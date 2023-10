Con la escalada del dólar ‘blue’ en los últimos días, desde una firma que realiza este tipo de operatoria en Comodoro Rivadavia se informó a clientes que intentaban comprar en los últimos días que las ventas están suspendidas, por lo que pequeños ahorristas se encontraron con la imposibilidad de compra del billete verde.

Desde el sábado, quienes intentaron comprar dólar billete en Comodoro se encontraron con la novedad de que las ventas quedaron en suspenso, en tanto la única operación que era aceptada era la de compra. Es decir, para clientes que quisieran desprenderse de dólares a cambio de pesos.

La medida se habría adoptado en sintonía con casas de Buenos Aires que tomaron la misma decisión, hasta esperar algún tipo de remanso de la cotización, que se vio acelerada más aun después de que Javier Milei diera dos definiciones en los últimos días.

El dólar "blue" marca nuevo récord: ya supera los $900 este lunes

Por un lado, el candidato libertario dijo la semana pasada que cuanto más alto cotice el dólar paralelo, “más fácil será la dolarización”, lo que fue ‘matizado’ por otra entrevista que dio este lunes por la mañana, en la que volvió a echar leña al fuego:

“El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono”, dijo el candidato libertario en una entrevista con Radio Mitre, en la cual recomendó no renovar los plazos fijos en moneda local.Las palabras del candidato son especialmente sensibles para incidir en comportamientos del mercado, más aún tratándose del que por ahora aparece primero en las encuestas y con serias chances de ser el próximo presidente de la nación.

Una vecina de Comodoro intentó vender un "freezer", fue estafada por el comprador y le vaciaron las cuentas

Toda esa espiral dialéctica se completó con un informe difundido por la compañía ‘Bull Market’, una intermediaria para inversiones en distintos instrumentos, muy cercana al candidato libertario. En esa presentación, se anticipa que en caso de triunfar Milei en primera vuelta, la hiperinflación terminaría acelerándose hasta el 50% mensual, llevando el dólar hasta una cotización de $1.400.

VENTAS SUSPENDIDAS

El conjunto de temores lanzados lleva a pequeños ahorristas a evitar la renovación de plazos fijos y buscar la compra de dólares, tanto para cubrirse de los efectos de la inflación como para anticiparse a una eventual medida como la que preanuncia el libertario, en caso de llegar al gobierno.

Desde una casa que opera oficialmente en Comodoro confirmaron a esta agencia que las ventas de dólares quedaron suspendidas el viernes último, debido a la gran volatilidad del mercado, estimándose que las operaciones podrían retomarse en los próximos días.

Cerca de 70 vehículos integran la nueva app de Movitaxi para pedir taxis en Comodoro: cómo usarla

“Las casas de cambio con las que nos manejamos en Buenos Aires decidieron cerrar”, se indicó, en referencia a que la decisión puede ser generalizada en sectores del mercado, a la espera de una mayor claridad en el escenario actual.