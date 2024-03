Fueron días de una intensidad política pocas veces vista para nuestra provincia, con un nivel de tensión que tuvo crispados los nervios de toda la dirigencia nacional con el planteo de Chubut como eje central. El principio de alivio llegó de la mano de un fallo judicial el martes, que no resolvió la cuestión de fondo porque hay apelaciones pendientes, pero que descomprimió en parte un conflicto que tuvo una escalada inédita, con llamados al diálogo de parte de los gobernadores que el presidente Javier Milei respondió este viernes con la convocatoria a un pacto nacional.

Todo es de una volatilidad asombrosa, tan dinámico que cuesta capturar un momento y dejarlo fijo para el análisis, ya que la realidad cambia a cada minuto. Pero de todos modos en ese intento, la lectura política objetiva -desprovista de banderas regionalistas emotivas- puede dejar varias conclusiones que el futuro dirá si son definitivas o no.

El apoyo de Patricia Bullrich a Milei en el cruce con Ignacio Torres y los gobernadores

Enumeremos ideas a desarrollar: 1) Ignacio Torres demostró una enorme habilidad para instalar su figura y su discurso, generar apoyos -incluso libertarios-, y lograr repercusión nacional; 2) su jugada fue tan arriesgada y a fondo, que parece haber apostado todas sus fichas de entrada, y ahora es una incógnita cómo queda la relación Nación-Chubut; 3) se traspasaron los códigos de la política al publicarse chats privados; 4) se dañó la relación con la ministra Patricia Bullrich a días de implementarse un plan federal de seguridad; 5) a nivel local, fue notorio el alejamiento de la diputada Ana Clara Romero, quien era la principal figura del espacio en Comodoro Rivadavia.

Qué dice la Ley que trata la Legislatura en apoyo a las gestiones de Torres ante Nación

A lo anterior, agreguemos un concepto sobre el manejo político de Torres: nunca pone todos los huevos en una sola canasta, sino que deja todas las velas prendidas. Esto volvió a verse esta semana, en la que se posicionó como figura nacional del PRO, partido al que aún pertenece y sigue interesándole como lugar de referencia, pero en simultáneo, ordena a su tropa poner toda la energía en el armado de un partido político provincial, que será su resguardo.

El cierre político de todo lo vivido será el próximo jueves en Puerto Madryn, en el encuentro con los gobernadores de todas las provincias patagónicas. Por algo Torres cerró su discurso en la Legislatura con la invitación a todos: hay altas chances de que sea ungido presidente pro tempore de la región por sus pares y que se anuncie la empresa regional de energía.

Desde válvulas que se cierran, a emergencias de ocasión y pelucas que se vuelan

Apoyo casi total

Lo que se vivió después del viernes 23, que nació con una noticia inesperada de descuento de fondos coparticipables -una jugada intempestiva de Nación que no le gustó a Torres- fue mucho y caótico, por lo que, una vez que bajó la espuma, no viene mal analizar algunos puntos.

Quienes conocen al gobernador aseguran que no fue un plan prestablecido, sino que reaccionó en caliente. Fue algo muy arriesgado salir a anunciar medidas drásticas, pero Torres es muy hábil para improvisar. Su discurso de plantarse ante el apriete con amague de “cierre de válvula” logró inmediato apoyo local, y luego regional y nacional.

En pocas horas, se convirtió en lo que todo político sueña: una figura conocida por todo el país cuyo nombre estaba en boca de la gente común, que ahora ubicó a Chubut en el mapa y sabe quién es su gobernador, al que vieron en todos los canales porteños y fue mencionado por el político más seguido en redes: Javier Milei.

Torres con gobernadores patagónicos: "Estamos abiertos al diálogo y no queremos más peleas"

Para lograr esto, tuvo la habilidad de correrse de un fin individual, y planteó un discurso colectivo, regional y emotivo: habló de lo que sufren los patagónicos y el interior, contra las injusticias del centralismo porteño. Incluso lo reforzó en su discurso del viernes, al defender las fiestas populares y valerse del viralizado discurso sobre los guanacos.

Ya antes, al utilizar el lunes la banca 28 para dirigirse en un discurso a todo el pueblo chubutense, con transmisión de los principales canales de tv nacionales, había logrado que 24 diputados de cuatro bloques lo respaldaran, así como todo el arco gremial y empresario, y hasta figuras opositoras del justicialismo, como el senador Carlos Linares, el diputado Juan Pais e incluso un tibio posteo de Juan Pablo Luque.

Torres, el primer gobernador que se le animó a Milei: una escalada inédita en un conflicto de final incierto

Sólo se le opusieron el sector de la izquierda, representado en Santiago Vasconcelos en la Legislatura y el diputado libertario nacional César Treffinger, cuyos diputados provinciales que lo acompañaron en la boleta (está claro que fue una alianza electoral que hoy no tiene conductor provincial) apoyaron a Torres con las dos manos levantadas.

Como salida “elegante”, el legislador nacional quiso explicar que no pertenecen a La Libertad Avanza, es decir que no son de Milei. Pero estaba claro hasta acá que los representantes del Pich y Ciudadanos por Chubut (el apoyo electoral de Treffinger) pertenecían supuestamente a su espacio. Pero se “nachizaron”, adoptaron el discurso del gobernador o no se animaron a enfrentarlo.

Milei contra Torres y "la runfla" de los gobernadores: "Pobrecito Nachito, es un pobre chico"

El mejor ejemplo fue Daniel Casal, diputado “amigo” de Treffinger, el único afiliado a su partido, que en un posteo en X se autodefinió como integrante de la lista de Milei, y explicó que siempre defenderá los intereses de Chubut, cuestionando al vocero Manuel Adorni por sus dichos despectivos sobre las fiestas populares.

Ahora Torres parece haber cooptado una Legislatura con mayoría calificada, un rebote que era impensado antes del conflicto. Todo ganancia para la imagen del gobernador, a quien no parecen haber afectado los duros cuestionamientos y ridiculizaciones en redes a cargo de los ejércitos de trolls del gobierno nacional y de algunos periodistas porteños muy afines a la línea mileista.

La Legislatura aprobó con 24 votos a favor la ley de apoyo a Torres ante el conflicto con Nación

Heridas

Claro que en el camino hubo rupturas y heridas. Por más que haya llamado al diálogo de los gobernadores patagónicos y cierta apertura mostrada por la convocatoria del presidente a un acuerdo nacional que fue bien recibida por el mismo Torres, el enfrentamiento con la gestión de Milei continúa, al punto que Nación va en una estrategia ante la Corte Suprema cuestionando al juez Hugo Sastre que firmó el fallo a favor de Chubut.

En ese conflicto, por lejos el más expuesto -casi en soledad- es Torres y la provincia del Chubut, que fue la única en ir a la justicia dos veces seguidas y desafiar en los papeles a Milei. Ninguna otra provincia de la región acompañó la estrategia judicial de Chubut por los subsidios al transporte, una medida que Torres sigue reivindicando.

Torres: "No me voy a dejar apretar nunca cuando me quieran poner un pie encima"

Las voces que Torres se jacta de no haber escuchado, que le recomendaban no pelearse, eran de aquellos que sabían que aún había mucho por negociar en materia financiera. ¿Era necesario ir a mediados de febrero a pelear en la justicia por el transporte mientras Economía pedía refinanciar el Fondo Fiduciario?

La consecuencia, en medio de acusaciones cruzados de mails y mensajes, fue que quedó detonada la relación con el equipo de economía de Luis Caputo, desde el momento que un funcionario de Chubut hizo públicos una serie de chats privados. Son códigos rotos de los que es imposible volver.

Y aún quedan cuatro años por delante para gobernar, con un futuro incierto, tal como lo expresan algunos intendentes, que en voz alta apoyan al gobernador, pero en voz baja admiten que desde esta provincia va a ser imposible acceder a cualquier financiamiento, por mínimo que sea.

Tierra del Fuego paralizará por 24 horas la producción de petróleo en apoyo a Chubut

El análisis de Torres de todo lo actuado se vio en su discurso del viernes a la Legislatura, cuando luego del conflicto, destacó a una sola figura con nombre y apellido para que tome nota toda la población: Paulino Caballero, el presidente del Banco del Chubut, verdadero artífice de que no haya explotado todo por los aires.

“Logramos renegociar el Tidech y quiero felicitar a todo el gabinete del ministerio de Economía y en especial a Paulino Caballero, que tuvo un rol central en esta negociación” dijo Torres ante el aplauso de los presentes. Fue al único integrante del gabinete que mencionó con nombre y apellido junto a José Luis Punta. Las palabras hablan por sí solas.

El polémico posteo de Milei sobre una burla a Nacho Torres y el Síndrome de Down

Alejamientos

La primera ruptura notoria de todo el conflicto fue entre Torres y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Habían mantenido una excelente relación desde siempre, y la presidenta del PRO lo había apoyado históricamente en cada una de las campañas; sin embargo Torres se había mantenido neutral en la interna presidencial con Horacio Rodríguez Larreta.

Al estallar el conflicto con Nación, en el que Mauricio Macri se mantuvo públicamente en silencio pero por lo bajo movió sus hilos para tratar de bajar el tono, Bullrich se mostró claramente como integrante del equipo de Mieli, y le tiró las orejas a Torres en público.

Más allá de la anécdota de los guanacos y el recordatorio del potencial minero, le dijo al gobernador que un dirigente del PRO debe tener principios, entre los cuales destacó "estar siempre dentro del marco de la ley" y "nunca actuar bajo hechos violentos o extorsivos”. "El hecho de decir que 'voy a cerrar el grifo del petróleo no es algo razonable, atenta contra la propiedad privada, en un país que quiere atraer inversiones y que crezca en fuentes de trabajo", disparó.

Bullrich se metió en la polémica entre Torres y Milei: "La extorsión y el apriete no son valores del PRO"

Torres le respondió que “Patricia usó este conflicto para plantarse en frente de Macri por una puja partidaria y la verdad que lo lamento. Lo usó para ir por la presidencia del PRO" y afirmó "plantear una interna partidaria cuando el país está agonizando está muy alejado de la realidad de los argentinos”, afirmó el chubutense.

Allí quedó todo mal de manera evidente, pero hubo otra mujer, supuestamente “socia” de Torres, que en este conflicto se mantuvo llamativamente al margen: la diputada Ana Clara Romero. Habitualmente de alto perfil, no asistió a la sesión de la Legislatura el lunes donde estaban otras legisladoras como Edith Terenzi y Andra Cristina, así como tampoco se la vio el viernes.

Milei aseguró ver a "la casta política revolcarse en miserias" y "apelando a mentiras para defender privilegios"

Más allá de replicar algún mensaje en redes, se mostró fría, y no dio casi declaraciones en defensa de los intereses provinciales, alineada con el gobernador. Incluso en declaraciones publicadas el viernes, prefirió no chocar con la política de Milei (ha votado a favor del gobierno en el Congreso) y más bien se abocó a criticar la gestión justicialista en Comodoro.

¿Cuál es el origen de este alejamiento de la gran figura de Cambiemos en la zona sur respecto al gobernador de su color político? Algunos lo atribuyen a la interna del PRO y otros al acercamiento de Torres con el intendente Othar Macharashvili, algo que no le habría caído nada bien.

Los más entendidos se fijaron en un dato anterior: cómo actuó Romero con sus concejales para impedir el tratamiento sobre tablas de la ordenanza pedida por el intendente -y prometida por Torres- para declarar la emergencia económica y financiera a nivel municipal. La diputada se movió a fondo, reuniéndose incluso cara a cara con sus ediles, para impedir el tratamiento y lograr que no estén los votos: rompiendo el pacto Othar-Nacho.

Cómo sigue

¿Qué va a hacer ahora Torres con todo ese capital que consiguió en poco tiempo? ¿Cómo seguirá la estrategia del gobernador hacia adelante? Por un lado, hay quienes le auguran un enorme crecimiento dentro del PRO, atado a la figura de Mauricio Macri. Más allá de algún fanático que ya ve a Nacho como posible presidenciable, lo concreto es que se viene la discusión de la conducción del partido, y seguramente quedará como una figura central.

Hasta aquí, Torres no venía obsesionado con el PRO, pero su crecimiento en el marco del conflicto con Milei, le dio una oportunidad que seguramente no va a desaprovechar, de sentarse en la mesa chica a nivel nacional

Pero esto no significa que de marcha atrás con su plan B, sino más bien todo lo contrario: juega las fichas a nivel nacional y también local, armando un partido propio -que todavía no tiene nombre, pero puede ser Despierta Chubut- y dando la indicación a su tropa de ir a armar los papeles al juzgado electoral y empezar el proceso de las afiliaciones. Una cosa no quita la otra.

Este espacio político nachista es un hecho y lo demostró por ejemplo este viernes el anuncio de la intendenta Claudia Loyola, de Camarones, quien confirmó su pase a Despierta Chubut: luego de haber militado en el arcionismo, hoy es oficialista.

Al mismo tiempo, Torres va con la jugada junto a sus pares de la región, para el encuentro programado en Puerto Madryn este 7 de marzo. Después de semejante conflicto nacional y la conferencia de prensa en el Senado del pasado martes, la reunión tomó una enorme envergadura política.

En la previa, se anuncia el lanzamiento de una empresa regional de energía, y se van a discutir varios temas de fondo de manera coordinada, para lo cual los 6 gobernadores invitaron a todos los senadores y diputados nacionales: buscarán anunciar un bloque regional en serio para discutir políticas de estado para el sur del país.

El corolario de todo este posicionamiento de la región y especialmente de Torres, es que hay consenso avanzado para que el chubutense sea elegido nuevo presidente pro tempore de este grupo de provincias, un cargo simbólico que lo convierte en la cara visible del reclamo patagónico.

¿Cómo terminará esta arriesgada jugada de Torres para Chubut en el futuro? Nadie lo sabe a ciencia cierta, y por supuesto, están los optimistas y los pesimistas, depende la mitad del vaso que quieran mirar. Lo que está claro es que hay un estilo de gobierno nachista que ya no va a cambiar: nunca pasa desapercibido y sabe hacerse oir.