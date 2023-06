Luque: "Cuando Ávila acompañó a Buzzi sacaron el 3 % en Comodoro, porque al trabajador petrolero no se lo arrea"

El candidato a Gobernador por ‘Arriba Chubut’ brindó una entrevista en profundidad en el programa de TV ‘Sin Hilo’ que se emite –en simultáneo por canal 12 y ADNSUR- donde desarrolló sus principales ejes de campaña y se refirió a su rival por ‘Juntos por el Cambio’, Ignacio Torres, la decisión de participación de Loma Ávila en el espacio, si habrá algún lugar para Adrián Maderna que acaba de anunciar el retiro de su candidatura y sorprendió sobre el rol de Mac Karthy en la campaña.

Ignacio Torres

“Ignacio Torres no sólo no ha estado en cargos ejecutivos, sino que tampoco ha cumplido ninguno de los cargos legislativos que le han tocado representar. Cuando uno escucha a la gente que plantea la falta de credibilidad en la política, es por situaciones como ésta”, alertó.

“La política le promete determinadas cosas a la población que no cumple. O se presentan nada menos que para un cargo de diputado nacional pero después le conviene saltar al poco tiempo a un carguito más alto que le redunda en un beneficio más alto y salta a otro carguito y no termina de llevar adelante un período de dos años que ya quiere saltar a ser gobernador de la provincia dejando de lado los otros cargos para los que se presentó”, disparó.

“Es una falta de respeto hacia la responsabilidad que tenemos que tener los dirigentes políticos que nos toca ocupar. Lo que considero es que tenemos que tratar de recuperar esa credibilidad con el ejemplo”, aseguró.

“Cuando uno promete algo, yo di mi punto de vista que era casi imposible cumplir con mi rol de intendente en un lapso de la campaña, porque una campaña de 45 días es mucho tiempo y planteé para no sacar ventaja pedir una licencia sin goce de haberes a partir del 10 de junio donde dejaré a cargo a mi viceintendente y a partir de ahí recorreré la provincia”, distinguió Luque.

Relación con Othar Macharashvili y Sampaoli: la definición de la fórmula en Comodoro

"Esto no es un club de amigos, Los amigos uno los hace afuera, más allá que en esto uno puede llevarse mejor con una persona que con otra, yo tengo que priorizar el bien de mi ciudad. Para mí era muy importante lograr una victoria contundente como la que vamos a lograr el 30 de julio, donde no hay ninguna duda que uno cuando recorre las calles de Comodoro nota el acompañamiento y el cariño de la gente”, afirmó.

“Ese cariño que se ha ido ganando uno es por el trabajo de ir solucionando y dándole calidad de vida a la gente. Para mí, más allá de las relaciones personales, lo mejor era ver quienes eran los mejores para conducir el proyecto para los próximo 4 años y así lo armamos con Othar y Maxi Sampaoli”, explicó.

Listas a diputado nacional

De cara al cierre de listas para cargos nacionales para el 24 de junio, Luque intentó bajar las expectativas al aclarar "es un tema que no le voy a dedicar nada de tiempo por ahora. Nos costó a nosotros mucho este proyecto provincial. Lo terminamos de definir prácticamente en el último tiempo del armado electoral y todavía faltan bastantes días para la cuestión de elección de los candidatos a legisladores nacionales”.

“Nosotros nos tenemos que concentrar con Ricardo en la cuestión provincial y aquellos que tengan ambiciones de ser candidatos a legisladores nacionales lo expresarán, lo discutirán. Por suerte vivimos en democracia y aquellos que quieran expresar su vocación de ser, somos un espacio participativo, no proscriptivo así que haya ningún inconveniente”, añadió.

Loma Ávila en Juntos por el Cambio

Respecto a al decisión de Loma Ávila de participar como candidato dentro de ‘Juntos por el Cambio’, Luque reveló “no me sorprendió porque él vino a hablar conmigo algunos días antes de tomar su decisión. Me comentó que se había reunido con Horacio Rodríguez Larreta en Buenos Aires y le habían hecho un ofrecimiento de no solamente ser candidato a legislador nacional sino que en caso de que ellos triunfen en las elecciones tener la presidencia de Petrominera y tener presencia en el Directorio de YPF por la provincia del Chubut”.

“Le dije que si él no tiene ningún tipo de cuestión ideológica para discutir internamente dentro de su espacio, que acepte esa propuesta porque yo no se la podía brindar. Creo que en eso hay que ser honesto con los dirigentes, hablar frontalmente y él vino a hablar de frente conmigo planteándome esa situación”, reconoció.

“Por supuesto que a uno le llama la atención pero son cuestiones donde uno sabrá las motivaciones que lo llevan a terminar trabajando en un sector político donde durante el año 2015 al 2019, cuando Macri fue presidente de la Nación en la cuenca del Golfo San Jorge perdimos más de 4.500 puestos de trabajo en todo el sector petrolero”, recordó.

“Ni hablar de lo que pasó en Trelew con las fábricas textiles y el desastre que hicieron cuando les tocó gobernar la Argentina y donde Trelew es allí donde empezó a caer en situaciones de desesperanza y de falta de generación de empleo”, agregó.

“Yo estoy claramente en las antípodas de esa filosofía donde apretar al trabajador y bajar los puestos de trabajo porque es lo opuesto a nuestro proyecto. Pero no soy quien para juzgar moralmente a Jorge Ávila que decidió trabajar con ellos”, sentenció.

“Cuando yo fui candidato a intendente me tocó competir contra Martín Buzzi, que era candidato a intendente, el ex gobernador de la provincia del Chubut. Y Jorge Avila trabajó para Martín Buzzi y nosotros fuimos adversarios políticos en esa elección. Nosotros sacamos 52% de los votos y Martín Buzzi no llegó al 3% de los votos y se tuvo que terminar luego bajando de la lista”, repasó.

“Yo creo que a la gente no la arrías diciendo andá para allá, la gente piensa por sí misma, la gente decide por sí misma. El trabajador petrolero decide por sí mismo y así fue que a mí me votaron, por más que ellos esa vez trabajaron políticamente para otra persona, con lo cual me parece que no hay que tenerle temor a eso”, consideró.

“Yo vengo de la dirigencia deportiva. Fui presidente de un club durante 14 años, me involucré en la política a consecuencia de una lucha de poder mejorar la infraestructura deportiva de mi ciudad y fue concejal, después de ser concejal fui viceintendente y fui aprendiendo, dándome cuenta de cómo funcionaba la ciudad hasta que logré ser intendente de Comodoro”, detalló.

Relación con su candidato a vicegobernador Ricardo Sastre

“Ricardo Sastre y yo manejamos un Club, otros no manejaron ni una cooperadora de una escuela. Pusimos la mano en el bolsillo para beneficiar a nuestras instituciones. Dejamos de lado nuestros intereses personales para beneficiar al conjunto. No sé si hay otros proyectos como el que tenemos Ricardo y yo de poder saber administrar”, valoró.

¿Maderna tiene lugar dentro de ‘Arriba Chubut’?

“Hoy claramente no tenemos ese ida y vuelta pero seguramente todos aquellos que tengan conocimiento de determinadas cuestiones tienen que estar siendo parte más allá de los colores políticos”, sugirió.

“Yo lo demuestro en mi manera de gobernar mi ciudad. He incluido sectores del radicalismo a trabajar con nosotros y no le tengo temor a hacerlo. Claramente uno tiene que tener responsabilidad, contracción al trabajo, honestidad, saber manejar situaciones de crisis y no hay mucha gente en la provincia que tenga esas características”, fundamentó.

“Maderna es una persona que ha tenido siempre una mirada importante en el sentido social pero no significa que estamos conversando nada al respecto. Desde mi punto de vista digo que Adrián Maderna es una persona con experiencia que seguramente le tocó gobernar una época difícil, de una ciudad que también se ha sentido abandonada por diferentes circunstancias”, admitió.

“Tiene una problemática en cuanto a su administración de recursos que tiene hoy Trelew que no es la mejor. Y eso es lo que hay que trabajar”, indicó.

Cierre de listas

“Hay muchos egos, muchas veces falta de generosidad de determinados dirigentes que entienden la política de una manera diferente a la que uno la entiende. Yo creo que uno debe ponerse al servicio de un proyecto o trabajar en equipo. Yo estoy acostumbrado a trabajar en equipo y a ceder en un montón de cuestiones para poder mejorar la situación del conjunto. Algunos lo entienden y otros no lo entienden tanto y se generan discusiones, peleas y punto de vista distintos”, manifestó.

“Creemos que después del 2007 en la provincia de Chubut es el frente más importante y la fórmula más potente que tiene la provincia. Son 8 partidos que hemos logrado integrar, sectores de todos los territorios de la provincia, yo quería que la lista la encabece una mujer, pero que sea con mucha experiencia y Norma Arbilla reúne muchos requisitos, es una ingeniera industrial, es una persona muy conocedora de la problemática de la cordillera. Fue secretaria de gobierno de Rafael Williams, el mejor intendente que tuvo en los últimos tiempos Esquel”, subrayó.

Trelew

“La mayor preocupación que tenemos, el día que comencemos a gobernar la provincia, va a tener un fuerte espectro la situación de Trelew”, anticipó.

“La presentación de la fórmula y los candidatos a diputados tienen un claro mensaje que es nuestra profunda preocupación particularmente por la zona de Trelew y la necesidad de darle a los trelewenses una mirada donde vuelvan a creer y confiar que se los tiene en cuenta, que hay una provincia que tiene a su segunda ciudad más importante en población y en muchos otros aspectos, que tiene que poner una mirada de organización, de trabajo y de poder recuperar una de las ciudades más pujantes que tuvo la Patagonia”, sostuvo.

“Una ciudad muy importante durante mucho tiempo que se ha ido perdiendo lamentablemente en los últimos tiempos. Tuve la oportunidad de recorrer varios barrios de Trelew y reunirse con distintos sectores y la primera palabra que aparece es que se sienten abandonados, que no hay un estado presente, que no sienten que haya un plan para ellos”, lamentó.

“Hay cuestiones que son de planteamientos inmediatos. Un dirigente deportivo me dijo: "¿y qué vas a hacer con la inseguridad en Trelew?. Porque esto ya insoportable. Es grave". Y yo le decía que en lo de la inseguridad no hay un plan mágico que poniendo mañana 100 patrulleros más y 1000 efectivos más vamos a solucionar el tema, sino que vamos a solucionarlo definitivamente cuando generemos mayor cantidad de puestos de trabajo, cuando la gente recupere la posibilidad de tener un empleo”, expresó.

“Cuando haya un plan dentro de un gobierno provincial y municipal donde tenemos que trabajar en conjunto cuando nos toque gobernar la provincia junto con el intendente electo, Gerardo Merino”, adelantó.

“Las cuestiones políticas, ideológicas quedan de lado cuando uno empieza a gobernar. Les decía que en Comodoro hasta hace poco éramos noticia por ser la ciudad con la tasa de homicidios más alta de la Argentina. Hace 7 ú 8 años atrás se contaba la gente que fallecía por un asesinato. ¿Y cómo lo solucionamos?, siendo la segunda ciudad con menor desempleo de la Argentina, una ciudad que tiene inversión en materia deportiva, educativa, cultural”, destacó.

“Tenemos que hacer exactamente lo mismo en Trelew y en poco tiempo lo vamos a poder revertir, pero para eso tenemos que hacer un trabajo muy importante de recuperación de esperanza y generación de oportunidades”, añadió.

“Trelew es una ciudad de servicios que lo fue durante mucho tiempo por el lugar territorial en que se encuentra, entonces tenemos una infraestructura que tenemos que aprovecharla y volver a convertirla en una ciudad moderna que preste servicios a una región, que ni más ni menos que es el centro de la Patagonia. Debemos ser la única provincia que tenemos cuatro aeropuertos con funcionamiento permanente”, remarcó.

“Cuando uno recorre el valle ve emprendimientos productivos que en soledad han hecho cosas maravillosas pero si uno le pone el estado atrás con una planificación estratégica apuntada a lo productivo puede amplificar todo es. Y la ciudad que tiene que llevarse la mayor cantidad de crecimiento gracias al desarrollo de lo productivo y de las industrias del conocimiento, lo veo totalmente posible que lo podamos desarrollar en Trelew”, manifestó.

“Nuestra provincia está acostumbra a trabajar en comarcas, creo que en gran medida no ha funcionado, nosotros estamos dividiendo la provincia en micro regiones apuntalando mucho más situaciones particulares de ciudades que pueden trabajar en conjunto. El caso más emblemático de la provincia es justamente Trelew, Rawson, Gaiman, Dolavon, 28 de Julio y hasta diría Puerto Madryn donde hay una relación muy importante pero distinta en su idiosincracia entre unos y otros”, analizó.

“Nuestra ciudad capital viene creciendo fuertemente y ese crecimiento es maravilloso pero habrá que ordenar la posibilidad de darle un norte y dejar de ser sólo la capital administrativa de la provincia como está dejando de serlo para ser uno de los sectores productivos que tiene nuestra provincia por lo que hay que imaginarla relacionándolo entre Rawson y Trelew”, proyectó.

Contexto político en Trelew

“Nos reunimos ya con Belén Baskovc, Emanuel Colliñir, Luis Collio, Juan Carlos Jara. Creo que son mensajes más que claros que la cosa se puede unir si entendemos que lo que sucedió en Trelew particularmente ha sido malísimo para la ciudad. Esa división donde fue más prioritario satisfacer algún ego personal de algún dirigente político que de pensar en el conjunto”, evaluó.

“Con Ricardo Sastre hicimos exactamente lo contrario, aprendiendo de lo que pasó en Trelew. Fue una enseñanza de lo que no teníamos que hacer para poder lograr a nivel provincial hacer lo contrario. Y nos unimos de una manera mucho más sencilla de lo que todo el mundo pensaba. Con una generosidad muy marcada por parte de Ricardo de acompañarme y armar la fórmula juntos y sentirnos un equipo”, ratificó.

“Creo que la gente nos está pidiendo un poco eso, que seamos más solidarios y dejemos las pavadas entre los dirigentes políticos, que la verdad no le arreglan ningún problema a nadie”, reiteró.

“El peronismo de Trelew está unido atrás de Arriba Chubut, de Juan Pablo Luque y Ricardo Sastre. Trabajamos mucho estos días en eso. Tenemos mucho más por trabajar y por unir. Trelew tiene un desafío que es organizarse para poder ayudar al próximo intendente, más allá del color político que tenga, de pensar en que la población tiene que volver a sentirse ilusionada. Insisto, más allá que el intendente que va a asumir el 10 de diciembre es de otro color político. Para eso tiene que organizarse la ciudad. En muchos aspectos uno nota cierta desorganización. Tenemos que acompañar entre todos para ayudar a Trelew a levantarse”, declaró.

¿Se suma el Mackarthysmo a la campaña?

“Se van sumar a trabajar con nosotros. Y vamos a trabajar fuertemente para lograr que los distintos sectores que integran ‘Arriba Chubut’ estén trabajando codo a codo y que la mejor manera de mostrar esa unidad es ganando las elecciones del 30 de julio para mostrarle que somos el único proyecto que tiene realmente la experiencia y la capacidad de sacar adelante esta provincia de las situaciones en la que se encuentra Chubut, lamentablemente”, completó el candidato a gobernador por Arriba Chubut Juan Pablo Luque en un amplio diálogo con el programa de TV ‘Sin Hilo’ que emiten canal 12 y ADNSUR.