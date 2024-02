En medio de la tensión entre Chubut y Nación: explotaron los memes por el "mail" a Torres. La disputa por los fondos coparticipables a la provincia patagónica sumo un nuevo capítulo, luego del intercambio entre Guillermo Francos, ministro del Interior y Facundo Ball, ministro de economía chubutense en la red social X.

Allí, el foco estuvo puesto en un “mail” y última propuesta de la provincia de renegociar la deuda del Fondo Fiduciario.En los usuarios de redes sociales realizaron memes sobre la situación.

Además algunos usuarios indicaron: “Se quemó el 80% de JxC por defender a un tipo que ni siquiera supo abrir un mail y los dejó a todos en RIDÍCULO. Masterclass”; “'Che les mandé un mail ayer y no me lo contestaron, qué hacemos?'. ‘Y bueno, cortale $13.500 palos y listo, no tengo ganas de llamar por teléfono, no me acuerdo el código de área de Chubut’. En serio creen que puede pasar algo así?”; “Estaba cantado. El gobernador de Chubut dijo que cortaba el gas y el petróleo al país. De repente: apareció el mail para girar los fondos. Ahora van a querer instalar que el gobernador se confundió. Pero la realidad es que a Milei lo apretaron un poquito y largó la guita”.