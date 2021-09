Dirigentes sindicales de Comodoro Rivadavia coincidieron en expresar su descontento por el modo de armado que tuvo el Frente de Todos a la hora de definir las candidaturas, dejando de lado la posibilidad de participación del ámbito gremial. “Dejaron de lado al movimiento obrero”, fue la frase coincidente en algunos de los dirigentes de peso de la región.

“Este resultado se dio porque muchas veces se hicieron reuniones políticas y no invitaban a los gremios, nosotros estábamos participando de una mesa que de repente dejó de funcionar y se transformó en que iban a Buenos Aires a consultar. Entonces nosotros dijimos ‘no me meto en las discusiones centrales, me guardo y vemos qué pasa después de las elecciones’, eso es parte de lo que ha pasado”.

La contundente definición fue expresada este jueves por Jorge Ávila, líder petrolero de la región, lo que evidenció un sentimiento que parece ser común en muchos sectores gremiales por estas horas:

“La columna vertebral del peronismo somos los trabajadores, los que peleamos los aguinaldos y grandes luchas para defender cosas que Perón nos dejó. En el peronismo siempre están las peleas internas, pero a la hora de pelear los votos, sale a la calle como no tengo dudas de que vamos a hacer ahora”, advirtió el dirigente, que por otro lado fue sincero a la hora de plantear objetivos para la elección general de noviembre:

“Si me preguntan en lo personal, creo que el resultado de las PASO no se puede revertir, pero lo que sí podemos hacer es achicar las diferencias y ponernos lo más cerca posible. En democracia estamos acostumbrados a pelear y ganar todo y no creo que sea difícil enfocarnos en achicar la distancia, podemos dar por perdida la elección de antemano”, vaticinó.

Vale recordar que días antes del cierre de listas, una reunión de dirigentes sindicales de la región promovió el reclamo de que se reservara un lugar importante en la lista de diputados nacionales para el movimiento obrero, llegando a trascender por esos días la intención de que Walter Rey, de La Bancaria, encabezara esa boleta, lo que quedó diluido con el correr de las horas y a medida que se evidenciaba que el cierre de las listas tendría que ser avalado por Cristina Fernández de Kirchner. Incluso hubo una pulseada con el presidente Alberto Fernández, quien promovía a Julián Leunda por sobre el nombre de Carlos Linares para encabezar la boleta del Senado.

González: “Ahora debemos trabajar para no perder el 2023”

Otro referente de peso en el peronismo local y bien posicionado en el plano nacional es José González, histórico dirigente de Comercio que además integra la Federación nacional de este importante sindicato.

Consultado para este informe de ADNSUR, el ex presidente del Congreso del PJ provincial coincidió con Jorge Ávila:

“Comparto totalmente con los compañeros del sector sindical, porque nos han ignorado a todo nivel y en todos lados. Entonces creo que hace falta mayor protagonismo, no nos tienen que relegar y mirarnos como que nosotros somos los culpables de cualquier cuestión. Nosotros sabemos lo que representa cada uno de nosotros y sabemos que somos capaces de desempeñar cualquier cargo, pero ésta es una mirada que viene desde hace un tiempo, que reniegan de los dirigentes sindicales pero después nos vienen a buscar a la hora de pedir los votos. Creo que llegó el momento de sentarse, volver para atrás, cumplir como decía el general Perón que la columna vertebral del movimiento son los sindicatos, de lo contrario van a seguir resultados que a nadie nos gustan”.

Consultado sobre la expectativa para dar vuelta el resultado de las PASO en las generales de noviembre, respondió:

“Es complicado dar vuelta el resultado, más con lo que se está viviendo en este momento, con las denuncias por el enfrentamiento interno que hay entre quienes están con Cristina y quienes están con Alberto. Esto le hace mal al movimiento y a la gente en el peronismo, pero con este enfrentamiento no vamos a lograr captar los votos necesarios para poder revertir esto. Tenemos que pensar un proyecto a dos años, nos tenemos que poner todos de acuerdo porque acá perdedores son todos: los senadores, los diputados nacionales, los gobernadores, el presidente y la vicepresidente”.

Es la economía, muchachos

Ante la consulta de si se podrá superar la crisis que atraviesa el gobierno nacional hoy, González opinó:

“Creo que tiene que privar la experiencia y seriedad de quienes conducen el partido a nivel nacional y de los principales actores, que son la gente de la Cámpora, los de Massa y los de Fernández, que son las tres patas. Tienen que sentarse a diagramar algo que sirva de acá a dos años, porque no creo que sirva de acá a un mes; va a ser imposible que se pongan de acuerdo, por lo que uno está viendo y escuchando. Hay que pensar en no perder 2023, porque ahí sí tendrían que dar la participación a los dirigentes sindicales que conocemos mucho esta cuestión y avanzar en un proyecto que le sirva a la gente. Este proyecto que están llevando estos sectores no le sirve a la gente: le están pagando mal a los jubilados, los salarios son bajos, no hay una reactivación en el trabajo y el tema de la salud y vacunación todos lo vivimos, con muchos muertos y no se logró vacunar a mucha gente más”.

En ese punto también hubo coincidencias con Ávila, quien por su parte atribuyó también el resultado electoral al enojo de una mayoría de la gente, tanto por los temores de la pandemia como por “la inflación que no para y los precios que siguen aumentando, especialmente en Comodoro donde se hace más difícil que en otros lugares del país”.

Jorge Taboada fue otro de los dirigentes de peso que expresó su descontento en las últimas horas, al señalar que “el movimiento obrero se vio desplazado de las discusiones, de lo que hace la militancia. No fuimos invitados a la campaña ni a la presentación de candidatos, fuimos espectadores”, expresó en FM Camioneros. El dirigente sindical también cuestionó las “bendiciones” de candidatos de Buenos Aires, sin participación que habían reclamado los sindicatos. El propio Taboada vivió ese desplazamiento a última hora en el año 2019, cuando su nombre en la boleta de diputados nacionales fue suplantada al cierre de la presentación de listas por el de Santiago Igón, por pedido de Cristina Fernández.

Olmos: “Nos dejaron de lado, pero en noviembre va a estar más peleado”

“No hay una derrota, la gente se expresó y venimos de una pandemia, de un malestar general que tiene el país –opinó Armando Olmos, dirigente de ATSA, el gremio que representa a trabajadores de la salud privada-. Nosotros no hemos trabajado para el Frente de la Victoria, llama la atención que no han tenido en cuenta a los sindicatos, si ven las listas a nivel nacional y provincial, no hay dirigentes sindicales, sean hombres o mujeres de nuestro sector. El movimiento obrero siempre es importante en cualquier lista, pero en este caso no hay representantes de los trabajadores, de cualquier color sindical”.

Para Olmos, “en Comodoro y en Chubut ha faltado confianza al sindicalismo para tener nuestros propios candidatos, porque tenemos dirigentes con la fuerza suficiente para sentar hombres y mujeres en el Congreso de la Nación”.

El gremialista se mostró más optimista de cara a noviembre. “Creo que esto de las PASO fue un cimbronazo, un llamado de atención por el enojo, pero cuando trabajen todos en conjunto va a estar más parejo en las generales. A nivel nacional también se ha sentido muy fuerte el desplazamiento del movimiento obrero. Particularmente el sector al que pertenezco, que es la sanidad, está apoyando al presidente Fernández, más allá de las internas y él nos ha respondido”.

Otros dirigentes consultados para este informe prefirieron no hablar, dejando evidenciar también la alta temperatura en el sector por los resultados de las PASO, mientras se esperan clarificar los objetivos de cara a la elección general de noviembre.