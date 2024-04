Un video viral protagonizado por una trabajadora de la empresa reveló detalles sobre su salario básico como playera. Detalló también otros beneficios, como el pago por antigüedad, trabajo en feriados y asistencia, así como el reconocimiento por tener el título secundario completo.

Daiana, la joven detrás del video, sorprendió al contar que el sueldo básico para este puesto y sorprendió a todos.

“El básico de un playero hoy en día 2024 es de $700 mil. O sea es eso más propinas que hacemos día a día. Yo las propinas no las cuento la verdad. No sé cuánto se hace de propina por mes porque hay días que te llevas propina y hay días que no. Te pagan la antigüedad, si trabajás feriados te los pagan doble. Además, te pagan por tener el secundario completo y por la asistencia”, explicó.

Aunque reconoció la demanda de horarios rotativos y jornadas agotadoras, destacó que el trabajo en la estación de servicio "te recontra sirve" y que le "cambió la vida".

“Hay que señalar que sos bastante esclavos de los horarios son horarios rotativos. Son ocho horas todos los días. Un trabajo que es agotador, pero por tema sueldo te recontra sirve. Obvio que me gustaría tener otro trabajo, pero algún día lo voy a lograr”, mencionó en el cierre del video.

La publicación desató una ola de comentarios en las redes sociales, donde algunos usuarios expresaron su sorpresa por el salario ofrecido a los playeros, mientras que otros destacaron las condiciones laborales exigentes y la necesidad de una remuneración más justa. La discusión sobre los salarios y las condiciones laborales en el sector se ha intensificado a raíz del video.