Suena el despertador bien temprano, hoy toca el entrenamiento por la mañana. Se prepara un buen desayuno para afrontar el desgaste físico que la espera. Con la energía a pleno y la mochila en la mano se dirige a Club Kore que es donde diariamente concurre para desarrollar su rutina. Lali ya tiene su rincón en el box y apenas llega lo primero que hace es preparar todo el equipo que va a utilizar: la colchoneta, la barra, las mancuernas, el cajón, las zapatillas y los infaltables mates y gomitas dulces. Es que entre los ejercicios que requieren de mucha fuerza se toma sus pequeños break para recuperarse. Con la planilla que su entrenador le envía semanalmente sigue la rutina a la que le dedica unas 3 o 4 horas diarias.

Ella es extremadamente detallista y exigente y cada ejercicio lo hace lo mejor que puede ese día. Llega el final de su entrenamiento, es posible que se quede un rato para ver cómo entrenan los grupos e intercambia ideas con Bruno Maturana, uno de los dueños de box. Ese día se da por satisfecha, cumplió con los objetivos propuestos. En el próximo entrenamiento la esperarán nuevos desafíos.

Lali Marín tiene 32 años, es profesora de educación física y desde muy pequeña se dedica al deporte casi full time. Actualmente trabaja en una aerolínea y en los tiempos libres entrena Crossfit, actividad que realiza desde el 2017. En entrevista con ADNSUR contó los detalles de este deporte al que muchos catalogan a veces como “una cosa de locos”.

“El crossfit para mí no es un hobbie, es a lo que me dedico. Como y duermo para esto, me mantiene activa mentalmente, me motiva día a día. Pienso en cómo mejorar constantemente. Actualmente entreno para llegar a la categoría Rx”, afirmó la deportista.

EL ENTRENAMIENTO

El crossfit es un entrenamiento de fuerza que combina diferentes disciplinas, hay una gran variedad de actividades: gimnasia, levantamientos, actividad aeróbica, etc. y todos se realizan a una alta intensidad.

“Podés salir a correr, volver y trepar una soga, luego tenés que levantar peso. Por eso debemos cuidar mucho lo que es la movilidad, la fuerza, hay que cuidar en general el cuerpo. Es un mix de varios deportes o actividades y lo se destaca es la fuerza”, comentó Lali.

Toda la terminología que se utiliza en esta práctica es en inglés ya que se originó en Estados Unidos, por ejemplo un OTM (On The Minute), es una práctica de cierta cantidad de ejercicios o repeticiones dentro de un minuto pero durante varias fracciones de tiempo.

“Es por eso que la gente dice "están re locos”, porque hacemos todo muy fuerte y muy rápido, todos los ejercicios te llevan al máximo”, indicó la deportista.

A diferencia del fisicoculturismo que apunta a la belleza y a un standart físico, el crossfit se basa en lo que cuerpo puede hacer y no en lo que se ve del cuerpo.

Uno de los ejercicios que la deportista prefiere, es el snach o arranque. El mismo es un levantamiento olímpico con la barra. Es muy técnico ya que con un solo envión hay que levantar la barra arriba de la cabeza.

“Me gusta tanto que a mi gato lo nombré Snach”, comentó Lali mientras lo acariciaba sobre la mesa.

LAS LESIONES

Lali reconoció que cualquier actividad física puede traer lesiones sino se practica bajo una buena supervisión y también conciencia de quien la práctica. Esta afirmación la basa no solo en su práctica diaria sino también en la experiencia que tuvo como profesora en diferentes gimnasios.

“Yo solo tuve 3 lesiones y fueron fuera del crossfit, las tuve jugando al jockey también por estrés”, dijo Lali.

El crossfit una actividad fuerte, pero las clases son adaptadas. El box y los entrenadores son esenciales para enseñar el paso a paso. No se llega y se levanta una barra con mucho peso de un día para el otro.

“Yo subo mis actividades a las redes, pero eso no significa que todos vayan hacer lo mismo. La actividad se adapta. No hay magia, hay trabajo en cada ejercicio”, señaló la deportista para romper el mito de las lesiones directamente ligadas a este deporte.

CUERPO Y MENTE

La atleta comodorense reconoció que a partir del crossfit se encontró con una “Lali distinta”. Aprendió a manejar las frustraciones y a disfrutar del momento.

“Antes me adelantaba mucho con mis pensamientos. Me proyectaba demasiado, pero ahora aprendí a disfrutar del momento actual. Me hablo mucho para motivarme. Trato de no tirarme abajo, aunque las cosas no salgan como yo quiero”, indicó Lali.

Esta actividad depende de uno mismo, aunque se trabaje en equipo. Todos los días hay que enfrentarse a un desafío nuevo y encontrar la vuelta para resolverlo, y es por eso que Lali insiste que con esta práctica logró generar mucha confianza y a no dudar de sí misma.

“Pienso en la técnica y después mente en blanco. Aprendí después de mucho tiempo a no exigirme, de no generar una expectativa: respiro y voy. Es como una meditación, es como llegar a un estado de presente”, afirmó Lali.

Aseguró la deportista que el cuerpo siempre es el primero en rendirse pero que es la cabeza la que manda y pone los límites.

LA COMIDA

Cuando comenzó con el entrenamiento más estricto y planificado tuvo que aprender a comer mejor. Al principio hasta debía pesar la comida. Actualmente ya todo es un poco más relajado.

“Como pollo, arroz y verduras, hace muchos años que lo hago, no lo sufro para nada, no es tan estricto. Es parte de mi vida”, contó la deportista.

Reconoció también que no tiene comidas prohibidas, pero no se excede en las cantidades. Previo a las competencias, es muy detallista con el peso y los carbohidratos. “El rendimiento del cuerpo te va mostrando hacia donde tenés que ir”, agregó Lali.

EL EQUIPO

A pesar de ser una práctica individual Lali agradeció a todos los que forman parte de su proyecto deportivo y que la apoyan para seguir creciendo: Bruno, Bere y Gustavo de Club Kore, hay también otros Box que le dan lugar para entrenar como Invictia, Vytal y Bulldog. Su entrenador Sebastián de Triple D, Ezequiel su masajista de Shama Spa, Facundo su kinesiólogo y obviamente la familia y amigas que la acompañan constantemente en todos los desafíos que se propone.

Finalmente Lali concluyó: "No me gusta definir cuerpos, ni opinar sobre la parte estética de los demás. Yo aconsejo la actividad física por una cuestión de salud, algunos pueden hacerlo por hobbie y otros dedicarse a entrenar de manera planificada. Es importante tener un cuerpo sano”.

Así concluyó la entrevista, con unos mates, unas galletas grandes de avena y los compañeros de casa de Lali dando vueltas alrededor de la mesa: sus perros y gatos.

Conocela, seguí sus redes. Instragram: @lali.marin3