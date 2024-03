Apertura de sesiones: "Chubut no le ganó a Nación, ganó el federalismo", afirmó Torres

Torres inició su discurso con una fuerte crítica a Nación “A muchos no les gusto que la justicia nos haya dado la razón y ahora Chubut es el enemigo por sus fiestas populares dónde no vive nadie y está llena de guanacos. El gobierno nacional se equivocó porque se pensó que Chubut no se sabía defender, y nos defendimos todos juntos”, dijo.

El polémico posteo de Milei sobre una burla a Nacho Torres y el Síndrome de Down