Discriminó a una azafata en pleno vuelo, el video se viralizó y recibió un masivo rechazo: "Tiene que ser..."

Un pasajero fotografió y filmó a una azafata a bordo de un avión y compartió el material en sus redes sociales, con fuertes comentarios discriminatorios. En pocas horas, sus historias se hicieron virales en las redes sociales y generaron el repudio generalizado de los usuarios.

En su cuenta de Instagram y bajo el nombre de “agustine1000” , el hombre primero subió una foto en la que se veía a una azafata de espaldas, mientras caminaba por el pasillo de un avión de Aerolíneas Argentinas.

“Aerolíneas Argentinas. Empleado público 1: ¿cuál debe ser el perfil de la azafata que te tenemos que contratar? Empleado público 2: ¡Tiene que ser ENORME así se traba entre los asientos! Contratada”, escribió en ese primer posteo, en referencia al cuerpo de la trabajadora de la compañía estatal.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Al bajarse del vuelo, compartió un video en el que se filmó a sí mismo "aclarando" sus dichos anteriores. Pero lejos de retractarse, fue por más, empeorando los comentarios discriminatorios contra la mujer, que nunca se dio cuenta de que estaba siendo filmada.

“Quiero aclarar algo sobre el posteo anterior. No es culpa del chancho sino del que le da de comer. Si sos un búfalo de dos metros de altura no te postulás para azafata ni azafato. No vas a cumplir tu potencial y vas a hacer mal tu trabajo porque no entrás en el avión y aparte vas a molestar a toda la gente", aseguró, desconociendo que, precisamente, para desempeñar ese trabajo se necesita una buena altura para alcanzar los maleteros que están sobre los asientos de los aviones.

¿Para qué trabajadores será feriado nacional el lunes 27 de junio?

Siguiendo con su postura, el hombre arremetió contra la aerolínea de bandera: "En una empresa normal esto no pasa. Pero así le va a Aerolíneas que está dirigida por subnormales y chorros. Eso pasa".