CAPITAL FEDERAL - A lo largo de seis horas de emisión, el programa especial solidario Unidos por Argentina recaudó el domingo casi 88 millones de pesos que serán donados a la Cruz Roja para ayudar a los sectores más necesitados del país, en medio de la pandemia por el coronavirus. A raíz de una iniciativa de la primera dama, Fabiola Yáñez, los seis canales de aire transmitieron en cadena este ciclo que hizo historia.

Unidos por Argentina contó con una dupla de conductores por cada emisora. Alejandro Fantino y Guillermo Andino por América TV; Maju Lozano y Leo Montero por El Nueve; Marley y Verónica Lozano por Telefe; Sergio Goycochea y Ángela Lerena por la TV Pública; Mariana Fabbiani y Guido Kaczka por El Trece; y Mariano Peluffo y Carolina Pampita Ardohain por Net TV.

Muchas figuras nacionales e internacionales del mundo del espectáculo, la música y el deporte se hicieron presentes en la transmisión, ya sea a través de mensajes grabados o en vivo desde los lugares donde cada una se encuentra realizando la cuarentena. Todas las personalidades, unidas por el mismo objetivo: concientizar sobre los cuidados necesarios para prevenir que siga avanzando el coronavirus y destacar la importancia de donar para que la Cruz Roja pueda adquirir los insumos necesarios para ayudar a los sectores más vulnerables.

Unidos Por Argentina

Fabbiani y Vero Lozano fueron las primeras conductoras en hacer su ingreso al estudio de La Corte, en el barrio porteño de Chacarita, a las 18 en punto. “Un placer compartir esta tarde con ustedes. Una transmisión histórica, única realmente”, abrió el ciclo la figura de El Trece. “Todo lo recaudado va a ir a la Cruz Roja para que pueda abastecer a los sectores más vulnerados y necesitados, insumos para los médicos y médicas que están haciendo tanto por nosotros”, agregó su colega, quien además explicó que todos los ingresos por las publicidades que se vieron a lo largo de la transmisión también serán donados a la Cruz Roja.

Tras un breve video que reflejó el avance de la pandemia en la Argentina y las medidas que tomó el Gobierno Nacional para aplanar la famosa curva, hizo su ingreso un trío de conductores: Guillermo Andino, Maju Lozano y Sergio Goycochea. “Estamos unidos en este momento tan delicado y especial que le toca vivir al mundo entero... Gracias por estar acompañándonos”, le dijo Maju al público.

Su colega de América aseguró que se trató de una “emisión histórica” en la que estuvieron “hermanados” todos los canales de aire de la televisión con el objetivo de “cambiar el destino o la historia de mucha gente”. “Todo este esfuerzo lo estamos haciendo porque lamentablemente hay que pensar que nadie está exento de contagiarse. Es un gusto participar de esta red solidaria que empezamos hoy. Te ayudás vos y también a los demás”, señaló el ex arquero.

El estudio contó con una pantalla gigante en la que diferentes personalidades del mundo del espectáculo y del deporte fueron dejando sus mensajes. Como el Chino Leunis, quien invitó a todos los que siguieron el programa a participar a través de las redes sociales con el hashtag #UnidosPorArgentina.

Desde Arequito, Santa Fe, Soledad Pastorutti contó cómo está pasando este momento tan delicado: “Inicié la cuarentena obligatoria una semana antes. Estoy con mi familia, mis hijos, mi marido, mis papás y mi hermana. Estamos todos en el mismo predio. Es una situación que a todos nos descoloca. A todos nos tiene tan tristes, inquietos... Uno puede ser feliz con mucho menos. Creo que esto va a ser un antes y un después”. Luego, dio inicio a las presentaciones musicales con “Aleluya”.

Luis Novaresio también hizo su aporte a través de un video: “Sandra Mihanovich dice que cuando uno da recibe más de lo que está entregando. Es un pedido para que esto se transforme en un gesto de solidaridad quedándonos en casa. Pero hoy, más que nunca, doná por favor”.

Diego Tipping, presidente de Cruz Roja Argentina, dialogó con Andino y contó cómo se gestó este programa histórico: “Esa foto histórica con todas las tapas de los diarios que salieron con un mismo mensaje me hizo pensar en replicarlo a través de todos los medios. Los argentinos que están en sus casas pueden aportar lo más importante, que es el aislamiento, y también colaborar desde lo económico”.

Además, explicó cuál será el destino de todo lo recaudado a lo largo de la jornada. En ese sentido, dijo que la Cruz Roja participa de “todo el proceso”, desde la donación hasta asesorarse con la comunidad científica sobre los insumos que se necesitan adquirir. “La Cruz Roja va a facilitar toda la red que tiene en el mundo para ver dónde están esos insumos disponibles y cómo los podemos traer a la Argentina. La Cruz Roja va a ser el punto de encuentro entre la sociedad civil y el Estado. Nos van a decir qué hay que comprar, lo prioritario y dónde. Nosotros lo vamos a llevar al lugar elegido”, indicó.

El segundo musical de la jornada estuvo a cargo de Ulises Bueno, quien mediante un video grabado cantó “Intento” desde su casa, junto a uno de sus músicos que lo acompañó con un teclado a la distancia. Al cierre de la primera hora de programa los conductores anunciaron que ya se habían recaudado 10.240.000 pesos. A través de diferentes mensajes, reconocidos cantantes nacionales e internacionales pidieron que se siga colaborando. Entre ellos, se encontraban Michael Bublé (junto a su pareja, Luisana Lopilato), Alex Ubago, Oriana Sabatini y Andrés Calamaro.

Pablo Lescano no quiso quedarse afuera de esta histórica jornada solidaria y aportó una cuota de cumbia a Unidos por Argentina. Junto a su hija, Marita, compuso un tema que llamó "Marita Cuarentena” y lo cantó junto a la pequeña desde su cuarentena. El elenco de Separadas, programa que tuvo que ser levantado momentáneamente del aire debido a que no se podía seguir grabando por la cuarentena obligatoria, dejó un mensaje concientizador y recordó los medios para colaborar. “Argentina nos necesita más unidos que nunca y por eso tu ayuda es importante”, resaltó Mónica Antonópulos.

Unidos por Argentina trascendió las fronteras del país y llegó a México. Los populares músicos Jessy & Joy entonaron el tema “Lo nuestro vale más” en colaboración con el especial solidario. Mariano Peluffo, por Net TV, y Ángela Lerena, por la TV Pública, hicieron su ingreso al estudio, acompañados por Mariana Fabbiani. Siempre con los medios de contacto para donar en la pantalla, destacaron la importancia de cada colaboración que se realice, no importa cuán grande o chica sea.

“Son momentos donde mucha gente no puede trabajar y no puede generar, pero está buenísimo que se pueda aportar”, manifestó Peluffo. Lerena, por su parte, les mandó un mensaje especial a quienes están cumpliendo con la cuarentena en soledad: “Hay gente que está sola y aburrida hace muchos días y quiere que la acompañemos. Les agradecemos que nos dejen entrar a su casa para formar parte, aunque sea un poquito, de su vida”.

Uno de los momentos musicales más destacados estuvo protagonizado por Tini Stoessel y Sebastián Yatra. Él en su Colombia natal, y ella en la Argentina, viven este delicado momento distanciados y cumpliendo con la cuarentena. Pero eso no les impidió juntarse vía streaming para entonar su famosa canción “Oye”. Desde su casa en Luján, Luciano Pereyra cantó en vivo y acompañado por su guitarra uno de sus últimos éxitos: “Te estás enamorando de mí”. Además contó que aprovechó el tiempo en la cuarentena para “hacerse amigo” de “la caja de herramientas” y colaboró con algunos arreglos domésticos.

Promediando la hora y media de programa fue entrevistado Ginés González García, ministro de Salud de la Nación, quien elogió la propuesta de Unidos por Argentina: “Creo que uno de los activos que tiene un país en una situación como esta es que obviamente tiene que tener mejor gobierno, mejor sociedad y mejor capacidad de informar, con transparencia, con que lo que sucede todo el mundo lo sepa. Eso es un patrimonio importante de los argentinos”.

Patricia Sosa cantó su tema “Luces” y luego sorprendió Juanes con su aparición desde su casa en Miami, donde realiza la cuarentena junto a su familia. El artista entonó “A Dios le pido” y aseguró: “Mis hijos están haciendo el colegio desde acá... Normalmente estamos trabajando todo el tiempo y ahora estamos pasando tiempo juntos".

Desde Esquel, donde está haciendo la cuarentena junto a su pareja y dos de sus hijos, Marcelo Tinelli grabó un mensaje muy emotivo, en el que pidió un aplauso en reconocimiento a los trabajadores de la salud y todos aquellos que deben seguir cumpliendo con sus tareas profesionales a pesar de la pandemia. “Gracias por el trabajo valioso que están haciendo”, dijo el famoso conductor.

Los siguientes protagonistas de la jornada fueron los integrantes de la familia Rodríguez de Villa Lugano, quienes unas semanas atrás viralizaron el tema que compusieron, “Me quedo en casa porque te quiero”. “Nos quedamos en mi casa a respetar el aislamiento y quería aportar algo desde mi parte. Lo que yo sé hacer: escribir canciones. Entonces escribí el tema y le dije a mi familia de grabarlo y subirlo”, explicó Horacio. Por supuesto, entonaron todos juntos el tema.

Mirtha Legrand no podía faltar a esta cita histórica. A través de una comunicación telefónica desde su casa, donde cumple con la cuarentena desde antes de que se decretara su carácter obligatorio, con el objetivo de preservar su salud, la diva contó: “Hablo por teléfono todo el día, whatsappeo, leo los diarios y camino por mi casa. Hago un poco de gimnasia también”.

“Estoy preocupada con todo esto que está pasando. Soy una mujer grande y nunca pensé que iba a vivir una situación como esta. Es algo mundial. Es terrible”, dijo la Chiqui. Alejada de la televisión por la cuarentena obligatoria, aprovechó la oportunidad para mandarle saludos a toda su familia y señaló: “Hay que tener calma, tranquilidad y distraer la mente. Porque la mente se llena de pensamientos oscuros, entonces hay que escuchar música y conectarse con ustedes mismos”.

Una vez finalizada la conversación con la diva, la pantalla gigante actualizó los datos de recaudación hasta el momento, con poco menos de dos horas y media de transmisión: 23.886.408 pesos. El estudio se vio renovado con el ingreso de otros dos protagonistas de la noche, Alejandro Fantino, por América, y Leo Montero, por El Nueve, quienes estuvieron acompañados por Vero Lozano.

“Muchísimas gracias a todos los que están trabajando aquí desde muy temprano”, dijo Fantino. “Me sumo a la gente que está poniendo lo que tiene de su bolsillo”, aseguró Montero. Tras una comunicación vía Skype con Manu Ginóbili desde San Antonio, emitieron un breve mensaje que dejó grabado Ricardo Darín, en el que pidió colaboración con la Cruz Roja y aseguró: “Tenemos que estar todos unidos para ganarle al virus. ¡Unidos por Argentina! ¡Vamos!"

El Dr. Jorge Tartaglione y el periodista Guillermo Lobo, invitados al piso, se emocionaron profundamente con la transmisión que se realizó en vivo desde el Hospital Muñiz. Todos los trabajadores de la salud del centro médico aplaudieron a las 21, y todo el país los acompañó, tal como se hace todos los días desde hace varias semanas en reconocimiento a su labor y a la de todos sus colegas.

Claudio Rígoli se sumó a la lista de reconocidos conductores que pasaron por el programa para entrevistar a María Luisa Rodríguez, del Club de Madres El Arroyo, de Lugano, quien abrió su corazón para hablar de la importancia de la solidaridad. “Uno no da lo que sobra, da lo que tiene. La gente que ayuda sabe que hay fuerzas invisibles que están alrededor, sean ángeles, dioses o el Universo”, dijo.

Los hermanos Guido y Patricio Sardelli, de Airbag, que están haciendo juntos la cuarentena, tocaron el tema “Por mil noches” para continuar musicalizando la jornada. Abel Pintos, uno de los artistas argentinas más exitosos del momento, entonó su tema “Motivos” y se refirió a la noticia que recibió recientemente: será papá. “Tengo muchísima felicidad. Para mí fue una apertura de sentidos de la vida y del mundo. Me cambió la forma de ver todo. Parte de las incertidumbres que hoy abarca lo que está sucediendo tienen que ver con eso, pero me siento muy feliz y lo vivimos con mucho amor y mucha alegría. Ojalá que después de todo esto el mundo sea un lugar mejor porque estoy esperando un hijo y eso me llena de felicidad. Es lo más grande que he vivido en mi vida”, aseguró.

Entre canción y canción, Guillermo Francella también dijo “presente” y se sumó al pedido de colaboraciones. “Con tu ayuda la Cruz Roja podrá adquirir los insumos necesarios para hacerle fuerza al coronavirus y donarlos a los hospitales de todos los argentinos. Vale la pena, sumate”, manifestó.

Alejandro Sanz, desde su cuarentena en Madrid, no regaló un poco de su música pero dejó su mensaje: “Aunque sean momentos difíciles quiero darles un mensaje de esperanza porque nunca he visto una unidad a nivel global de esta manera”. Luis Fonsi aportó su talento con el tema “Nada es para siempre” y dijo: “Tenemos que estar unidos para ganarle a este virus”. Al volver al estudio se actualizó el número de las donaciones, que llegó a 52.812.714 pesos.

Un momento divertido tuvo lugar cuando Leo Montero notó que Marley estaba ultimando detalles detrás de cámaras antes de hacer su aparición en escena. Junto a Fantino destacó la buena presencia y la humildad del conductor, y dijo que le iba a dar un abrazo. Pero rápidamente se dio cuenta de su error y se retractó: “¡Cierto que no se puede!”

Finalmente hizo su ingreso el último trío de conductores: Carolina Pampita Ardohain, Marley y Guido Kaczka. Su presentación fue con una entrevista vía Skype desde Miami, en la casa de Ricardo Montaner y su familia. El famoso cantante habló con Unidos por Argentina junto a su mujer, sus hijos y sus respectivas parejas. Incluso, estuvo presente Stefi Roitman, novia de Ricky Montaner. “Aquí suena la música todo el día y eso nos ha permitido producir, al mismo tiempo que respetamos las normas que nos han impuesto. Aprovechamos para hacer canciones durante todos estos días”, dijo Montaner padre, quien además entonó “La Gloria de Dios”.

Carlos Tevez fue otra de las figuras del mundo del deporte que estuvo presente. A través de un video grabado desde su casa junto a los integrantes de su familia, quienes sostuvieron un cartel con el hashtag #QuedateEnCasa, el delantero de Boca dijo: “Este virus nos va a hacer crecer como personas y sociedad. Es importante el mensaje que le damos a todo el mundo”.

Por los estudios de La Corte sumaron su presencia los doctores Nelson Castro y Daniel López Rosetti, quienes aportaron sus conocimientos para concientizar sobre las medidas de prevención contra el coronavirus. Si bien previamente ya había hecho su aparición a través de un video grabado con Sebastián Yatra, Tini Stoessel no quiso perder la oportunidad de hablar en vivo unos minutos con los conductores. Desde su casa, la joven estrella aseguró que en estos días no hubo un solo roce con sus padres ni con su hermano, con quienes hace la cuarentena.

“No soy muy de entrenar, pero en esta cuarentena empecé a entrenar con él (por Francisco, su hermano) y a hacer cosas que no hacía antes con la vorágine, no tenía tiempo... Es el lado positivo de estar en casa”, aseguró, y cantó el tema “Ya no me llames”. Además, en su rol de embajadora de Pantene, contó que la marca hará una donación de 15 productos que llegarán a 10 mil familias argentinas. Y ella misma hará una donación para el Hospital San Isidro, del que ella es madrina.

Después de Gabriel Batistuta, quien dejó un mensaje de concientización, Lali Espósito mantuvo una charla en vivo con los conductores desde el living de su casa. La joven, mientras pasa la cuarentena junto a su novio, Santiago Mocorrea, dijo: “Estamos en el mismo barco y dependemos del otro. No recuerdo una situación así en la que todos dependamos del accionar del otro, así que nos pone bastante a prueba esto. Debo decir que estoy muy orgullosa, humildemente, de lo que pasa en la calle: se ve que la gente respeta”.

“Nos cuesta mucho estar en casa, nos gusta trabajar y no todo el mundo tiene la misma posibilidad de quedarse en una casa donde tiene todo y el sueldo en una cuenta bancaria. Hay gente a la que le cuesta muchísimo una situación así, por lo tanto valoro mucho el esfuerzo que hace la gente por cuidar su salud y la de todos nosotros”, aseguró la cantante, quien entonó “Tu revolución”.

Adrián Suar, por su parte, dijo que está haciendo la cuarentena acompañado por Margarita, su hija menor, y no quiso revelar si había alguien más en su casa… “Son momentos muy particulares. Esto te obliga a reflexionar, a repensar todo lo que está sucediendo en el mundo. Seguramente cuando esto termine nos va a dejar una enseñanza. Espero que aprendamos de esto”, auguró.

Pasadas las 11 de la noche las sorpresas siguieron llegando. En este caso, directamente desde Barcelona: Joan Manuel Serrat dejó un mensaje de aliento para todos los argentinos y entonó con su guitarra “Aquellas pequeñas cosas”. A través de un breve mensaje grabado, Susana Giménez también aportó su granito de arena. “Argentina de mi colaboración, colaboremos con la Cruz Roja. Hay mucha gente que lo necesita. Un beso enorme, los amos”, dijo.

Alejandro Lerner, uno de los artistas que más ha estado presente en sus redes sociales desde que comenzó la cuarentena, con el objetivo de entretener a sus seguidores, musicalizó el siguiente segmento del programa con su piano y el tema “Besos de lejos”. Los mensajes para concientizar sobre este delicado presente siguieron con reconocidos deportistas argentinos como Juan Martín del Potro, Gabriela Sabatini, Lionel Messi, Luciana Aymar, el Pulga Rodríguez, el Kun Agüero, Martín Palermo, Pico Mónaco y el Pato Fillol.

Desde España, David Bisbal abrió las puertas de su casa, donde está cumpliendo con la cuarentena. Les dejó un mensaje a los argentinos y cantó con su piano “Me enamoré de ti”. En inglés, aunque mezclando algunas palabras en español, Roger Waters grabó un video en el que aseguró que hay que “estar unidos para luchar” contra el coronavirus. Y les dejó un mensaje de apoyo a las Madres de Plaza de Mayo, por quienes, según aseguró, siente mucha “pasión”.

Luego, Mariano Martínez, Julieta Ortega y Mex Urtizberea se juntaron (de manera virtual, claro) para dirigirse a sus fans y pedirles que realicen donaciones para la Cruz Roja. También se sumó Diego Boneta. El cierre estuvo a cargo de la primera dama, Fabiola Yáñez, quien celebró la “unión de los argentinos después de tanta división" y manifestó: “Quiero agradecerles a los que estuvieron ahí, del otro lado. Y sobre todo a los que están en sus casas. Tu vida vale igual que la mía. Es doloroso que tengamos que aprender así, pero así tenemos que actuar: a conciencia”.

En ese sentido, agregó: “Como humanidad estamos transformándonos. Nosotros los argentinos tenemos la oportunidad de hacerlo sin miedo, estando preparados, con los insumos necesarios”.

Finalmente, con seis conductores en el piso, uno por cada canal, se realizó la despedida de la histórica jornada y se anunció la recaudación total: 87.938.624 pesos.

Mientras la pantalla mostraba paisajes de diferentes rincones de la Argentina, se escuchó el Himno Nacional a modo de despedida, interpretado por algunos de los músicos nacionales más reconocidos, como Gustavo Santaolalla, Litto Nebbia, Fabiana Cantilo, Los Pimpinela, Andrés Ciro Martínez, Javier Calamaro, Víctor Heredia y Valeria Lynch.