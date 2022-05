Este viernes por la noche, el Intendente de Comodoro Rivadavia, habló acerca de la Ordenanza Municipal 15776/2021 de control del crecimiento poblacional de perros y gatos. En este sentido y en base a lo que informó el Viceintendente Othar Macharasvilli, reconoció que es un tema difícil de controlar pero descartó la matanza de perros.

Acerca de la problemática en la ciudad, comentó que "en el estado hay temas puntuales que son difíciles de controlar porque es imposible tener un funcionario municipal en cada cuadra o cada casa de un ciudadano. Hay momentos donde las ordenanzas vigentes no se cumplen al 100% y el estado falla como controlador. yo reconozco que tenemos déficit en esos dos temas", en referencia a las ordenanza de Pirotecnia Cero y del control de animales.

A su vez, agregó a modo ejemplo que "a nivel medioambiental los problemas que hemos tenido y no pudimos controlar, debemos reconocer que el estado no es perfecto y las gestiones no son perfectas. Nosotros nos equivocamos o somos ineficientes en cuestiones que son trascendentales, pero también trabajamos para poder resolverlas", continúo.

En diálogo con FM La Petrolera, afirmó que la Ordenanza Municipal 15776/2021 es uno de los temas más difíciles de resolver "porque requiere muchos recursos económicos y compromiso ciudadano. Tenemos que intentar buscarlos en una ciudad que necesita un mejoramiento en conjunto. El estado no puede resolver solo los problemas, se debe resolver entre todos", indicó el mandatario local.

Respecto al compromiso de los ciudadanos, aseguró que "hemos entregado 300 turnos para la castración y muchas veces pasa que asisten solo 30 personas a los tráileres, eso consume recursos económicos y tiempo que son desaprovechados de una manera bastante complicada, y cuesta mucho poder resolverlas",

En cuanto a la consulta popular que intentará proponer el Viceintendente Othar Macharasvilli, negó estar al tanto de las declaraciones. "No se lo que dijo, no lo escuche, hoy hay muchos mecanismos que venimos trabajando y estamos intentando mejorarlos paulatinamente para ir hacia una castración masiva mucho mas vehemente de lo que se está llevando adelante. Esto se debe llevar con ayuda del estado municipal y de las ONG, de sectores que están trabajando mucho con el tema canino", argumentó.

Por último y en pocas palabras, aseguró que "por mi cabeza no pasa por matar perros, bajo ningún punto de vista, si no ir hacia un sistema de castración masiva y un trabajo en conjunto donde la población ayude a que podamos resolverlos entre todos. Tenemos la responsabilidad y debemos resolverlo en sociedad", culminó Luque.