El economista Alejandro Jones advirtió que la escalada del dólar ‘blue’ se volcará rápidamente a la inflación, por lo que sugirió que la forma más simple de cubrirse es ‘stockearse’ mediante la compra de mercadería, o bien a través de la adquisición de bienes más importantes, como electrónicos o incluso un vehículo, dependiendo de la capacidad de ahorro.

Jones, que integra el Observatorio de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNPSJB enfatizó la importancia de no actuar desde el pánico, ante la cotización que este martes superó los $1.000 y extendió la suspensión de ventas del billete en Comodoro y otras casas de cambio del país.

“No nos hace bien actuar individualmente, porque si todos al mismo tiempo quisiéramos retirar el depósito en plazo fijo nos perjudicamos todos juntos”, alertó Jones, al cuestionar los dichos del candidato Javier Milei, quien había expresado que no es conveniente mantener los ahorros en pesos.

Esto provocó una fuerte demanda de ahorristas sobre el dólar paralelo, ya que cada uno busca preservar el poder adquisitivo, “lo que crea una presión que termina explotando en el valor del dólar ‘blue’. Me parece una gran irresponsabilidad de quien es el candidato con más chances según las encuestas –cuestionó Jones, en diálogo con Actualidad 2.0-, porque si él dice que los depósitos no van a valer, la gente sale a tratar de defender su moneda automáticamente”.

IMPACTO EN LA INFLACIÓN

Desde esa perspectiva, dijo que no está claro si el movimiento del dólar paralelo se debe sólo a la demanda de pequeños ahorristas o si hay otros jugadores más grandes, tratando de provocar una corrida a gran escala.

“El mercado del dólar ‘blue’ no es muy grande, pero lo que se ha observado en el último tiempo es que viene creciendo –evaluó-, lo que podría indicar que hay más gente tratando de cuidar sus ahorros con esta moneda, aunque no está claro si hay jugadores de mayor envergadura. Por ahora parece gente tratando de cubrirse”.

Para el economista, habrá un rápido traslado a precios y se notará en la inflación: “Todos pensamos en el dólar paralelo, no tenemos en menta el valor oficial, que ha quedado anclado y hoy el ‘blue’ casi lo está triplicando. La consecuencia es que el proceso inflacionario va a continuar de la mano de ese valor. Vamos a tener una aceleración por esta irresponsabilidad, porque es como si alguien que está débil, tirado en el piso, vamos a patearle la cabeza”.

QUÉ HACER CON EL PLAZO FIJO

Jones estimó que los plazos fijos de la gente no tendrían inconvenientes para ser devueltos por el sistema bancario, aunque recomendó mantener la tranquilidad y evitar entrar en pánico, ya que podría haber inconvenientes si todo el mundo quisiera retirarlos al mismo tiempo.

Advirtió además que si bien Milei habló de un “plan Bónex” durante el debate, la referencia fue al sistema de Leliqus y otras letras del tesoro, que el Estado ha emitido con altos intereses, para canjear a los bancos por sus depósitos en pesos.

Hoy esas letras superan en 2,5 veces la cantidad de dinero circulante y un programa como el mencionado significaría una devolución mediante un bono, para dentro de una cierta cantidad de años, lo que podría ser parte de una negociación entre el Estado emisor y los bancos.

El riesgo, sin embargo, ocurriría si se produjera una demanda de retiro al mismo tiempo de los depósitos en plazo fijo, por parte de los ahorristas individuales, lo que debería ser cubierto por el Banco Central, en su carácter de prestamista de última instancia.

“Lo mejor es mantener la tranquilidad y pensar que si actuamos en forma individual, para tratar de preservar algo propio, vamos a tener peor resultado que si pensamos en forma colectiva y qué es lo mejor para todos”, sugirió.

Un quiebre del sistema sería volver a una situación similar a la del 2001, con un “corralito” que esta vez se daría en pesos, en lugar de dólares. Sin embargo, insistió Jones, la devolución debería hacerse aún mediante nueva emisión de dinero, que significaría un costo menor que provocar un quiebre total del sistema.

Además, recordó el especialista, una situación así perjudicaría a toda la población en su conjunto, no sólo a los tenedores de plazos fijos, lo que afectaría más negativamente a los sectores más vulnerables de la población.

Consultado sobre qué hacer con los ahorros, Jones dijo que es una respuesta compleja porque los vaticinios pueden no cumplirse. “Yo tengo claro que no podría tener pesos y no creo que esta corrida, que va a durar unos días, se mantenga mucho más en el tiempo. No saldría corriendo a retirar el plazo fijo y en todo caso, si tengo los pesos trataría de comprar bienes inmediatamente. Es la defensa más simple que tenemos los consumidores comunes: puede ser un producto de electrónica, un auto o simplemente me ‘stockeo’ con mercadería en mi casa. Es la defensa que tenemos”.