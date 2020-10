RAWSON (ADNSUR) - En lo que fue el debut de las sesiones virtuales con un desarrollo absolutamente caótico, la Legislatura aprobó este martes por 23 votos a favor y 3 en contra el endeudamiento de Chubut con el Fondo Fiduciario por $ 5 mil millones que ingresarán en tres tramos y serán destinados al pago de salarios a los empleados públicos, según anunció el Poder Ejecutivo. La sesión comenzó a las 9 y demoró mucho más de lo habitual, ante las dificultades en las conexiones y los inconvenientes en el uso del nuevo sistema, además de dificultades originadas en un corte de energía interno.

Sin embargo, no se aprobó el pedido de autorización para emitir Letras por 50 millones de dólares, su tratamiento sobre tablas no contó con el acompañamiento de bloques de PJ y el interbloque. El tema fue derivado a comisión, solo obtuvo 10 votos a favor y 16 en contra. De esta manera el Gobierno deberá esperar más tiempo en el Cámara y discutir en comisión para tomar los 50 millones de dólares que necesita para terminar con el pago escalonado.

La jornada no estuvo exenta de ningún condimento, ya que además de los planteos de los trabajadores legislativos, que la denunciaron públicamente como ilegal por no contar con la presencia de taquígrafos ni de personal de la casa, el momento de mayor tensión se vivió en horas del mediodía, cuando al poner a consideración el tratamiento sobre tablas -que requiere mayoría especial- en un primer momento se votó con 11 positivos y 15 abstenciones que fue considerado como negativo al avance del proyecto. Sin embargo, luego de un pedido de aclaración de parte del diputado oficialista Juan Pais, las abstenciones no fueron consideradas, y se logró poner la Cámara en Comisión.

Después de una serie de confusiones ante un pedido de los integrantes del bloque del PJ de reconsiderar su voto, que motivaron un extenso cuarto intermedio, los diputados del interbloque y del bloque justicialista que se habían abstenido en un primer momento, terminaron votando a favor del endeudamiento, aunque con innumerables críticas al gobierno por la urgencia en el tratamiento y la falta de debate, así como por la falta de claridad en el plan para salir de la crisis.

Un dato importante al debatir el endeudamiento con la Cámara en Comisión, fue que a propuesta de los diputados del PJ y del interbloque, sin el acompañamiento del bloque oficialista, se resolvió coparticipar un 7 % de los fondos a los municipios, tal como ocurrió con el endeudamiento anterior del mes de junio. La votación terminó con 16 votos afirmativos y 10 en contra.

ARGUMENTOS

Durante el debate del endeudamiento con el Fondo Fiduciario, la postura expresada por el bloque de Juntos por el Cambio, el presidente Manuel Pagliaroni sostuvo se permitió el tratamiento sobre tablas pero no se aprueba la ley, porque “seguro tomando deuda para gastos corrientes no es la solución, hemos dado muestras de acompañamiento a las cuestiones pedidas por el gobierno para salir de esta crisis. Aprobamos un paquete de medidas a principios de año, como una solución, y el resultado hasta hoy ha sido nulo”.

Indicó que “también acompañamos la reestructuración de la deuda, y todavía no tenemos ninguna novedad de las negociaciones que está llevando adelante el gobierno”, pero dijo que “hasta ahora no hubo resultado, y sin embargo vemos de nuevo hoy otros proyectos para tomar deuda, y dejamos claro que le facilitamos que lo puedan tratar por la angustiante situación de los empleados, especialmente los de salud y de seguridad, que deben estar presentes todos los días en su trabajo”.

Afirmó que “no vamos a votar y es responsabilidad del oficialismo hacerlo, nos parece que no es una ayuda de la Nación, es casi una burla que no tenga un tiempo de gracia, ya que la última cuota es en diciembre y deben comenzar a pagarse en enero, lo que habla de la falta de acompañamiento del gobierno nacional a la provincia del Chubut, e incluso da la impresión de que se la castiga”.

La respuesta del presidente del bloque oficialista, Juan Pais, fue que el auxilio financiero “resulta esencial para afrontar el pago de empleados públicos, y se está pasando por alto que el país que tomó el presidente Alberto Fernández, los argentinos decidieron cambiar porque Mauricio Macri endeudó al país hasta límites insostenibles, que hicieron que la actual gestión debiera iniciar una negociación para lograr sostenibilidad en la deuda del país.

Agregó que “en el medio, la aparición de esta pandemia, que agravó las alicaídas finanzas de Chubut pero que impactó en todo el mundo y en el PBI, en nuestra provincia afectó en demasía la baja del precio del crudo”. Sostuvo que “la renegociación de la deuda provincial es esencial porque es estructural a varias gestiones, y lamentablemente no se cuenta con otros recursos en estos momentos, por lo cual este auxilio, es lo que tenemos para hacer frente al pago de los salarios, por eso, teniendo en cuenta la situación angustiante que viven los empleados, pidió el acompañamiento”.

DEBATE NACIONAL

La legisladora de Cambiemos, Andrea Aguilera, sostuvo que “se van a juntar en enero las cuotas del préstamo del fondo fiduciario de junio con el actual, el camino del endeudamiento se ha convertido en una política de estado para esta gestión”, incluso recordó que se tomó préstamo incluso con récord de ingresos en 2010, y aludió el despilfarro de fondos, como la Eembajada en París, y recordó que hubo casos de corrupción con funcionarios investigados.

Sostuvo que “Arcioni no quiso corregir el rumbo, sino que utilizó a los empleados para otorgar aumentos y ganar una elección, a sabiendas de que no iba a poder cumplirlos, y ahora las deudas las pagan los agentes públicos”. Recordó que Menna pidió un acompañamiento de subsidios de Nación pero no contó con acompañamiento de legisladores chubutenses

Por su parte el madrynense Sebastian Lopez, de Cambiemos, dijo que “no vote desendeudamiento en su momento porque no les creí, han hecho de la mentira y las promesas incumplidas una realidad para todos los chubutenses, pero no todos los politicos somos lo mismo, de parte de Nación no hay asistencia financiera ni subsidio”.

Afirmó que “este gobierno perdió la credibilidad y es muy peligroso, siguen jugando con la paciencia de la gente”. Pidió al oficialismo que se hagan cargo de la situación generaron y dijo que es irresponsable anunciar el fin del pago escalonado, porque el déficit se sigue agrandando todos los meses.

La respuesta del arcionista Carlos Gómez fue que “hablan de autocritica pero no la hacen, se olvidan que Macri asumió con dólar a 9 y cuando perdió las PASO, subió a 70”, y recordó el decreto que pesificó el barril de petróleo, lo que en total la perdida por tres decretos y devaluación, “fue 5 mil millones de pesos para Chubut”.

A su turno, Pagliaroni recordó que “el retorno de puntos de coparticipación le significó muchos ingresos a Chubut, que lo despilfarró, asumió compromisos que no pudo cumplir. A la provincia hay que defenderla siempre, cuando gobierna el propio espacio político y cuando gobiernan los otros. Llevamos la bandera en contra de la suba del gas, pero Arcioni y los gobernadores desistieron de reclamar ante Nación por las deudas”.

Por su parte, la justicialista Belén Baskovc respondió a los cuestionamientos a Cambiemos al gobierno nacional, porque “dejaron un país endeudado de manera insostenible, y hoy les queda la demagogia” y dijo “me sorprende, si hay alguien que endeudó al país, fueron ustedes. La ayuda está presente en los programas de asistencia y en el congelamiento de tarifas, y recordó la quita de subsidios”.

TRATAMIENTO

En el tratamiento del proyecto, el cordillerano Carlos Mantegna, defendió que “Nación pone a disposición 10 mil millones para que cobren los empleados en un problema que es de Chubut , planteo que debe ser coparticipable para que los municipios también puedan afrontar la crisis”.

Por su parte Xenia Gabella, del interbloque, dijo que “de ninguna manera se puede menospreciar la ayuda nacional, y en este caso se sumaron a la coparticipación a los municipios, que están en su derecho de aceptarlo o no”.

La justicialista Tatiana Goic planteó que “no se puede seguir presionando para tratar este tipo de temas a las apuradas sin ningún debate legislativo, nos quieren transformar en una escribanía o en una entidad prestamista”.

Por su parte, Pais advirtió que “la situación de la provincia es mucho más grave que la de los municipios y debe votarse así sin más con el fin de pagar el sueldo a empleados públicos”.

La presidenta del bloque peronista, Adriana Casanovas, indicó que “queremos dejar en claro que necesitamos que este gobierno marque el rumbo que quiere tomar, vamos a acompañar porque creemos que va a ir al pago de sueldos, pedimos una vez mas que el ejecutivo nos haga saber cuáles son los proyectos para afrontar toda esta deuda”.

También Belen Baskovc, del PJ, dijo que “después de haber votado el año pasado, sigue el pago escalonado y continúan los endeudamientos, no es bueno negar el debate y que no se pueda analizar en comisión, necesitamos la legislación de fondo y quizás hubiésemos acompañado, pero no es bueno sesionar a las apuradas”.