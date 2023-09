Sergio Massa hizo su máxima promesa en caso de ser elegido presidente: "Será un gran año salvo que Milei gane"

Este miércoles, el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, hizo una promesa en caso de ser electo y sorprendió a todos.

Massa prometió eliminar el impuesto a las Ganancias que deben tributar los empleados de mayores ingresos, si llega a la Presidencia. "Si soy presidente no van a pagar Ganancias los trabajadores", aseguró.

Recordó que se viene reduciendo la presión tributaria de ese gravamen para los empleados. "Voy a enviar una ley con el tema Ganancias si soy presidente, o por ahí antes", dijo el ministro de Economía. Además, cargó contra los "directores de compañías que no pagan ganancias por exenciones que tienen".

Massa, además, se hizo eco de las expresiones de Javier Milei en el Latam Economic Forum, en donde el candidato a presidente de La Libertad Avanza aseguró que el plan de dolarización de un eventual gobierno suyo “se va a hacer a precio de mercado; hoy sería a 730 pesos″.

Confirmaron el refuerzo y aumento en la Tarjeta Alimentar: cuáles serán los nuevos montos

Para el postulante de Unión por la Patria, tal expresión equivale a una devaluación del 100%. “Es lo que nos pedía el Fondo Monetario Internacional a nosotros”, agregó.

"Pasamos de universidades públicas a pagas, la pérdida de la beca y arancelamiento, lo tienen que saber los padres y los chicos. El boleto de colectivo a hoy, lo que propone serían 650 pesos el bondi. Eso es ajuste", sostuvo. Acto seguido, agregó: "El propone ajuste y devaluación del 100, y lo disfraza con la dolarización. Se le cayó la careta".

Hasta qué fecha podrán pagar el bono de $60.00 para trabajadores

"Es el mismo programa que toda la derecha argentina. Lo disfrazan de términos coquetos, como dolarización. La solución es exportar más de lo que se importar", enfatizó. Y continuó: "La lógica de que todo tiene precio es una lógica falsa. Esto de vender órganos o vender pibes; la vida no tiene valor de reposición, no todo tiene precio como plantea la derecha".

De cara al año próximo, Massa adelantó que será "un gran año, salvo que estas ideas (las de Milei) triunfen" . "Viene una etapa de generación de empleo", prometió.

Por último, aprovechó para cuestionar a la oposición por su "doble discurso" de no avanzar con un proyecto legislativo para el blanqueo de dólares, pero que ahora "resulta que ´si lo quieren hacer". "Lo duermen hace un año en el Congreso. Cuando lo propusimos nosotros era malo, después de que Estados Unidos nos dio un nivel de información que no le dio a nadie. ¿Será que la oposición no quería el blanqueo porque no querían que veamos quiénes tenían cuentas en el exterior producto de la evasión impositiva?". concluyó picante.