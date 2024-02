En medio de la tensión entre el gobierno del Chubut y Nación, por no enviar los fondos coparticipables correspondientes a la provincia patagónica, el gobernador Ignacio Torres lanzó una dura advertencia. “No vamos a exportar ni un barril más de petróleo”, aseguró el mandatario chubutense.

En medio de la disputa entre Torres y Milei, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, habló con la prensa y opinó sobre la situación. Además, reveló que antes del anuncio del gobernador chubutense, se reunió con él, con quien comparte el mismo espacio político e incluso se mostraron juntos durante la campaña. Cabe aclarar que Bullrich, el pasado lunes por la mañana compartió un documento del PRO, apoyando a Milei en el conflicto con gobernadores.

“Me vino a ver, me contó lo de la deuda; me parece que discutir con el Gobierno Nacional un refinanciamiento es una cosa razonable y lógica, después dijo que si no mandaban la plata iba a cortar el petróleo. Le dije ‘pará, estamos todos locos?, eso hasta ahí no se puede llegar’. Pensé que lo decía medio en chiste, como que no era una cosa seria”, explicó a LN+.

“En un país que existe la seguridad jurídica, que necesita mostrar al que viene a invertir que no va a pasar nada, estas amenazas lo que hacen es que los inversores se pongan a pensar hacia dónde van y para qué, si en cualquier momento nos cortan el suministro de gas y electricidad. Es pasar un límite”, agregó.

En tanto, sostuvo que “hay que pensar que hoy la Argentina tiene un parlamento, una Justicia, una Corte Suprema donde se dirimen los conflictos entre las provincias y la Nación. Hay mecanismos institucionales”.

Además, recordó que apoyó a Ignacio Torres en campaña, pero desligó de esta situación. “Yo lo apoyé en la campaña, pero una cosa es un gobernador que plantea las cosas en el marco de la ley y otra alguien que te va a cortar el petróleo”, lanzó.

Asimismo, señaló que “La provincia de Chubut está con un problema grave con el petróleo, tienen que ser muy cuidadosos porque son cuencas maduras que en cualquier momento cierran”. “Chubut no debería ser pobre y es pobre. Hay que lograr las inversiones”, explicó Bullrich.

“Lo importante de todo es que un gobernador de Juntos por el Cambio tiene que tener principios claros: respeto a la propiedad privada y a las instituciones”, sostuvo. “¿Dónde está Juntos por el Cambio? Hay una parte que está apoyando el cambio y otra que está boicoteando el cambio”, concluyó.