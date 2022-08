Un joven de 33 años se perdió en la zona de la Cascada Inacayal, en Villa La Angostura. El turista se encontraba con un grupo de familiares, cuando se alejó a un sector más alto para sacar una foto. Se encontró con una enorme cantidad de nieve y cuando quiso volver perdió el rastro: estuvo cuatro horas y media mojado y a la deriva arriba de un árbol.

Para su fortuna el joven estuvo en una zona donde tenía señal en su teléfono móvil y logró pedir ayuda, por lo que fue rescatado a tiempo. La Asociación de Búsqueda y Rescate en Zonas Agrestes recibió un llamado de emergencia, y luego comenzó un riesgoso operativo. Los rescatistas caminaron por el río con agua hasta la cintura para socorrer al turista.

¡Qué bonita es la vecindad!: un "enfrentamiento" entre vecinas a escobazos se convirtió en viral

“El chico es de Córdoba, y estaba con sus familiares de vacaciones. Subieron al sector de Inacayal y al mirador de Los Caballos que está más arriba, donde hay una gran cantidad de nieve”, dijo Ricardo Has, de la Asociación de Búsqueda en diálogo con Cumbre AM 1400.

“Para sacar una foto mejor se fue un poco más arriba, siembre buscan eso los turistas. Cuando se fue más arriba, quiso volver con sus amigos, se desorientó y se extravió”, explicaron los rescatistas.

Para su fortuna el lugar donde se encontraba tenía señal de teléfono, entonces estuvo en permanente contacto con los rescatistas: cuando llamó pidiendo auxilio le indicaron que vuelva sobre sus pasos, pero el joven manifestó que había mucha nieve y se hundía. Estaba muy mojado y había logrado subirse a un árbol seco para sostenerse. El piso tenía en promedio un metro y medio o dos de nieve. Los rescatistas explicaron que si a esa altura de nieve no se cuenta con el equipo preparado -en este caso raqueta o esquí- la persona se hunde.

Fue con su novia a un hotel alojamiento y encontró a sus padres en la habitación de al lado

Desde que se comunicó con los rescatistas hasta que lo encontraron pasaron cuatro horas y media. “Es un lugar bastante complicado para llegar, incluso tuvimos que ir a campo travieso y bajar por el río donde desemboca la cascada. Ahí está muy fría el agua y nos mojamos hasta la cintura, pero ahí fue donde lo encontramos”, dijo.

El joven hizo el pedido de ayuda a las 16 horas y los rescatistas lo encontraron pasadas las 20. El turista fue encontrado en buen estado de salud, y llevaba una vianda de comida entre sus pertenencias.

“Recalcamos que a la hora de salir a la montaña hay que fijarse como están los senderos, los lugares, y tratar de ir con el equipamiento indicado. Cuando cae mucha nieve el bosque queda como un piso blanco completo, no se ve el sendero ni las marcas. Por eso el chico no pudo volver para atrás sobre sus huellas”, dijo Ricardo Has en diálogo con AM 1400.

Chubut: quedó aislado, fabricó unas raquetas y caminó 6 horas en la nieve para pedir ayuda

Los rescatistas hicieron hincapié en asesorar a los turistas con la vestimenta adecuada para salir, tomar precauciones. De la misma forma, recomiendan avisar a algún familiar si se van a hacer alguna excursión o a las personas del hotel donde se encuentran, para que estén informadas acerca del itinerario en el caso de suceder algún accidente.