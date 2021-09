Pasaron las PASO y sobra barro para las generales de noviembre

Juntos pero heridos

Hubo una campaña paralela a la oficial y los protagonistas no lo desconocen. Parte de esto se vivió en la interna de Juntos por el Cambio, donde no fueron pocas las acusaciones que hubo en especial desde el sector del radicalismo encabezado por Ongarato-Menna hacia la lista de Nacho Torres, lo que abre interrogantes acerca de cómo trabajarán ahora para las generales de noviembre, una vez conformada la lista ganadora ungida de la interna. ¿Se sumarán los votos de las 3 listas en pugna, o habrá secuelas a la hora de poner la cara en la campaña por la pelea de fondo contra el kirchnerismo?

El video con el barro en el barrio

Otro capítulo de la “campaña sucia” se vivió con el video que difundió que Federico Massoni en directa alusión al intendente Juan Pablo Luque, a quien eligió desde hace tiempo como un adversario, acaso pensando en la proyección de la disputa por la gobernación en 2023. “Hola Juan Pablo, ¿cómo estás?”, comienza el video en el que el ministro de Seguridad recorre un sector del barrio 30 de Octubre y muestra veredas con barro, basura y según describe él, excrementos. “Yo, por las dudas que no lo hayas visto, es importante que nosotros estemos presentes como Estado y no dejemos algunos sectores de nuestra sociedad tapados de caca, llenos de basura, porque eso es responsabilidad nuestra más que de ellos”, dice y gira la cámara para mostrar el derredor. La acción del equipo comunicacional de Massoni se complementaba con una foto previamente difundida, en la que se ve al intendente comodorense en Río Pico, junto a Rafael De Bernardi, en el marco de la campaña. Una muestra más de que la campaña no transitó temas vinculados a la agenda legislativa nacional. ¿Seguirá así de cara a las generales?

La pelea en el barro de Luque

Cierto es que el intendente comodorense ha jugado un rol muy activo en la campaña y se metió de lleno “en el barro” de la pelea electoral, al punto que los observadores políticos más afinados no dejaron de notar que en contraposición, por ejemplo, Ricardo Sastre jugó un papel mucho menos comprometido en busca del voto a favor de la boleta de Carlos Linares. En los días previos, incluso, fue llamativo que Sastre apareciera reunido con empresarios anunciando su intención de competir por la gobernación en el próximo turno electoral, nada menos que una semana antes de las PASO. Vale recordar que el apoyo en la campaña no se medía por el acompañamiento a Carlitos, sino por la respuesta ante un gobierno nacional que observará muy de cerca los resultados obtenidos en Chubut a la hora de retener las 3 bancas del Senado que hoy le responden a Cristina Kirchner.

Otros municipios en ebullición

Las esquirlas de las Primarias dejan huellas profundas no sólo en el municipio de Esquel. La abrupta salida de Matías Tacetta en los días previos a la elección, que terminó de eclosionar una situación tensa por el hecho de participar en la lista que competía contra su jefe político hasta ese momento, es sólo una de las muestras más visibles. Se habla incluso de operaciones en las que se obligó a Sergio Ongarato para despedir a quien era su secretario de Hacienda y virtual jefe de gabinete, en tanto se cree que habrá otros eventos similares en municipios en los que también conviven representantes de los sectores que estuvieron en pugna. Vuelve la pregunta para noviembre: ¿cómo harán para compatibilizar objetivos en la general?

El grupo de WhatsApp del PJ estuvo al rojo

El intenso grupo de WhatsApp del PJ estuvo al rojo vivo en la previa a las elecciones y en particular en ocasión de las visitas de los funcionarios nacionales. Algo de esto se observó con la llegada de Matías Kulfas, ministro de Producción a la ciudad de Madryn, con indicaciones de quienes debían participar y hasta en qué lugar debían sentarse para aparecer en las fotos. Cuentan que hubo enojo de los hermanos Sastre, ya que consideraban que se les pretendía marcar la cancha en su territorio y hasta se habla de que a punto estuvo de cambiarse la sede y llevarse la visita hacia Dolavon, lo que chocó contra las airadas protestas de Maderna, quien finalmente también recibió al funcionario nacional en su ciudad.

Qué desconfiados…

En el grupo también comenzaron a correr los pases de factura para controlar quién se puso la camiseta realmente en la campaña, lo que motivó también argumentos defensivos de quienes se sintieron aludidos por el reclamo, para lo que mostraron fotos de tareas de campaña en pleno pegado de carteles. Parece que la desconfianza es tan grande, que hay quienes dudan de la veracidad de las imágenes… ¿habrá corrido el photoshop?

Las propuestas de Cinthia Fernández…

La modelo y panelista de TV Cinthia Fernández se ganó muchos comentarios y visualizaciones en redes sociales, en su campaña como pre candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, por el frente Unite. “Ya estoy escuchando, las frases armadas como: mira la diputada, mira la trola, mira la hueca y payasa que no sabe hacer otra cosa, que país generoso! ,ridícula!, que podes esperar de esta, que vergüenza de madre que van a decir tus hijas , es lo único que sabe hacer…”, posteó Cinthia en Instagram, mientras mostraba nuevamente su video bailando tango frente al Congreso... un poco ligera de ropas. “Una vez más GRACIAS, no hacen más que potenciar mis ganas, mi nombre y mas que nada mi CAUSA. El culo siemplemente es un culo, una excusa que escandaliza selectivamente a gente sin argumento para agredir y juzgar y querer establecer que un culo bonito desactiva neuronas. Gracias por ser tan básicos, pero…. Cayeron una vez más…”, posteó la ex Gran Hermano. Ojo, los errores de ortografía en el posteo (faltaron algunas tildes, sobre todo) corren por su cuenta. También se ganó una denuncia, de parte de los herederos de Francisco Canaro y de Ivo Pelay, por el uso sin autorización del tango “Se dice de mí…”, cuya letra adaptó la modelo para contar sus propuestas.

Dónde hay fichas para afiliarse…

A propósito de propuestas de campaña, Carlos Linares fue consultado en la semana sobre la frase de Victoria Tolosa Paz, acerca de que “en el peronismo se garcha…”. Aceptando el guante de la pregunta que venía en broma, sobre el final de la entrevista, Linares replicó a su vez al periodista. “Yo te pregunto, vos qué hacés en tu vida privada… ¿tenés relaciones?”. Completando el descarrilamiento, el preguntador respondió a su vez: “tendría que sacar la cuenta, pero ahora que lo pienso me parece que hace tiempo que no…”, a lo que ‘gancheó’ rápido el candidato: “tenés que afiliarte al peronismo, entonces”.