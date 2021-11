Además de las categorías nacionales que renuevan tres bancas en el Senado y dos en Diputados, este domingo habrá en algunas zonas de la provincia categorías para cargos locales. Es el caso de los representantes populares para el Consejo de la Magistratura, para las circunscripciones de Trelew y Esquel. Y también la renovación de autoridades en dos comunas rurales, como Atilio Viglione y Aldea Beleiro.

Un dato a tener en cuenta, es que no todos los partidos políticos presentaron candidatos en todas estas categorías. Por ejemplo, el Pich y el Frente de Izquierda no tienen postulantes en ninguna de estas categorías, y el Frente de Todos, no propuso candidatos en las comunas rurales.

Es decir que solamente Chubut Somos Todos y Juntos por el Cambio tienen representantes en todos estos casos, es decir, para consejeros populares en Trelew y Esquel, y presidentes de comuna en Beleiro y Viglione. Aquí, el repaso completo de las boletas.

MAGISTRATURA

En el caso de los representantes populares al Consejo de la Magistratura, en esta oportunidad, la elección se concentrará en las circunscripciones judiciales de Trelew y Esquel. Esto implica, en el primero de los casos, que votarán para dicha categoría los electores de Rawson, Trelew, Gaiman, Dolavon, 28 de Julio, Dique Florentino Ameghino, El Mirasol, Las Plumas, Los Altares y Paso de Indios.

Para consejeros populares de la circunscripción judicial Esquel, la votación se concentrará en esa ciudad cordillerana y también en El Boquete, Río Percy, Parque Los Alerces, Trevelin, Los Cipreses, Lago Rosario, Corcovado, Cerro Centinela, Carrenleufú, Tecka, Paso del Sapo, Colán Conhue y Aldea Epulef. También se encuentran comprendidos los electores que vayan a sufragar en Cushamen, El Maitén, Gualjaina, Cholila, Epuyén, El Hoyo, Las Golondrinas, Lago Puelo, El Turbio, Cerro Radal, paraje Entre Ríos, Comuna Rural Atilio Viglione, Río Pico, Gobernador Costa y José de San Martín.

Para elegir Representante Popular al Consejo de la Magistratura en circunscripción Esquel compiten tres boletas:

🔹 Por la Lista 160, Chubut Somos Todos, la candidata es Belén Villafañe.

🔹 Por el Frente de Todos, Lista 501, se propone a Erica Paludi.

🔹 En Juntos por el Cambio, lista 503, la postulante es Silvina Ruppel.

En la categoría de Representante Popular al Consejo de la Magistratura en circunscripción Trelew, compiten también tres listas.

🔸 Por el Chusoto, Lista 160, se postula a Lorena García.

🔸 Por el Frente de Todos, la Lista 501, se impulsa a Johana Currillan.

🔸 Y la lista de Juntos por el Cambio, N° 503, propone a Paula Cardozo.

COMUNAS

Al mismo tiempo se realizarán la elección de presidente y vicepresidente en dos comunas rurales de nuestra provincia. En el caso de Aldea Beleiro, se deben elegir nuevas autoridades porque la comuna quedó acéfala, mientras que en la comuna Atilio Viglione, por el vencimiento del mandato durante el año 2020 de las autoridades locales.

Mientras que todo lo relacionado con el acto comicial en el territorio provincial es organizado por la Secretaría Electoral del Juzgado Federal con asiento en Rawson, el TEP tiene a su cargo la organización de la elección en las mesas de extranjeros de las dos comunas rurales, donde se votan autoridades locales, y el escrutinio de dichas urnas, además de asistir en el recuento de votos para las categorías de consejeros populares al Consejo de la Magistratura, como también de las autoridades de las dos comunas rurales.

En la categoría de Presidente y Vicepresidente de la Comuna Rural Atilio Viglione, sólo dos fuerzas políticas llevan precandidatos.

☑ En Juntos por el Cambio, lista 503, la fórmula la integran Andrés Cardozo y Dan Ariel Solís.

☑ En el caso del Chusoto, lista 160, el binomio lo conforman Johana Sepúlveda Lara y Analía Saavedra.

👉 En la categoría Presidente y Vicepresidente de la Comuna Rural de Aldea Beleiro, también compiten dos listas:

☑ Por la Lista 160, Chubut Somos Todos, se propone la fórmula Flavia Sánchez y Daiana Palavecino.

☑ Y en Juntos por el Cambio, la Lista 503, se postula la dupla conformada por Patricia Tapia y Paola Romero.

🟠 ELECCIÓN JUEZ DE PAZ ALDEA EPULEF

Según informó la justicia electoral provincial, en la comuna de Aldea Epulef se realizará este domingo la elección de Juez de Paz, cargo para el cual se han presentado cuatro listas, con un candidato titular y dos suplentes por cada una de las agrupaciones.

LISTA N° 4

TITULAR: Elida Leontina Epulef

SUPLENTE 1°: Nancy Ester Quintuqueo

SUPLENTE 2°: Marcela Alejandra Quintulipe

LISTA N° 5

TITULAR: Marilin Malvina Carrimán

SUPLENTE 1°: Natalia Pino

SUPLENTE 2°: Mauro Brian Ayilef

LISTA N° 6

TITULAR: Paula Vanesa Ayilef

SUPLENTE 1°: Daniela Pailacura

SUPLENTE 2°: Elsa Patricia Calquipán

LISTA N° 7

TITULAR: Denis Esequiel González Calfuqueo

SUPLENTE 1°: Maximiliano Gastón Segura

SUPLENTE 2°: Claudia Susana Varela