Una vecina de Comodoro intentó vender un "freezer", fue estafada por el comprador y le vaciaron las cuentas

El pasado jueves, una familia de Comodoro puso en venta un “freezer” por la red social Facebook, un comprador ofreció señar el electrodoméstico y ese fue el primer paso de una estafa que terminó con el saqueo de las cuentas bancarias de los vendedores.

En diálogo con ADNSUR, Norma, una de las personas damnificadas recordó: “Nosotros habíamos puesto en venta un freezer, porque era un elemento que estaba demás en la casa, hicimos la publicación por estado de WhatsApp y por Facebook. Habíamos puesto los teléfonos de mi hijo y de mi esposo, que eran los más libres. Esto lo pusimos el día jueves, el viernes llama un supuesto interesado que le gustaba el freezer, pedía un CBU para hacer una transferencia para señarlo y pagar la diferencia en efectivo y así poder retirarlo”, relató.

¿Quién es el suboficial de la Fuerza Aérea que falleció en el trágico incendio en Comodoro?

El hijo de Norma le brindó su CBU y a los minutos, el comprador “le envía un pdf donde figuraba un monto con un 0 de más, que el señor dijo que ‘era un monto altísimo’”, que habían transferido por error.

Luego, el joven recibió las llamadas de este hombre “totalmente desesperado, llorando, pidiéndole por favor que le devuelva la plata porque la señora había hecho mal la transferencia, que se le había desmayado la mujer, que por favor le devolviera porque era lo que le quedaba para vivir para el resto del mes”.

Cómo será el primer tramo de la circunvalación: ¿es la solución definitiva para descomprimir el tránsito de Comodoro?

Además, comentó “que él era un gendarme que había llegado recién de Buenos Aires con un pase a Caleta Olivia”. Norma explicó que su hijo, para tranquilizarlo, le dice que “esté tranquilo y ni bien vea reflejado en la cuenta, le vamos a devolver el dinero”. Pero el hombre," insistía y llegó un punto que lo desesperó, él me pedía que le ayudara a resolver la situación", señaló Norma.

En tanto, el supuesto comprador vuelve a llamar y les dice: “Ya logré que reaccione mi señora, llamo a la atención del cliente de nuestro banco y nos bloquearon la cuenta por 21 días, así que necesito por favor -por otros medios aunque sea- me ayude, me devuelvas el dinero”.

Norma recordó que su hijo le contestó: “En la cuenta no aparece nada”, y el supuesto gendarme les volvió a comentar “No, no dice nada pero ahora te va a llamar un ejecutivo de tu banco”. Cortan el teléfono, pasaron unos minutos y “llama una persona, haciendo pasar por el ejecutivo de banco de nosotros y después en otra llamada dicen que son del Banco Central”.

Betty Jai, el histórico hotel de Río Senguer que tiene un vínculo directo con un alojamiento de Comodoro

Le dicen que había quedado “un monto de transferencia grande suspendido, porque como era mucho, no podía entrar esa cuenta porque no estaba autorizada la cuenta de mi hijo, le pasan un link donde él debía completar un formulario para que se haga la acreditación, entra al link y cuando quiere entrar al homebanking, no podía”.

Cortan la llamada, vuelven a llamarlo y le dicen, “mira, a esa cuenta no se puede cargar el depósito de esta persona porque -como es un monto muy grande- tu cuenta no está autorizada”. “En realidad no tenía plata la cuenta, esa era la razón, por eso no la querían”, sostuvo Norma.

En ese momento, le dicen que necesitaban las cuentas de sus hermanos y los nombra. Entonces, “él les dice, pero yo no conozco esas personas. Sí, sí, son tus hermanos, fulano de tal y los menciona. Y él vuelve a asegurarles que no los conocía”.

Reapertura de Ruta 3: cómo será el recorrido del transporte público en Comodoro

SEGUNDA ODISEA

El hijo de Norma les pasa el número de Norma, y ahí empieza la segunda odisea.

“Este hombre le seguía mandando mensajes a mi hijo, donde decía que por favor que lo ayude. Entonces, ante la desesperación yo llamo al supuesto ejecutivo del banco, cuando digo hola me dicen ‘con Norma de Tizcaniza’, me dieron nombre y apellido, mi DNI, mucha información personal, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, en vez de pedirmela mí, ellos me la daban”.

“Usted tiene que recibir un link completo, el formulario, haga esto. Llegó un punto en que -no me pregunten cómo-, pero era como que tenía un aturdimiento en mi cabeza, no era yo la que estaba operando, porque llegó un punto en que no entendía nada de qué me estaban hablando. La sensación fue horrible, a partir de ese momento -hasta ayer a la tarde-, fue como que me hubieran puesto un casco de hierro entre los ojos, hasta la cabeza, me dolía mucho la cabeza, no podía terminar de reaccionar y cuando logro darme cuenta de todo eso, ya era viernes a la noche, voy a ver las cuentas y estaban en cero”.

Tras una noche "movida" y ráfagas de hasta 115 km/h, llegará la lluvia a Comodoro y Rada Tilly

“Fueron sacando los montos de manera parcial, entonces decían ”este monto no puede ingresar porque fue rechazado, hay que repetirlo y en realidad estaban sacando la plata, esa fue la operatoria que hicieron", describió la damnificada.

RECOMENDACIONES

No dar datos de las cuentas, negar la información que te dan, cortar la llamada, no apretar ni entrar a ningún link.

Por estas horas, “el rastreo y el problema es con Mercado Pago”, explicó Norma, porque “como es una entidad virtual, no hay un lugar físico donde uno pueda ir a reclamar y que te atiendan y que te den respuesta”. “Todos los que estamos damnificados por esta situación, nos tenemos que unir para luchar contra Mercado Pago para que den respuestas, porque no puede ser que se permita ese tipo de metodología y que de golpe nadie después dé respuestas”, concluyó la mujer estafada.