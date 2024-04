Desde Correo Argentino, anunciaron un "plan de reestructuración" y comenzó una ola de despidos en todo el país. La situación impactó en Chubut, donde un hombre que trabajó casi 30 años fue echado y cerrarán la única sucursal en Corcovado.

De la misma manera, el pasado domingo se conoció la emotiva carta de una hija a su padre, despedido del Correo de Trevelin tras 39 años de servicio. En este marco, ADNSUR pudo hablar con José Luis Hughes trabajador de 55 años y afectado por la situación, quien se mostró angustiado por su despido.

"Fue una sorpresa porque faltando quince minutos el viernes para cerrar la sucursal, me pasan el telegrama por mail y diciéndome que prescindían de mi servicio, me echaban", reveló.

En tanto Hughes, explicó que “a nosotros no nos habían dicho nada. No hubo preaviso, nada”. Además, aseguró sentir sensaciones de “angustia e impotencia”.

La triste carta de una hija a su padre que fue despedido del Correo de Trevelin tras 39 años de servicio

“Traté de comunicarme con las autoridades, pero nadie me contestó el teléfono”. Asimismo, remarcó que “prácticamente fuimos entregados por los mismos gremios” porque le dijeron que no podían hacer nada.

EL TELEGRAMA DE DESPIDO

Por otra parte, el hombre contó que en el mail, el telegrama de despido anunciaba una reestructuración. "No entiendo mucho de leyes pero me parece que no es así", indicó. En tanto, Hughes recordó que en el lugar eran tres personas trabajando. Él se desempeñaba como jefe de la sucursal y contaba con 39 años de trabajo.

Chubut: trabajó casi 30 años en Correo Argentino, lo echaron y cerrarrán la única sucursal de la ciudad

Por otra parte, se refirió a su situación y aseguró que "con la edad mía ¿Quién me va a dar trabajo?. Me van a decir, no, vos ya sos una persona mayor, no te podemos tomar". "Yo a esta edad no voy a poder conseguir trabajo en ningún lado", indicó.

No obstante, el hombre señaló que "lo único que quiero es que me devuelvan mi trabajo y que me den la posibilidad de jubilarme". "A mí la plata no me interesa", agregó.

Además, aseguró que “la esperanza es lo único que se pierde y ojalá puedan revertir la situación”. “Por ahí esa persona que mandó el telegrama se ponga la mano en el corazón también. Yo tengo una familia atrás mío. Hoy me deja en la calle”, aclaró.

Comenzaron a despedir a trabajadores del Correo Argentino y abren un retiro voluntario

En este sentido, Hughes reveló que tiene hijos y si bien son grandes y tienen sus familias, él vive con su esposa y reveló que “el sostén de la casa era yo, así que es difícil”.

Asimismo, volvió a referirse sobre el despido y contó que la situación sería diferente si hubiera tenido un preaviso. “Si vos me decís que me vienen treinta días antes y me dan un preaviso o algo, vos te vas preparando de otra forma”.

Por otra parte, se mostró dolido porque explicó que “en la cantidad de años de servicio que tengo, nunca les presenté un certificado. Nunca les falté, siempre hice lo mejor para la empresa, quise lo mejor y te pagan con esto”.

Confirmaron el cierre de las sucursales del Correo en Mosconi y barrio Don Bosco: ¿qué pasará con el personal?

Por último, José Luis aseguró que si pudiera hablar con los gerentes o jefes del correo les pediría que “miren mi legajo y que se pongan en mi lugar. Que se den cuenta de que yo fui un excelente empleado y que puedan revertir la situación”.