RAWSON (ADNSUR) - Luego de una intensa semana de trabajo legislativo, con el regreso a las sesiones virtuales y la caótica sesión del martes en la que volvieron a vivirse las tensiones dentro del bloque oficialista -analizadas en esta columna el último miércoles- la presidenta del bloque del PJ-Frente de Todos, Adriana Casanovas, habló sobre los temas pendientes de tratamiento y la falta de tiempo con las que el gobierno pretende que se trate la toma de nuevos empréstitos. Tuvo duros cuestionamientos a la manera en que el Ejecutivo está manejando la crisis sin convocar a gremios y partidos políticos, y puso el acento en la necesidad de que se solucionen las diferencias dentro del oficialismo, pidiendo al gobernador Mariano Arcioni y al vicegobernador Ricardo Sastre que dialoguen y busquen juntos una salida, porque es la responsabilidad que les dieron las urnas.

Sostuvo que el PJ seguirá con un rol de oposición constructiva, apostando al mantenimiento de la institucionalidad pero exigiendo claridad y respuestas ante cada proyecto, como ocurre actualmente con el pedido de emisión de letras por U$S 50 millones, que le “hace mucho ruido”. Sobre el desafío del PJ de renovar autoridades, admitió que en medio de la pandemia no es lo ideal, y puso como referentes tanto a Juan Pablo Luque como a Carlos Linares, de quien dijo, tiene merecimientos para ser candidato a senador en 2021. En lo que difirió fue en la postura de recibir con los brazos abiertos a quienes se fueron del peronismo, porque afirmó, “el partido no puede ser una puerta giratoria”.

Sobre su mirada de la crisis provincial en materia salarial, indicó Casanovas que “uno de los problemas más graves de este gobierno es la falta de diálogo” y explicó que “los compañeros de los gremios están esperando que el gobernador se siente a una mesa y les explique cómo afrontará la deuda que tiene, cómo llevará a cabo el pago de esos salarios adeudados, y ese para mí es el paso más importante”.

La diputada recordó que “desde que asumimos reclamamos que se convoque a una mesa donde estén los gremios y los partidos políticos, y el gobernador pueda decirnos por qué llegó a esto y cuál es la idea que tiene para subsanarlo”. Y justificó las protestas gremiales porque dijo “nadie está hablando de cómo se salda lo pendiente, y el enojo de los trabajadores es que quedan dos haberes y medio, y nadie responde cómo se va a pagar”.

GOLPISMO

La presidenta de la bancada de la primera minoría en la Legislatura dijo en la charla de 25 minutos con el canal digital de ADNSUR que “el discurso del peronismo es que fuimos a una elección y perdimos. Desde el primer día me encargué de decir que el nuestro era un bloque para sumar, para sacar está provincia adelante”. Pero en alusión a Chubut al Frente, dijo que “en lo político ellos tienen que marcar su historia. Nosotros somos dos partidos diferentes, hasta que nuestro partido no se exprese respecto a las afiliaciones que están pidiendo tanto el compañero Sastre como el compañero Maderna, y se tome en cuenta todo eso, seguimos siendo un bloque opositor y ellos un bloque oficialista”.

Consultada de la división entre el arcionismo y el interbloque en la Cámara, expresó que “siempre hemos sido respetuosos del bloque oficialista, y si bien hacemos política y entendemos que hay un bloque que está dividido, porque lo vemos y lo notamos, siempre el trato es con el presidente del bloque oficialista (Juan Pais) hasta que nos informen que son otro bloque”.

Sobre esta grieta, expresó además que “siempre hemos hecho notar que nuestra provincia no tiene solamente un problema financiero, sino también tiene un problema político”, por lo que dijo “creo que en primera persona son el gobernador y el vicegobernador los que tienen que charlar y arreglar cómo van a llevar políticamente estos tres años que quedan por delante, porque ellos fueron la fórmula que nos ganaron. Deberían apostar al diálogo y ver cómo sacar está provincia adelante”.

Ante la pregunta sobre los pedidos de juicio político, afirmó que en el PJ “no nos caracterizamos por ser un partido político golpista y siempre hemos defendido la institucionalidad y apostamos a ello”, por lo que si bien no ha habido tiempo de mirar ninguno de los pedidos de juicio político, dejó en claro que “nos caracterizamos por no ser golpistas, por lo que no estamos apostando a que este gobierno se tenga que ir, sino que apostamos a que esté gobierno cumpla y ponga en marcha todo lo que prometió y para eso hacemos oposición constructiva”.

DUDAS

Ante el interrogante de cómo se pueden definir los temas pendientes en la Cámara de Diputados, Casanovas cuestionó al gobierno por que dijo “recibimos poca información que nos impide llegar a un acompañamiento, y somos críticos, especialmente en los últimos proyectos, por el poco tiempo que se le da a la Cámara para poder analizarlos”.

Indicó que “equivocados o no, queremos hacer nuestro aporte y dar nuestra mirada para acompañar, porque para nosotros la elección ya pasó, no estamos haciendo un botín de guerra político dentro de la Cámara”. Explicó que en el PJ “entendemos el problema económico de la provincia y queremos aportar desde nuestro conocimiento, pero sobre todo estar convencidos”, y hay inconvenientes con proyectos que se pretende sean aprobados en la misma semana.

Por ello, afirmó que “el diálogo más directo lo tengo con el presidente del bloque oficialista y en cada encuentro que tenemos trato de manifestarle que no vamos a aprobar nada si no lo vemos antes y lo entendemos”. Y en ese camino, sostuvo que “nos estamos reuniendo con el ministro (de Economía, Oscar) Antonena, y si bien nos asesora el contador Bestene, necesitamos respuestas”.

Dijo que se logró evacuar algunas preguntas pero igual “vamos a estar generando algún pedido escrito como bloque la semana próxima y desde allí vamos a evaluar su acompañamos o no el nuevo endeudamiento, que la verdad nos hace muchísimo ruido, porque nos interesa saber cómo tienen previsto afrontar estos endeudamientos”.

“Nosotros decimos que, si el gobierno sigue tomando deuda sin tomar en cuenta los ingresos, sin cuantificar, es como que seguimos generando a dos o tres años y es lo mismo, no saldamos lo actual”, afirmó Casanovas, y en ese sentido, remarcó que “queremos saber cuáles son los vencimientos del año que viene, porque así como están los endeudamientos, el año que viene va a ser insostenible, por las deudas a corto plazo con el Fondo Fiduciario que hemos autorizado. Estamos necesitando que se nos envié cuánto antes la información”.



EL PERONISMO

Otro tema abordado en la charla con Casanovas, fue el del futuro del Partido Justicialista en Chubut, que tiene fecha de internas para el 29 de noviembre. En ese sentido, dijo Casanovas “el problema es que estamos con los plazos vencidos y deberíamos hacer la interna antes de que se venzan los mandatos. Pero somos conscientes de que en esta pandemia y en varias ciudades hay zonas muy afectadas, por eso conjuntamente con la presentación del cronograma electoral le enviamos una solicitud al presidente (Ricardo Mutio) para que transmita al juez pidiendo que se aplace la elección por lo que estamos viviendo con el Covid”.

Si la fecha se mantiene, especuló que “quizá la lista de unidad en este contexto de Covid se pueda llegar a lograr, porque si en algo hay consenso es que en este momento no se puede llegar a una elección interna, que sería lo más sano, pero tal vez nos veamos imposibilitados”. Por ello expresó “espero se trabaje respetando no solo el cupo, si no con todos los sectores involucrados”.

Ante la polémica por el regreso al partido de figuras como Sastre o Maderna, dijo “yo milito desde muy joven y siempre acaté las decisiones que se toman en los órganos partidarios, que para eso los tenemos. Siempre voy a respetar como hice toda mi vida la decisión partidaria, aunque por supuesto tengo mi visión personal. Yo creo no podemos hacer una puerta giratoria de nuestro partido. Lo planteo cada vez que puedo, porque creo que en mi caso cuando no estuve de acuerdo a lo sumo no he trabajado con todas mis ganas, pero jamás me fui a otro partido, y mucho menos fui candidata por otro partido”.

Insistió en que “en estas cosas los que nunca nos fuimos del partido, tenemos que hacer escuchar nuestra voz. Somos un partido amplio, con nuestras diferencias, pero pretendo que no seamos una puerta giratoria dónde se pueda entrar o salir cuando se quiera. Aparte tenemos estamentos como el Tribunal de Disciplina dónde lo tenemos bien escrito, pero lo tenemos que poner en marcha para todos”.

CANDIDATURAS

Finalmente, consultada sobre el proceso de definiciones de candidaturas de cara a las elecciones nacionales del año próximo y una posible “bajada de línea” del peronismo nacional que hoy es gobierno, expresó que debería ser un “mix” en la propuesta que venga consensuada desde Chubut. “Se puede llegar a dar si los referentes provinciales se ponen de acuerdo”, pero no se debe repetir el proponer aquí un candidato a diputado o un senador “y después operamos a nivel nacional para que sea otro”, en alusión a experiencias de tiempo reciente.

“Creo que tenemos que ser maduros para consensuar el nombre acá en la provincia, por eso necesitamos a nuestros dirigentes con la cabeza abierta” y una vez que esto esté acordado “Nación no se va a meter en la provincia” a imponer un nombre.

Sobre quiénes deben ser los líderes provinciales en este sentido, dijo “tenemos grandes referentes en todas las localidades, en Comodoro Juan Pablo (Luque) ha crecido enormemente en la parte política y tenemos a nuestro referente que es Carlos Linares conjuntamente trabajando para seguir fortaleciendo Comodoro”.

“Mis referentes son Linares y obviamente el intendente de la ciudad más importante de la provincia. Pero no podemos olvidarnos que Carlos es un gran militante y se ganó el lugar de ser uno de los referentes provinciales”, afirmó la diputada, quien sobre la postulación a senador para 2021, admitió que “a veces se cometen errores de apuros, porque hoy lo primordial es resolver lo partidario”, ya que “es importante tener activo el partido con nuevas autoridades, ponerlo en marcha en todos los lugares para sacar los mejores candidatos”.

Pero concluyó, “obviamente que Linares tiene todos los galardones porque es una persona que le gusta el territorio, lo maneja muy bien, y sería importante porque no se callaría a nivel nacional para conseguir cosas para nuestra provincia”.