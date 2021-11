Este domingo 14 de noviembre los chubutenses elegirán tres senadores y dos diputados nacionales para renovar las bancas que tiene la provincia en el Congreso de la Nación.

Los candidatos, que buscarán ocupar una banca en el Congreso de la Nación, aceptaron la propuesta de ADNSUR y Somos Voces para responder un ping pong de preguntas y respuestas que permita a la sociedad chubutense conocer sus ideas y perfiles políticos.

En una nueva edición de este ciclo de videos, los candidatos a senadores y diputados nacionales fueron consultados sobre un tema polémico: ¿A favor o en contra de la legalización de la marihuana?.

“Estoy a favor. La legalización de la marihuana es un paso más de garantía de derechos. Está legalizado el tabaco y el alcohol que son sustancias más nocivas. Creo que se cortaría un circuito de delincuencia y de mercado negro”, dijo uno de los candidato a diputado nacional.

Por otra parte, una candidata marcó su postura en contra al argumentar “que su palabra no me gusta” y además, sostuvo no tener el asesoramiento para decir sí está comprobado que tiene propiedades medicinales.

En tanto, otro aspirante se manifestó a favor porque es “un producto natural” y además “está comprobado que no provoca adicciones”.

QUIÉNES PARTICIPARON

Los candidatos a senadores Ignacio Torres (Juntos por el Cambio); Federico Massoni (Chubut somos Todos); Gloria Sáez (Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad), César Treffinger (Partido Independiente del Chubut), mientras que el candidato del Frente de Todos, Carlos Linares fue el único que no se presentó pese a haber comprometido y coordinado su presencia en dos oportunidades con el equipo de ADNSUR.

Los candidatos a diputados Fabián Puratich (Chubut Somos Todos); César Antillanca (Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad); Maira Frías (Partido Independiente del Chubut ) , Eugenia Alianiello (Frente de Todos) y Ana Clara Romero (Juntos por el Cambio) también participaron.