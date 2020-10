RAWSON (ADNSUR) - La Legislatura de Chubut lleva adelante desde las 9 AM en una sesión caótica con amenazas de judicialización por parte del personal y, por otra parte, con votaciones polémicas que dieron lugar a confusión y que todavía no se haya resuelto el primero de los temas centrales a definir. En estos momentos, la Legislatura lleva adelante un cuarto intermedio ante las dudas que generó la votación del tratamiento sobre tablas del Fondo Fiduciario Federal, del convenio firmado por el Gobierno provincial con Nación para tomar un empréstito de $5 mil millones.

En el momento de la votación el resultado dio 11 a favor y 15 abstenciones. Si bien en un primer momento el presidente de la Cámara, Ricardo Sastre, había dado por concluida la votación en contra del tratamiento del proyecto, un pedido del diputado Juan Pais del bloque Chubut al Frente hizo al presidente reconsiderar su postura, ya que los votos que son abstenciones no deben ser considerados positivos y no deben ser tenidos en cuenta en el resultado final.

Luego de que Sastre volviera a poner a tratamiento el tema sobre tablas el bloque del PJ pidió una reconsideración de su voto, una moción de orden para que su voto pueda ser reconsiderado, y que puedan tener la oportunidad de volver a votar, y es lo que en estos momentos se está discutiendo en un cuarto intermedio que seguramente retomará en breve para ver si el Gobierno cuenta o no con los fondos para pagar los sueldos el próximo viernes.

Cuando los diputados y el presidente se aprestaban a seguir con la sesión se verificó que no había señal de internet y que no podría continuarse con la misma hasta que no se solucionen. Diputados confirmaron a ADNSUR que le están exigiendo al presidente de la Cámara que haga la denuncia para poder retomar la sesión en condiciones normales. Sospechan que se pudo tratar de un "atentado".