, quien reconoció que al convocar al intendente local para firmar juntos la demanda contra Nación, por la quita del subsidio al transporte, se ganó la represalia de Nación, a partir de la retención de fondos coparticipables, lo que dio inicio a su “guerra del petróleo”, al anunciar que el martes cerrará la válvula de petróleo y gas hacia el resto del país. Tal como dijo Nacho, la represalia de Milei vino cuando vio la foto junto a Othar, al presentar la demanda por los subsidios del transporte. ¿No le habrá gustado el sombrero?

LES DIJO VERDES, PERO DESPUÉS LOS REIVINDICÓ

Desde su típico perfil componedor (para algunos justicialistas, en exceso), el intendente también hizo un reconocimiento a los concejales de todos los bloques y dijo estar “orgulloso”, al exponer que, si bien hay diferencias políticas, todos trabajan a favor de la ciudad.

Fue luego de elevar el tono el jueves, cuando dijo que hubo “inmadurez política” de la oposición, al no acompañar la iniciativa de la emergencia. La réplica de los ediles opositores tampoco se hizo esperar: ‘Un signo de inmadurez política es pretender, en estos tiempos, tomar facultades que no están justificadas de hecho”, dijeron a través de un comunicado oficial.

El mensaje del intendente pareció dar la razón a una hipótesis que divulgó el concejal Tomás Buffa, quien en declaraciones periodísticas afirmó que el tuit del intendente no fue manejado por él, sino por “algún asesor que piensa más en redes sociales que en política”.

MIRÁ QUIÉN TE BANCA

Una de las que celebró el discurso del gobernador Ignacio Torres y su anuncio de cerrar la válvula petrolera fue la ex concejal del PJ, Viviana Navarro, reconocida por sus kilométricas distancias con el espacio político al que representa al gobernador. Sin embargo, esta vez lo bancó a través de X, ex Twitter (¿hasta cuándo habrá que aclarar que Twitter ahora se llama ‘X’, ¿aunque esa letra en nada se parece a un nombre? Gracias, Elon Musk)

¿ES POSIBLE CERRAR LA VÁLVULA?

En ámbitos petroleros se mira con preocupación el anuncio del gobernador, que si bien se entiende que es una forma de establecer una presión política en la disputa con el gobierno nacional, hay cuestiones legales y técnicas que dificultan llevar a la práctica una medida de esas características.

Por un lado, porque el manejo de la monoboya de la que sale el petróleo producido por la provincia es operado por una empresa privada, integrada por las operadoras de la cuenca, que tienen a su vez contratos de concesión y operación de esas instalaciones. Por eso, desde el punto de vista del derecho se advierten varios problemas para llevar adelante una decisión de esas características.

También desde el plano técnico hay dificultades, porque eso implicaría comenzar a saturar la capacidad de almacenaje, lo que puede significar un freno a la producción que, una vez parada, es muy difícil recuperar posteriormente.

Se cree que antes habrá algún tipo de acuerdo político, si es que el presidente Javier Milei entiende el origen del reclamo de Chubut (aunque no parece muy dispuesto a escuchar las necesidades del interior), pero quienes conocen el sector saben que una decisión así no solamente sería perjudicial para el gobierno nacional, sino también para la provincia.

EL TWITTER DE YRIGOYEN

La adicción del presidente Javier Milei al uso de redes sociales, en las que pasa varias horas al día, según el análisis publicado en distintos medios en la última semana, terminó derivando en una actualización de la vieja frase “el diario de Yrigoyen”, en referencia al supuesto periódico que colaboradores mostraban al caudillo radical en la última etapa de su presidencia, para que no viera las malas noticias o aquellas que fueran adversas para su imagen. Si bien hay dudas sobre la existencia de ese hecho, ya que nunca se halló un ejemplar con tales noticias (algunos historiadores arriesgan que es parte de la campaña que hizo la derecha de esos años, que derivaría en el golpe de Estado de 1930), la anécdota llegó hasta nuestros días. Y fue adaptada a los tiempos actuales: hay quienes cuentan que al presidente Javier Milei le muestran las cuentas de redes sociales que sólo hablan bien de él, es decir de sus votantes y seguidores.

Lo cierto es que el presi pasa parte de su jornada laboral reposteando o ‘laikeando’ tuits que lo halagan y hay preocupación en el gobierno, según publicó La Política Onlne, ante la versión de que muchas de esas cuentas son generadas por sus propios trolls. En fin, menos mal que el país no tiene muchas urgencias, que si no…