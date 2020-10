RAWSON (ADNSUR) - Tras la accidentada sesión en la Legislatura de Chubut donde los diputados -en un recinto sin luz, calefacción ni internet debido al reclamo de los trabajadores de APEL- aprobaron el endeudamiento por $ 5 mil millones con el Fondo Fiduciario, el vicegobernador Ricardo Sastre se refirió a la postura del interbloque que votó en contra del pedido de autorización para emitir Letras por 50 millones de dólares. Aclaró que "no es que votaron en contra; pidieron un debate amplio en comisiones", y apuntó que esto evitaría en años posteriores que se cuestione los endeudamientos que toma la provincia, como está sucediendo ahora con los que tomaron gestiones anteriores. En relación al artículo agregado a último momento que obliga al gobierno a coparticipar un 7 % a los municipios, consideró que "no va a ser rechazada por el Gobernador".

"Los diputados en su gran mayoría solicitaban un amplio debate en comisión, especialmente lo que es endeudamiento y emisión de letras", remarcó Sastre, y valoró que de todas maneras en esta sesión "se ha dado una herramienta importante como es los 5 mil millones de pesos para pagar sueldos de manera inmediata".

Consideró que "no es que votaron en contra de las letras; pidieron un debate en comisión para luego ser aprobados en la próxima sesión, no fueron en contra", y agregó que "nosotros hoy renegamos de endeudamientos que ha tomado la provincia en gestiones anteriores, los temas hoy no tienen que salir sin un debate para que próximamente no estemos hablando de lo mismo que estamos hablando ahora".

En relación al artículo agregado a último momento y que obliga al gobierno a coparticipar un 7 % a los municipios, Sastre expresó: "creo que la coparticipación a municipios no va a ser rechazada por el Gobernador, porque no difiere de lo que fueron los 5 mil millones de pesos que se aprobaron el 27 de mayo", y apuntó por otro lado que "no todos los domicilios tienen la obligación de tomarla", recordando que al recibirla también reciben deuda, como se indica en la normativa anterior.

"El proyecto más importante es el de los 5 mil millones y también hubierse ameritado una discusión mayor, como el cambio de fin de los millones para emitir letras. Son temas serios, pero sabemos que la situación es agobiante y que los empelados estan esperando para cobrar", sintetizó.

Finalmente, Sastre sostuvo que "más allá de las medidas que se aprueban en la Legislatura tienen que estar acompañado de otras acciones de gobierno; espero que el Ejecutivo esté tomando acciones para enderezar definitivamente la situación".