El Hospital Regional el único lugar de Comodoro con atención en salud mental las 24 horas

“La salud mental es un derecho humano universal”, reza el lema este año para conmemorar este 10 de octubre, el Día de la Salud Mental, fecha que contempla una jornada para promocionar la importancia de la salud mental de las personas.

En Argentina, la salud mental está garantizada por la Ley Nacional de Salud Mental y en Chubut por la Ley Provincial de Salud Mental.

“Nuestra ley nacional es muy importante porque reconoce a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona, bajo esta premisa trabajamos en el equipo del departamento” indicó la Jefa del Departamento de Salud Mental, Gabriela Fiel Martínez.

Y se destacó que el Hospital Regional es el único centro de salud que cuenta con el servicio de urgencia de Salud Mental las 24 horas en Comodoro Rivadavia. Además integra un espacio para la internación de pacientes agudos para las personas que cuentan con obras sociales y aquellas que no.

🔷 MÁS DE SIETE DISPOSITIVOS EN ACCIÓN

El Departamento de Salud Mental del hospital se conforma por una red de 7 dispositivos y una guardia de 24 horas, todos se conforman por equipos interdisciplinarios integrados por Psicólogos, Trabajadores Sociales, Psiquiatras, Técnicos Comunitarios, Operadores De Apoyo, Musicoterapeuta, Terapista Ocupacional, Profesor de Educación Física, Nutricionista, entre otros.

Los dispositivos están distribuidos por toda la ciudad: "Tenemos equipos interdisciplinarios en los Centros de Asistencia Primaria de la Salud, como los CAPS, 2 Centros Integrales de atención (CIT Zona Norte - CIT Zona Sur), 1 Centro de Día de Salud Mental que funciona casi en la zona métrica de la ciudad, un dispositivo Habitacional Efector de Salud, que cuenta con 1 programa de apoyo funcionando, un Dispositivo Infanto Juvenil y el espacio intrahospitalario que funciona en el Hospital”, señaló Fiel Martínez.

El Dispositivo Intrahospitalario en Salud Mental, que funciona en la planta baja del Hospital, se conforma de sala de internación de salud mental, un consultorio de medicación de depósito, 1 consultorio de atención de psiquiatría, atención de personas privadas de libertad y atención por parte de psiquiatría de personas de zonas rurales que así lo requieran.

“La sala cuenta con 18 camas y es la única respuesta para la totalidad de la población, más allá de su cobertura de salud personas con o sin obra social, Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Sarmiento, Río Mayo, Río Senguer, Aldea Apeleg, entre otras. También atendemos a la población de niños, niñas y adolescentes como para población adulta", dijo.

Una vez que las personas tienen el alta, el tratamiento continúa y es garantizado por los equipos con base en la comunidad, según la problemática de cada persona. “Hemos logrado disminuir el número de usuarios permanentes del sistema de salud pública del área programática que ingresan por descompensación de sus cuadros de base. Sin embargo se observa una creciente demanda, especialmente de población juvenil, recibiendo por guardia situaciones de niños de 11 y 12 años requiriendo atención e incluso internación” revela preocupada la psicóloga.

En algunos casos los pacientes que se estabilizan demoran en volver a su vida normal, esto se da porque no todos tienen familia que los acompañe o una red de contención que colabore en el tratamiento. “Se dan situaciones donde hay falta de respuestas habitacionales, o espacios de continuidad de tratamiento brindado por obras sociales y prepagas” definió Fiel Martínez.

Por su parte María Yoma, coordinadora del Centro de Día expresó que actualmente tienen 60 usuarios que participan de las actividades, “Algunos dejaron de venir porque volvieron a sus actividades laborales, estamos muy contentos por eso, pero nosotros seguimos haciendo un seguimiento constante, aunque no vengan mantenemos el contacto” expresó la psicóloga.

El acompañamiento que se hace a los pacientes no solo se realiza al momento de la internación, sino que además se realiza un seguimiento desde cada uno de los dispositivos según corresponda cada situación. Una vez que el paciente ingresa a la internación, se interna por determinado tiempo hasta establecerlo y luego como dice la Ley de Salud Mental, continúa su tratamiento ambulatorio, para ello retiran la medicación en la Farmacia del Hospital, de forma gratuita. Cada paciente tiene un tratamiento particular, pero el acompañamiento se da de esta forma” describió la especialista.

En estos espacios también se realizan reuniones con las familias, para dar un acompañamiento a esos familiares que a veces no sabes cómo ayudar a sus seres queridos o amigos cercanos” reveló Fiel Martínez, junto a las coordinadoras de los Centros de Día.

🔷PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

Muchos agentes del Departamento de salud mental, además de llevar adelante la asistencia o el tratamiento de las personas que así lo necesitan, desarrollan un fuerte trabajo en materia de promoción y prevención. Una de ellas es la carrera que se desarrollará este domingo y tiene como lema #YoAcompaño, en relación a la prevención del suicidio que es una realidad que crece en la ciudad.

“Estas acciones buscan visibilizar las problemáticas que tenemos en la sociedad, porque la salud mental es algo que nos atraviesa a todos, no importa si tenes trabajo, si estás bien económicamente, si tenes o no pareja, estas son condiciones, que pueden ayudar o no, para que tu salud mental esté bien, cuando una sociedad tienen menores problemas de este tipo, puede vivir, mejor, nosotros estamos viendo que cada vez se necesita más ayuda, más espacios de acompañamiento” indicó Fiel Martínez.

Las actividades de prevención en Comodoro crecen de forma constante, como los talleres que se dieron desde el departamento para personas que son referentes del deporte en la ciudad. También en el trabajo interdisciplinar con otros sectores. “Con estos encuentros logramos integrar la mesa Intersectorial de Prevención del Suicidio, como también de la Mesa Intersectorial de Violencia Sexual con NNyA con quienes creamos un protocolo para abordar estos casos, las profesionales trabajan muy bien en cada área” explicó Gabriela.

COMODORO. SE RECIBEN ENTRE 3 O 4 CASOS DIARIAMENTE

El Licenciado en Psicología e integrante del Departamento de Salud Mental, Sebastián Núñez, describió que actualmente se reciben entre 3 o 4 casos por guardia diarios, es decir se realizan intervenciones, al mes son 250 personas que se atienden en la guardia, en los Centros de Salud se atienden mensualmente 80 nuevas consultas con los psicólogos.

“Tenemos aproximadamente 600 usuarios en el departamento, de los cuales un 30% está relacionado con consumos problemáticos, que esto siempre se refleja en los problemas interpersonales con los más cercanos” describió.

Frente a este escenario las acciones para tener una mejor salud mental en la población, es una tarea de la comunidad en general, escucharse, acompañar a otros que no la están pasando bien y pedir ayuda cuando sea necesario.

“Aunque todo el equipo de agentes del Salud que conforman el Departamento busca dar respuestas a las diversas demandas que se dan en el área, apelando a los abordajes interdisciplinarios, comunitarios, y más, necesitamos que la ciudadanía entienda que esta es una realidad social y acompañe a los que pueda y tiene cerca, generando redes e instando a que las instituciones y ministerios trabajen en conjunto para mejorar la salud integral, no es una tarea individual” definió Fiel Martínez para culminar.