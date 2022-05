El senador Carlos Linares rechazó este lunes una versión que lo ubica como aspirante a volver a tentar una candidatura a intendente de Comodoro Rivadavia en 2023, al expresar que “desde 2011, es la primera elección que mi nombre no va a estar en una boleta”, a lo que añadió que “hay una nueva camada de dirigentes a los que vamos a acompañar”.

También opinó, a título personal, que las PASO ya perdieron su espíritu y se mostró de acuerdo con eliminarlas. Y habló de su presencia en el acto de Adrián Maderna, el viernes último, en Trelew.

“No estoy pensando en ninguna candidatura –respondió-, yo estoy muy bien donde estoy, tratando de hacer un trabajo acorde a la función que cumplo. Hago gestiones para la provincia, para todos los municipios y esto es una escuela en la que hay que aprender a moverse, en el Senado, no es algo fáci.l Hay que aprender a tener un rol importante acá dentro para ser escuchado y poder gestionar cosas para Chubut”.

Linares fue redundante al afirmar que su nombre no estará en ninguna boleta el año próximo, “estuve desde 2011 en todas las elecciones. Creo que hay un cambio de paradigma, viene una nueva camada de dirigentes y nosotros vamos a seguir haciendo lo que nos gusta, como presidente del PJ, para acompañar y fortalecer a cada municipio con un rol importante del PJ y que el próximo gobernador, en 2023, sea justicialista”, enfatizó, en diálogo con Actualidad 2.0.

En ese marco, opinó que la candidatura a la intendencia de Comodoro surgirá “del gran equipo que tiene Juan Pablo, puede ser Germán, Othar, o Maxi (Sampaoli), hay varios nuevos cuadros políticos que puedan dar una impronta importante y continuar el gobierno de Luque”.

En igual sentido, expresó que su presencia en el acto de Adrián Maderna, el último viernes, no implica una definición a favor de una potencial candidatura a gobernador del trelewense, sino que “fui como presidente del partido y había otros integrantes de la mesa de conducción, como Ana Amato. Vamos a estar en cada evento que convoque el PJ, pero es muy pronto para hablar de candidaturas”, señaló.

“Fue un acto importante y me parece que no hay muchos políticos que después de cinco o seis años de gestión hagan un relanzamiento de gestión con tanta convocatoria”, valoró. De igual modo, insistió en aclarar que no se trató de un lanzamiento de candidatura a la gobernación, para lo que volvió a mencionar en esa línea de largada a Luque y Sastre, al tiempo que reiteró que “lo importante es que el año próximo tengamos un gobernador justicialista”.

“Las PASO perdieron su espíritu original, de democratizar los partidos”

En otro orden, Linares opinó sobre la posibilidad de eliminar las PASO en la provincia de Chubut, como también de debatir la ley de lemas: “es un sistema de elecciones que necesitaría del consenso de todos los partidos”, indicó en relación a este último tema, que motivó el fuerte rechazo de la oposición.

Sin embargo, se mostró más proclive a suplantar el sistema de elecciones primarias en la provincia:

“Me parece que está claro que las PASO perdieron un poco de vigencia del espíritu de cuando se crearon a nivel nacional, porque no se produce lo que se buscaba, que era la democratización de los partidos. Hoy, con la ley de lemas o con las generales a una sola vuelta se puede producir también un ahorro importante, pero es algo que se tendrá que definir con todos los partidos políticos y ponernos de acuerdo, como también en la fecha electoral y el posible desdoblamiento de las próximas elecciones”.

Linares se mostró distante del proyecto de Boleta Unica de Papel que impulsa la oposición en el Congreso de la Nación. “Es un tema que se discutirá en su momento, pero no es la solución a los problemas de la gente ni es una prioridad”, consideró. En cambio, expresó que los proyectos de mayor preeminencia son el blnqueo de capitales fugados para imponer un tributo destinado al pago de deudas al FMI y la discusión sobre la ampliación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En ese marco, también mencionó la ley de hidrocaburos ,un proyecto que envió el Ejecutivo el año pasado pero que no tuvo tratamiento en el Congreso de la Nación.