Dicen que Cleopatra usaba la miel como producto cosmetológico, que las abejas fueron las primeras en embalsamar cuerpos y que si desaparecieran de la faz de la tierra los terrícolas tendríamos pocos años de vida, ya que ellas junto a otros insectos, son las encargadas de la polinizar y reproducir las plantas.

Estos pequeños seres a los que a veces que se les presta tan poca atención tienen una inteligencia y un valor que no es proporcional a su tamaño. Poseen más de 130 millones de años de historia y para los entendidos, el alimento que producen es más valioso que el oro.

Escuchá su historia en este episodio de “Cuál es tu gracia”, el podcast de ADNSUR.

José Lalik es el actual presidente de la Asociación de Apicultores del Golfo San Jorge que representa a unos 40 productores de la región. Su actividad principal es la construcción y lo que alguna vez comenzó como un hobbie pasó hacer unos de las principales actividades de su vida: la producción de miel.

En entrevista con ADN SUR José habló sobre la importancia de las abejas y las curiosidades de la vida de estos insectos.

“Cuando comemos una cucharadita de miel estamos comiendo lo producido por una abeja en el trascurso de su corta vida”, comentó José que admira el gran trabajo en equipo que realiza esta comunidad.

Su gusto personal por el consumo de la miel lo llevó a investigar sobre los procesos de producción:

“Yo siempre consumí mucha miel y me interesaba saber si eso que comía si era miel pura o algo mezclado con otra cosa. Fue así fue que comencé a estudiar sobre el tema. Arranqué con 2 colmenas y hoy tengo 25”, agregó el apicultor.

Lalik conversaba con verdadero entusiasmo y advirtió que podría pasar horas hablando sobre las abejas, y eso fue lo que sucedió, ya que un tema derivaba en otro y en otro y así sucesivamente, y casi como una abeja que sobrevuela las flores, José sobrevolaba por los temas.

LA VIDA EN LAS COLMENAS

Lo primero que hay que entender es que estos insectos organizan muy bien su trabajo. No importa si están en la colmena de algún apicultor o de las que se encuentran en algún árbol o debajo de un techo. Nada está librado al azar y cada uno cumple una función y si esto no sucediera la comunidad dejaría de existir.

👑🐝 La abeja reina es la que está al mando de todo y vive aproximadamente unos 5 o 6 años. Entre la primavera y el verano puede poner 2.000 🥚 huevos por día. Estos huevos tienen una gestación aproximada de 21 días.

⛑🐝 Las obreras solo viven unos 45 días y son las que hacen el trabajo más pesado: producir la miel. Salen de la colmena y buscan en las flores el polen y lo transportan hasta los panales. También son las encargadas de decidir cuál será la próxima reina en caso de que esta se muera, enferme o tenga que migrar cuando en la colmena no hay más lugar.

🐝 Los zánganos: su única función es fecundar a la reina. Como en invierno no son útiles los expulsan de la colmena para que no haya más bocas que alimentar y mueren afuera.

🍯 La jalea real: esta sustancia la fabrican las abejas y es un súper alimento de color marfil y con ella alimentan a la larva que en un futuro será el reemplazo de la abeja reina.

José se divertía al contar cada detalle de la vida de estos seres que considera realmente inteligentes y uno realmente destacable es que las abejas no solo trabajan, sino que también bailan.

LAS ABEJAS Y EL BAILE

¿Cómo puede ser que las abejas bailen?, esta pregunta solo sirvió para constatar o apenas imaginar de qué tipo de baile hablaba el apicultor.

“Las abejas cuando encuentran los recursos vuelven a su colonia y orientan a sus compañeras. Esto lo hacen con unos movimientos en forma 8, también hacen vibrar su cuerpo y según la orientación que le den a ese 8, el resto entenderá a que distancia y que tipos de recursos encontrarán”, afirmó Lalik

LOS TIPOS DE MIEL Y LA COSECHA

En una colmena en época de producción puede haber alrededor de unas 40.000 o 50.000 abejas, número que se reduce en la época de invernada.

La cosecha de la miel se hace en enero y el producto que se extrae es solo el excedente de la miel que queda alojado en un lugar determinado de la colmena. No se extrae toda la producción ya que sino las abejas se quedarían sin alimento.

Los tipos de mieles varían en relación a la floración del lugar. En la región de Comodoro Rivadavia y aledaños es muy sabrosa, ya que la materia prima que utilizan las abejas es de cultivos hogareños

“Nuestra miel es rica y muy sana porque no hay fumigaciones sobre las plantaciones. Mucha gente que nos compra miel nos dice que la del norte o del centro del país les hace mal y eso es porque tienen pesticidas, ya que allí hay grandes cultivos”, enfatizó José.

Es muy común que en los supermercados los clientes compren “miel” y en realidad están comprando productos a base de miel. La miel pura es la que tiende a cristalizarse y a endurecerse y de esta forma mantiene las propiedades nutritivas del alimento.

“A la miel no hace falta ponerla en la heladera porque es un alimento que no tiene vencimiento. No hay otro producto natural alimenticio que no tenga vencimiento”, agregó.

PRODUCTOS DERIVADOS DE LA MIEL

De la miel pueden obtenerse otros productos: la cera que se la puede utilizar para el mantenimiento de la madera. El polen que es ideal para usos medicinales. El hidromiel que es una bebida a base de miel y agua.

El propóleo es otro producto muy poderoso, algunos los usan para los dolores de garganta, es muy común encontrarlos en el mercado con formato caramelo.

“Las abejas usan el propóleo para defenderse de bacterias y de otros insectos. Si entrara a un roedor a la colmena lo van a poder matar, pero no sacar, entonces lo embalsaman con el propóleo y esto impide que la miel se contamine”, explicó José con una sonrisa de oreja a oreja.

Bajaba el sol de la tarde y casi no se veían abejas alrededor de las colmenas, todas se mantenían adentro protegiéndose del frio y a la espera del buen tiempo.

José reconoció que para él las abejas funcionan como una terapia, cuando tiene algún problema que le da vueltas en la cabeza se pone el traje y se sienta a observarlas mientras trabajan.

PRODUCIR LA MIEL PROPIA

El apicultor y su pareja ampliaron mucho su producción y desean dedicase 100% a esta actividad. Hoy venden en ferias y también por redes sociales. La recomendación del boca en boca es la mejor publicidad para ellos. La marca de su miel es Lazus Miel.

Ellos invitan a todos los amantes de la naturaleza y vida sana a que se animen a producir miel, aunque sea para consumo propio.

“Una colmena puede producir aproximadamente 10 kg de mielen una temporada”, expuso José.

Quienes deseen incursionar en esta actividad no están solos, reciben el acompañamiento que hace el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), y hay mucho material de lectura y tutoriales a los que se puede acceder fácilmente. La Asociación de Apicultores del Golfo San Jorge, también acompaña a quienes quieran sumarse a esta aventura.

SIN ABEJAS DESAPARECERIAN LOS SERES VIVOS

Hay quienes le adjudican a Albert Einstein, el físico alemán, la frase: “si las abejas desaparecieran a los humanos les quedarían solo 4 años de vida”. Se ha corroborado que estas palabras no salieron de su boca, pero si se sabe de la gran importancia que estos insectos, como otros cumplen en ecosistema natural.

Sobre un panal había varios tipos de miel y cucharitas descartables para probarla. Algunas eran muy dulces, otras se sentían ásperas al contacto con la lengua. La sensación al morder un trocito de miel daba escalofríos en la boca. Así, entre sabores dulces y las abejas invernando en las colmenas la entrevista llegó a su fin.

Si te interesa conocer más sobre el mundo de las abejas, escuchá el podcast completo, y… quien te dice… en poco tiempo tenés tu propia miel en casa.