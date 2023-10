El programa ‘compre sin IVA’ cumplirá en los próximos días un mes de funcionamiento y la medida busca consolidarse a través de un proyecto de ley, que esta semana tuvo media sanción en la Cámara de Diputados. Sin embargo, todavía hay reclamos de personas que considerando que les corresponde el beneficio, no reciben aún el reintegro de ese beneficio, que tiene un máximo mensual de $18.800. Aunque puede haber situaciones en las que se excluyó por error, también hay casos en los que no se hizo el registro de la cuenca, o se usa una tarjeta de débito no asociada a la cuenta en la que se reciben los haberes, lo que lleva a perder el beneficio.

El objetivo principal de 'Compre sin IVA' es estimular el consumo interno en un momento en que la economía argentina se enfrenta graves problemas, potenciados en los últimos días por una nueva marca récord de la inflación y la escalda del dólar ‘blue’.

Al eliminar el IVA en una amplia gama de productos, el gobierno busca compensar parte del encarecimiento de la canasta alimentaria, al tiempo que impulsa la demanda sobre el comercio. Entre los productos incluidos en esta iniciativa se encuentran alimentos, indumentaria, calzado, libros y otros bienes de consumo cotidiano, pero por ahora los sistemas de ticket no hacen diferencia y aplican el descuento sobre todo tipo de productos, incluidos los de consumo suntuoso.

Esta columna pudo saber de casos en los que inclusive se registra la devolución del 21% sobre el dinero extraído al momento de solicitar efectivo en la caja de un supermercado, por lo que seguramente el sistema se irá depurando para corregir esas inconsistencias.

Es útil recordar quiénes están alcanzados por el beneficio, ya que no es una medida generalizada, sino que apunta a ayudar a los sectores sociales con menor poder adquisitivo: jubilados que no reciban hasta 6 haberes mínimos; y aunque al inicio del programa se informó que sólo apuntaba a jubilados nacionales, en la práctica también se ven beneficiados jubilados provinciales de Chubut.

Además, alcanza a trabajadores en relación de dependencia y monotributistas cuyos ingresos no superen los 6 salarios ‘mínimo, vital y móvil’. Se suman beneficiarios de AUH, trabajadores informales que recibirán el bono de $94.000, trabajadoras de casas particulares, entre otros.

ES NECESARIO HABILITAR LA CUENTA EN LA QUE SE RECIBIRÁN LOS REINTEGROS

Hay que tener en cuenta que para acceder a la devolución, además de cumplir las condiciones establecidas para los destinarios, se debe contar con una cuenta CBU habilitada por la AFIP, para lo que se requiere de un trámite relativamente sencillo.

Sin embargo, es probable que aun después de registrar la clave y en el sistema se obtenga la aprobación para participar del programa, todavía no se cuente con el reintegro de la compra, para lo cual se han habilitado un sitio oficial y un 0800 para realizar los reclamos pertinentes.

La contadora Evelyn Muriel, que realiza videos de divulgación a través de youtube, explicó en un reciente posteo cuáles son los pasos para acceder a la devolución, al precisar que en primer lugar se debe declarar el CBU ante la AFIP.

“Los trabajadores en relación de dependencia no necesitan hacer este trámite porque ya están dados de alta por su empleador–aclaró la profesional-, es decir que su cuenta está asociada a un sueldo. Lo mismo para jubilados y pensionados”.

Un detalle a tener en cuenta, en principio, es que todas las compras deberían realizarse con la tarjeta de débito asociada a esa cuenta.

Sin embargo, los monotributistas y otros destinatarios del programa, como las trabajadoras de casas particulares, deberían realizar este registro ante la AFIP, en caso de que no les paguen sus servicios mediante una cuenta sueldo declarada.

“Necesitás clave fiscal y tener a mano el número de CBU, por lo que al ingresar a la página de AFIP, mediante el CUIT y tu clave, hay que hacer click en Declaración de CBU. Si no te aparece entre las opciones, hay que ingresar en la pestaña d ‘Administrador de relaciones con clave fiscal’, donde se elige la opción ‘Adherir servicios’. Se va a desplegar un listado de opciones y se hace ‘cllick’ en AFIP, donde se podrá buscar la opción ‘Declaración de CBU’ y a partir de ahí hacer el registro”.

El sistema da varias opciones para el registro, por lo que se debe tildar la opción ‘Compre sin IVA’ para que a partir de ese momento, la cuenta quede habilitada para recibir las devoluciones. Vale insistir en un detalle: luego, recordar que la compra debe realizarse con la tarjeta de débito asociada esa misma cuenta.

La contadora aclaró además que la declaración del CBU es útil para todo tipo de operaciones, no sólo para reintegro de IVA sino también para devolución de percepciones de Ganancias en caso de compra dólar oficial u otras monedas extranjeras.

“Si estás usando tu tarjeta crédito para compraras en moneda extranjera, tener actualizado el CBU te va a servir para recuperar percepciones”, recomendó.

CÓMO RECLAMAR SI NO TE REINTEGRAN

Si luego de registrar la cuenta y cumpliendo con las condiciones generales sigue el problema y no se recibe el reintegro, se han habilitado canales para realizar el reclamo.

Por un lado, la AFIP habilitó el programa de Asistencia al Ciudadano, al que puede ingresarse a través de este link, en el que se deben completar los datos necesarios para que el organismo pueda identificar al usuario y a partir de ahí determinar si está bien excluido o si hay un error en el sistema y debe empezar a recibir los reintegros.

Por otra parte, también se cuenta con un número de teléfono, al que se puede llamar en días hábiles, de lunes a viernes, de 9 a 18 horas. La línea telefónica es el 0800 999 2347.

Otro detalle que debe tenerse en cuenta es que como el tope de reintegro de $18.800 es mensual, al alcanzarse esa cifra, sobre una compra mensual de alrededor de $89.500, se debe esperar al nuevo mes para volver a contar con el reintegro. En un hogar, por ejemplo, los integrantes de la misma familia pueden utilizar indistintamente sus tarjetas de débito, asociadas a las cuentas ya registradas en AFIP, para elevar el tope del reintegro mensual.

El proyecto de ley que tuvo media sanción en Diputados establece que a partir del año 2024, el monto máximo de devolución alanzará los $24.000, mientras que es posible que algunos noten alguna diferencia entre el monto reintegrado y el cálculo del 21% sobre el total adquirido. Esto se debe a una razón de índole técnica, sobre el modo en que es calculado el impuesto, que la contadora Eve Muriel explica en más detalle en el siguiente video.