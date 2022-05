Con renunciamientos así…

En la última semana, el intendente de Dolavon, Dante Bowen, expuso un particular acto de “renunciamiento”, al expresar que aún cuando se aprobase una ley que habilite un tercer mandato al frente de su localidad. Claro que el jefe comunal tiene otras proyecciones: al expresar su apoyo a la figura de Juan Pablo Luque para la gobernación, reconoció que le gustaría acompañarlo en la fórmula como aspirante a la vicegobernación, al tiempo que remarcó que su espacio buscará la continuidad en su terruño propio. Al ser consultado sobre quién encabezaría ese proyecto de continuidad, aseveró que uno de los nombres que “más fuerte suena” es el de su señora esposa, Rosario Nervi, apoderada del Partido Justicialista. Además, dijo que la gente pide caras nuevas y renovación dentro del justicialismo, en lo que pareció un “palito” por elevación al presidente partidario, Carlos Linares.

El Poder entre Bambalinas: Linares tantea el 2023 para volver a Comodoro, se recalientan las PASO y los discursos entre "rancios" y payasos

Linares contra el “plato volador”

Y a propósito de Linares, fue el propio ex intendente quien salió a negar su interés en un posible regreso a Comodoro Rivadavia, al expresar que está muy bien en el Senado y admitir también que “es tiempo de una renovación”, por lo que aseguró que su nombre no estará en ninguna boleta en las elecciones de 2023. Sobre el final de la semana, además, el legislador nacional saboreó un triunfo parcial para su espacio, al celebrar la media sanción del proyecto que impulsa el FDT para pagar la deuda al FMI con fondos fugados del país: “No es un blanqueo –aclaró-, porque el proyecto establece sanciones para quienes fugaron alrededor de 300.000 millones de dólares”. Al mismo tiempo, disparó contra Juntos por el Cambio, que no acompañó la iniciativa: “Parece que bajaron de un plato volador, pero todos ellos tuvieron que ver con el gobierno de Macri que es el que dejó al país endeudado y el desastre que hicieron. Esta iniciativa busca que los que la fugaron, la pague y no sea el pueblo que se levanta a trabajar todas las mañanas el que tenga que hacerse cargo de la fiesta de los demás”.

El Poder entre Bambalinas: Traigan elecciones, que candidatos sobran

Torres: “No se va a recaudar nada con este blanqueo”

Por su parte, Ignacio Torres replicó que el proyecto del oficialismo no será aprobado en Diputados, al tiempo que advirtió que no es necesario este proyecto para recuperar los fondos fugados: “Estamos hablando de un blanqueo, no de un proyecto ético que busca combatir el delito –planteó el referente en Chubut de la oposición nacional-. Debería tener más beneficios el Estado que esa figura de colaborador que crea el proyecto, que básicamente denuncia a alguien que no está declarando bienes o dinero en el extranjero”. El proyecto contempla un mecanismo de incentivo para quien denuncie a un evasor, quien recibiría un 30 por ciento de la suma recuperada. “No se va a recaudar nada –insistió Torres-, va a ser un fracaso, al margen de que ellos saben que no va a salir de Diputados”.

Y remató “Ellos hablan de una fuga de 80 mil millones de dólares en el Gobierno de Mauricio Macri, cuando hubo más de 120 mil millones en el de Cristina Fernández y ni hablar de este gobierno”.

El Senado aprobó la creación de un fondo para pagarle al FMI con dinero fugado al exterior

Othar ‘les tiró’ los perros…

La propuesta del viceintendente Othar Macharashvilli para llamar a “consulta popular” por el tema de qué hacer con los perros callejeros en la ciudad pareció reflejar un nuevo distanciamiento interno en el PJ, habida cuenta de que la postura queda en contradicción con lo que votó y aprobó el bloque oficialista, en sintonía con el Ejecutivo, más allá de que un sector de éste difiere con la forma que tomó finalmente la ordenanza. El problema que divide aguas internas metaforiza también una parte del mapa interno del PJ local, en el que el actual número 2 no tiene todas las fichas puestas por el número 1, como ocurrió desde 2011, para sucederlo en el cargo.

“Esto no quiere decir que haya una ruptura, es solamente un debate en el que cada parte expone su opinión –refutó un veterano dirigente en torno a estas diferencias-. No hay ningún quiebre interno, Othar es uno de los que puede suceder a Juan Pablo, como también Sampaoli o Issa Pfister, son todos integrantes de un proyecto que empezó en 2011; pero no hay que ver peleas en un simple intercambio de opiniones para enriquecer el debate”.

Luque sobre los callejeros: “Por mi cabeza no pasa matar perros", afirmó

¿Será así? En ámbitos cercanos al oficialismo del Concejo, por lo pronto, no cayó bien la postura de “abrir el debate” que impulsa el vice.

No nos ayuden más…

Diputados oficialistas no salen de su asombro por el modo en que el gobierno salió a anunciar la inversión que busca realizar para la compra de equipamiento a la policía, ya que lo planteó como un nuevo “pedido de endeudamiento” por 1.500 millones de pesos, cuando en realidad la compra se hará con fondos propios. “Es una operatoria por el sistema ‘leasing’, que es de lo más común y lo único que necesita de Legislatura es la aprobación de una garantía para el pago, pero de ningún modo implica tomar deuda nueva”, explicaron desde el bloque, que saben que todo lo que implica nueva deuda estará abierto a los cuestionamientos.

Diego Carmona asumirá el próximo martes como Fiscal Anticorrupción de Chubut

¿Cuáles ñoquis? No, los otros…

La militante radical Elena Rubilar, siempre activa en redes sociales, no dejó pasar una declaración del ministro Cristian Ayala, quien había advertido que “a los ñoquis hay que denunciarlos, si yo me entero los voy a denunciar”. Rápida de reflejos, Rubilar posteó dos casos que se exponen públicamente en el sistema de sueldos del gobierno provincial: el de Carlos Relly, con un haber mensual de 234.362 pesos y el del ex intendente de Comodoro Néstor Di Pierro, con 283.250 pesos mensuales.

Maderna se reunió con el Jefe de Policía de Chubut y con el nuevo jefe de la Unidad Regional de Trelew

Relly se desempeñó un tiempo como secretario General de la Gobernación, donde asumió en diciembre de 2019, pero pocos meses después se anunció su salida, aunque el propio ex diputado radical aclaró en ese momento que permanecería “colaborando” con el gobierno en otras áreas. En este caso se ve que la colaboración es del Ministerio de Economía de la provincia. Y Di Pierro, que estuvo un par de años como director de YPF en representación de la provincia (cargo que abona la petrolera) salió luego de ese ‘sillón’ y anunció que permanecería como colaborador del gobierno en Buenos Aires.

Colaboraciones que, por lo que se ve, no son ad honorem…

Las deudas de las cooperativas de Chubut

En la última sesión del Concejo Deliberante, la concejal Viviana Navarro expuso la situación de las cooperativas de Chubut, que le adeudan a CAMMESA un monto de 25.824 millones de pesos. “Sabemos que es un holding de empresas, que son los dueños de la energía de este país”, dijo la edil en referencia a la compañía que administra el mercado mayorista de la energía eléctrica. “Me llama la atención que también hay empresas privadas con deudas, como EDENOR y EDESUR, de la Ciudad de Buenos Aires, que le adeudan 147.000 millones de pesos”, comparó, al tiempo que nombró otras compañías de distintas provincias, con deudas mayores a las del sistema de distribución, que sin embargo sus cuentas no sufren embargos por parte de la mayorista.

Linares negó su desembarco en Comodoro para 2023 y opinó a favor de eliminar las PASO en Chubut

“A quienes arrinconan y embargan cuentas y ponen contra la pared es a las cooperativas de esta provincia, pero a las empresas privadas, con capitales fuera del país, no les embargan 10 centavos”, comparó. “Creo que siguen sentados los mismos salvajes del gobierno anterior, que le subsidiaron a las distribuidoras de capital federal 19.000 millones de pesos, que los pusimos todos los argentinos. ¿Por qué no le condonan a las cooperativas de esta provincia?”, planteó.

Treffinger salió a bancar al Casero

El escándalo desatado por la pelea entre Alfredo Casero y Luis Majul, en un canal televisivo porteño, tuvo repercusión en Chubut. En sus redes sociales, el ex candidato a senador por el PICH, César Treffinger, salió a bancar al ex cómico y no dudo en ponerse de su lado en la pelea con el empresario periodístico:

“Alfredo Casero no está loco, se equivocó (en) las formas, pero dijo lo que la gran mayoría de los ciudadanos sabemos. Ahora todos los medios (de uno y otro lado de la grieta) actúan atacando y demonizándolo de forma corporativa porque expuso la falta de transparencia, objetividad e imparcialidad de muchos medios de comunicación que sólo responden a la pauta que reciben (que sale del dinero de los ciudadanos y nadie muestra ni transparente públicamente)”, expresó Treffinger en su cuenta de Facebook.

Milei estuvo con Canosa en la Feria del Libro y prometió cerrar el Ministerio de la Mujer si llega a la Rosada

Con críticas a los medios de información a nivel nacional, el ex candidato dijo que “lamentablemente, desde la información que se transformó en un negocio, dejó de importar la verdad“. “Quienes perdieron el rumbo en los medios: deben reflexionar e informar con responsabilidad, ética y profesionalidad, para ponerse del lado de la solución, es muy necesario y aún están a tiempo“, expuso el también dueño de una cadena radial.

Las razones por las que “Nacho” abrió la puerta a Milei

Una reciente encuesta realizada en Chubut pareció darle la razón al senador Ignacio Torres, cuando no hace mucho expresó que había que abrirle las puertas a Javier Milei, luego de que los principales referentes de su espacio a nivel nacional expresaran su negativa. ¿Cuál es el dato que manejaba Nacho? Es que una reciente encuesta de la consultora Trespuntozero en Chubut ubicó al líder de los libertarios con mayor imagen positiva y primero en intención de votos a presidente en la provincia, de allí que el joven legislador expuso una postura contraria a referentes que, como Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri, miden muy bajo en suelo chubutense.