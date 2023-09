En busca del calor del sol del 10 de diciembre y renace la novela del transporte en Comodoro

DIPUTADOS QUE YA BUSCAN TRABAJO PARA DESPUÉS DEL 10 DE DICIEMBRE

Hay diputados provinciales, próximos a terminar su gestión, que ya buscan trabajo para después del 10 de diciembre, luego de la enorme vocación de servicio demostrada en estos 4 años. Son varios, pero especialmente fueron dos los casos que trascendieron con fuerza en los últimos días. Uno de ellos sería un joven legislador de extracción petrolera, que ya se estaría haciendo ‘los rulos’ con la posibilidad de un cargo a nivel nacional. Según los comentarios circulantes, le habrían ofrecido el puesto de director en YPF, en representación de la provincia de Chubut. Lo que se dice, un asiento de primera.

Otro caso que se menciona en los pasillos es el de una ‘blonda’ diputada de Trelew, que a la hora de votar ya consulta con el gobernador electo y cuyo marido mostró foto de celebración al día siguiente del triunfo de Nacho Torres, que tendría expectativa de ubicarse en un cargo de ‘Familia’, vinculado al futuro Ministerio de Salud y Bienestar Social. Hay varios actores de Trelew con experiencia en esas áreas, por lo que la expectativa pasaría por ubicarse en ese ámbito. Por ahora, todo es materia de comentarios y habrá que esperar a que el futuro gobernador confirme su gabinete, en las próximas semanas.

SERRUCHAN LA RAMA EN LA QUE TODAVÍA ESTÁN SENTADOS

A propósito de Trelew , es sabido que está muy mal económicamente, tal como lo reflejó el intendente Adrián Maderna, nuevamente, en los últimos días, al confirmar lo que es un secreto a voces. Esta vez, necesitará asistencia de Provincia para pagar una de las deudas que el municipio tiene con la empresa de recolección de residuos.

La pregunta que muchos analistas se hacen es por qué si sabían que el municipio necesita distintas líneas de ayuda de Provincia, los diputados que responden al intendente de Trelew votaron en contra de la reciente ampliación presupuestaria.

El argumento fue que esos legisladores no querían quedar mal con el gobernador electo, quien cuestionó aquel proyecto porque incluía la incorporación de personal a planta y creación de cargos, lo que también se tiene que leer en clave de “quedar bien” para acomodarse al calor del nuevo sol de poder.

"Las obras nacionales en todo el país se van a garantizar y pretendemos terminarlas para diciembre".

Sin embargo, en una votación tan ajustada en la que, tal como informó ADNSUR, fue necesario contar con votos del peronismo para lograr obtener esa ampliación del presupuesto, los mismos legisladores y legisladoras trelewenses que se opusieron podrían haber dejado al municipio sin los fondos que necesita para salir de la emergencia que atraviesa.

Cierto es que en el frondoso bosque político, quienes tienen habilidad saben acomodarse en las nuevas ramas que brotan del poder de turno, pero una vieja regla del manual dice que no es conveniente serruchar la rama en la que todavía están colgados, antes de dar el salto.

MOLINA ‘SE DESTAPÓ’ CONTRA LUQUE

Tal como se había anticipado en los últimos días, Ariel ‘El Tapado’ Molina, que es el número 3 del Frente Renovador en la provincia, brindó durante la entrevista que dio al programa ‘Sin Hilo’ sus explicaciones de por qué irá solo en la boleta como candidato a intendente de Corcovado, en donde aspira a la reelección, tras la falta de acuerdo para seguir adelante con la alianza con el PJ.

En ese marco, refirió por qué está enojado no con todo el peronismo, pero sí en particular con el ex candidato a gobernador, Juan Pablo Luque, a quien responsabiliza por lo que consideró un claro error de estrategia en la campaña.

“Ninguneó a los pueblos del interior”, dijo Molina en referencia al intendente comodorense, al criticarlo porque junto a Ricardo Sastre se confiaron en que con los padrones de las ciudades más grandes, como Comodoro y Madryn, les alcanzaría para ganar la provincia.

Y dio un ejemplo muy claro, al detallar que a su localidad Nacho Torres fue 4 veces durante la campaña y obtuvo un claro triunfo, mientras que Luque no concurrió ni una sola vez.

“También la gente buscaba un cambio en la provincia, hay muchos factores pero creo que el más importante es que no se le dio tanta importancia en la campaña al interior de la provincia de Chubut”, manifestó Molina.

UN LIDER PARA LA NUEVA OPOSICION

A propósito del ex candidato Juan Pablo Luque, en declaraciones a canal 9 confirmó lo que anticipó ADNSUR días atrás, respecto del nuevo rol que aspira a ocupar como referente de la oposición. “Es el lugar donde me puso la gente, pero con una mirada distinta –dijo el todavía intendente comodorense-. Soy de los que creen que la mejor forma de hacer oposición es colaborando para que nos vaya bien, no poniendo palos en la rueda”.

LOS CHORI PRO DE ANA CLARA

Parece que la choripaneada no es sólo patrimonio de la liturgia peronista, a juzgar por lo que reflejó Ana Clara Romero en sus redes sociales el último fin de semana, con una tentadora imagen de los choris a la parrila y un mensaje claro: “Agasajo a nuestros fiscales”.

Más allá de no haber podido ganar la intendencia, la todavía diputada nacional mostró el reconocimiento al trabajo de quienes apuntalaron la tarea en las votaciones del 30 de julio, que si bien no alcanzaron para ganar el sillón de Moreno 815, le permiten volver al ruedo en el ámbito de la ciudad, donde se prepara para asumir, nuevamente, una banca como concejal para el período 2023-2027.

EL TELÉFONO DEJARÁ DE SONAR, PERO NO TODOS SON NÚMEROS Y EL AMOR ES MÁS FUERTE

Hay una creencia que dice que quienes se dedican a la economía y al manejo de los números son personas frías y poco demostrativas. Puede ser, pero también es cierto que no todos somos iguales. Y un ejemplo de ello podría ser tranquilamente el ministro de Economía de Chubut, Oscar Antonena.

Así lo dejó en claro en una entrevista que la semana pasada se vio por la pantalla de Canal 7 de Rawson cuando en el programa “Frente a frente” luego de hablar de sus años como responsable máximo de la cartera económica de la provincia, con todo lo que ello conlleva, aseguró que “el amor es lo único que nos salva a las personas. Sin amor no hay nada” dijo el ministro. Y confesó que por eso: “yo he apostado al amor. Hace 3 años he formalizado con Bruno, el gran compañero que tengo”.

Quienes lo conocen desde siempre al ministro saben el lugar que ocupan en su vida, la familia, los amigos y los seres queridos en general, por eso elogiaron la actitud de mostrarse principalmente como persona, antes que como funcionario.

“Yo sé que el teléfono va a sonar menos después del 10 de diciembre. Pero también sé que la mayoría llamaban al ministro y no a Oscar Antonena. Yo no tengo muchos amigos y no muchos vienen a mí casa. La palabra amigo es muy grande, demasiado”, dijo también.

Y sobre su posible futuro laboral, reveló que se anotó en un concurso docente y que está estudiando para rendir examen el próximo 21 de septiembre.

UN MUNDO DE 20 ASIENTOS, NUEVA TEMPORADA

La última sesión del Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia dejó al descubierto una nueva complicación en el tratamiento del nuevo contrato del transporte público de pasajeros. Aunque se aprobó en primera lectura el nuevo cuadro tarifario y se convocó a audiencia pública para el 25 de septiembre, el nudo noticioso estuvo en las complicaciones que surgieron a último memento en el proyecto del pliego.

El primer dato llamativo fue que pasaban las horas y la sesión no comenzaba, iniciándose después de las 7 de la tarde. Desde la oposición se decía que no podrían tratar el tema si antes no contaba con un dictamen del Ente de Control de Servicios Públicos, aunque desde el organismo respondieron que no correspondía dicha dictamen, por tratarse de un pliego de un futuro contrato y no de un servicio concesionado. Su actuación, por tanto, quedaba limitada a emitir opinión técnica sobre la viabilidad de la recomposición tarifaria, pero no sobre el nuevo proyecto.

Una vez resuelta esa discusión, surgió sin embargo otro aspecto, que estaría directamente vinculado con un fuerte planteo realizado desde la empresa concesionaria y firme aspirante a seguir siendo la prestataria del servicio.

“SI SALE COMO ESTÁ, EL 1 DE OCTUBRE SE QUEDAN SIN SERVICIO DE TRANSPORTE”

Hay un aspecto que habría sido el desencadenante del planteo, ya que, tal como reveló ADNSUR semanas atrás, el proyecto del nuevo contrato contiene una cláusula que estipula claramente que el municipio no garantiza rentabilidad empresaria, lo que implica un riesgo para el prestador a la hora de brindar el servicio, sin que el Estado deba garantizar aquella ganancia.

“La municipalidad concedente de ningún modo garantiza a la concesionaria rentabilidad alguna por los servicios comprendidos en la concesión, ni el equilibrio de la concesión económica financiera de la misma –establece el artículo 36 del pliego-. Por consiguiente, la concesionaria carecerá de toda acción contra la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, que tenga por objeto reclamar sumas de dinero por no tener rentabilidad en la explotación de los servicios comprendidos en la concesión, o invocando desequilibrio en la ecuación económica financiera”.

Hay que recordar que el servicio cuenta con una fuerte inyección de subsidios, en los que el municipio ya desembolsó este año casi 1.900 millones de pesos, superando los 1.800 millones que había previsto gastar en todo el año para sostener el servicio.

“Las paritarias del gremio se hacen casi todos los meses y un chofer ingresante ya gana más de 600.000 pesos por mes”, se escuchó decir entre concejales del oficialismo que evaluaban el pliego, poniendo el acento en que el municipio prácticamente sostiene el funcionamiento de la empresa, que a su vez tiene un alto margen de ganancia.

Lo cierto es que parece que esa cláusula no le gustó a los responsables de la empresa, quienes hicieron saber su disconformidad con un mensaje bastante claro. Siempre de acuerdo con los rumores que circularon en esas horas en los pasillos legislativos, habría existido un llamado muy claro hacia los funcionarios municipales que conducen el área de Transporte: “Si el pliego sale como está, nosotros desde el 1 de octubre dejamos de prestar el servicio”, habría dicho la voz en el teléfono.

Claro, el contrato actual está vigente hasta el 30 de septiembre y se suponía que el nuevo contrato estaría listo antes de esa fecha. Ahora ya se sabe que no será posible y por eso se analiza una nueva prórroga, pero el planteo empresario dejó poco margen para pensar en esa alternativa.

EL SORPRESIVO 12%

No se sabe bien si fue por aquel llamado, o por un error involuntario, pero lo cierto es que en el momento de analizar la estructura de costos introducida en el nuevo modelo de contrato, se contaba con el sistema anterior y no con el nuevo. La diferencia no es un detalle menor, ya que en este sistema de cálculos, “surgía con claridad una rentabilidad empresaria del 12% mensual”, según observaron concejales de la oposición, lo que nuevamente volvía a contradecir aquel principio de no garantizar la ganancia empresaria.

Como consecuencia, el proyecto no obtuvo dictamen para su tratamiento y aprobación en primera lectura, por lo que quedó en comisión para continuar con el análisis e introducir los cambios necesarios, aunque todo indica que habrá una disputa bastante fuerte con quienes conducen la empresa prestadora del servicio.

Quienes evalúan el tema se pregunta cuánto más tendrá que aportar el Estado para dar garantías de rentabilidad, ya que a los 300 millones mensuales que viene aportando el municipio, hay que sumar los 84 que pone Nación y los 16 de Provincia, que pronto deberán actualizarse en función de la inflación, que corre a un ritmo que plantea una pregunta: ¿cuánto más debería aportar el Estado para asegurar una ganancia del 12%? ¿Y cuánto debería costar el boleto, si no se pudiera seguir inyectando más fondos públicos para sostener el servicio?

La respuesta comenzará a dilucidarse en las próximas semanas, con el avance de una nueva temporada de la novela clásica de la ciudad: “Un mundo de 20 asientos”.