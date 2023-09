Glinski mostró su rechazó a la privatización de YPF y Aerolíneas Argentinas

El candidato a diputado nacional por Unión por la Patria, José Glinski, aseguró hoy que como legislador nacional “no voy a votar a favor de una privatización de YPF o de Aerolíneas Argentinas, quien quiera votar eso tiene otras opciones que son Bullrich o de Milei”.

“Al fin y al cabo todos sabemos que los candidatos a diputados que van atrás de esos candidatos presidenciales van a querer formar un bloque único, por más que lo quieran ocultar”, agregó y remarcó que detrás de esas ideas “está la figura de Mauricio Macri”.

Glisnki dijo también que hay que tener en cuenta el mensaje de “enojo” que se transmitió en las elecciones primarias pero remarcó que es necesario “poner blanco sobre negro, discutir las ideas, qué es lo que pensamos y qué es lo que pretendemos representar”.

“Como dirigentes lo tenemos que escuchar, no podemos hacernos los boludos cuando hay un montón de gente que dice che, préstennos atención”, agregó y señaló que “independientemente de que quizás las cosas no se han hecho de la mejor forma, nosotros no queremos retroceder, no queremos volver al pasado”.

En declaraciones radiales, remarcó la importancia de la intervención estatal y ejemplificó: “Que hoy tengamos algún tipo de incidencia en la política energética es porque está el Estado defendiendo los intereses de los argentinos”.

Glinski subrayó también que hoy la aerolínea de bandera “vuela a los destinos que no son necesariamente rentables” y con una privatización “no habría vuelos a Trelew o a Esquel por ejemplo”.

“Esta me parece que es una lección muy clara en los modelos en pugna”, señaló el candidato y recordó que “las políticas de Memoria y Verdad y Justicia no son propiedad de ningún partido político, fue Alfonsín quien inició el proceso de recuperación democrática y puso los pilotes de la construcción de lo que fue quizá la política de Derechos Humanos más importantes del mundo”.

“La señora (Victoria) Villarruel lo que está haciendo es negando la historia argentina y burlándose de las personas más sagradas que tiene nuestro país como son las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo”, subrayó.

Sin embargo, reconoció que “en el voto a Milei lo que sí tenemos que reconocer nosotros es que hay un tirón de orejas a la política, hay una crítica, hay un enojo, pero sobre todo una crítica a cierta desconexión o distancia de la política con la gente de a pie”.

La gestión en Comodoro Rivadavia

El candidato a diputado de UxP también se refirió a la reparación de la Ruta 3 y a las obras que se vienen realizando en la ciudad de Comodoro Rivadavia: “Hoy la ciudad está más preparada para la lluvia, porque hubo una gestión que se puso al hombro esas obras de infraestructura que no son las que se ven todo el tiempo, pero hoy la lluvia a Comodoro la afecta menos de lo que le afectaba en otro momento”, indicó.

“Yo creo que la gestión de Juan Pablo (Lugue) viene siendo de las mejores que ha tenido la ciudad de Comodoro Rivadavia porque la ha transformado y mucho para que la podamos vivir y disfrutar”, agregó y dijo que “tenemos un intendente que se pone en frente de los problemas y que le ha puesto todo para que en muy poquito tiempo ya estén haciéndose los trabajos necesarios” para arreglar la ruta 3.

“Aquí no hay diferencias políticas y cuando uno cree que quiere representar a sus vecinos de la provincia, sabe que tiene una responsabilidad más allá de lo formalmente establecido de que ser diputado, sino que es tratar de que las cosas que tienen que hacer se tienen que hacer a nivel del Estado federal”, remarcó.

“Que se haga la ruta 3 no es solamente la comunicación entre la zona norte y la zona sur de Comodoro sino que es la arteria que comunica al norte del país con la región más austral de la Argentina”, concluyó.