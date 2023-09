Vientos de cambio y el regreso de viejos conocidos en la política de Chubut

NO HUBO VOZ EN EL TELEFONO

La nueva grieta de Comodoro Rivadavia en la ruta 3 dejó en evidencia el fin de un ciclo político y el viento de recambio que inexorablemente comienza a transitarse Algo de eso pareció reflejarse en el distanciamiento entre el gobernador Mariano Arcioni y el intendente Juan Pablo Luque, lo que no es novedad desde antes de las elecciones, pero que se vio claramente a mitad de semana, en plena crisis geológica. Mientras el todavía jefe comunal de Comodoro se quejó porque el gobernador no lo había llamado, Arcioni recplicó al día siguiente que “llamé a Juan Pablo y no me atendió, pero sí estuve hablando con Othar”.

Aunque Arcioni también está de salida, se las ingenia para mantener algo de centralidad, hablando con el intendente que asumirá dentro de 3 meses, lo que también había concretado el lunes, en el primer encuentro de transición con quien lo sucederá en Fontana 50 (o por allí cerca, hasta que se reconstruya la Casa de Gobierno), Ignacio Torres.

Al menos por ese lado, Arcioni tendrá cierto poder de fuego en el último trimestre de su mandato, mientras coordina la elaboración del presupuesto del futuro gobierno e instruye a los legisladores que aún le responden para habilitar una nueva renegociación de la polémica deuda del BOCADE, que amenaza con condicionar fuertemente a la próxima gestión.

REAPARECIÓ DE CELIS, RECARGADO

Uno que reapareció en la escena comodorense es un viejo conocido de la ciudad, como representante del gobierno nacional de Mauricio Macri. Se trata de Fernando Álvarez De Celis, quien se viene desempeñando como coordinador de los equipos técnicos del gobernador electo y suena como futuro ministro de Planificación de Ignacio Torres.

“Yo no visitaba la ciudad no porque me gustaba, aunque es maravillosa como la provincia y he construido muchos amigos, sino que iba por todas las desgracias que estaban pasando. Mi vuelta es una revancha no en lo personal, sino para demostrar que las cosas son posibles y que estos hechos que parece que la naturaleza se las agarró con Comodoro, nosotros no creemos que sea tan así, sino que hay que trabajar para que no se produzca este tipo de eventos”, dijo, a modo de carta de presentación, en diálogo con Actualidad 2.0.

“Hace un mes tuviste el temporal de viento y se cortó la luz, no hay agua, ahora tenés el problema de la ruta. Cuando los problemas son recurrentes, hay que buscar soluciones a largo plazo; yo siempre hablé de la necesidad de planificación urbana en Comodoro –añadió-. Hoy la infraestructura vial es crítica y hay que generar un plan global, es la charla que tuvo Nacho con el intendente electo de la ciudad, para pensar cómo podrán ayudar Nación y Provincia en la búsqueda de las mejores alternativas”.

VIEJAS DISPUTAS, NUEVOS AMIGOS

Como ex Secretario de Planificación en el gobierno de Mauricio Macri, De Celis tuvo fuertes enfrentamientos con los últimos dos intendentes de Comodoro, tanto con Carlos Linares como su sucesor, Juan Pablo Luque. Incluso en su momento impulsó una denuncia contra este último por presuntas contrataciones irregulares durante el temporal de 2017, cuando era vice intendente. Lo acusó por presuntas irregularidades, luego no demostradas, en la contratación de la empresa ‘Forever Pipe’.

Ese planteo derivó en una demanda, a su vez, por parte de Luque contra De Celis, a quien querelló por calumnias e injurias. Al no haberse podido probar delitos de parte del actual intendente, éste demandó, a continuación, al ex funcionario nacional por aquellos dichos. Lo último que se supo de esa demanda fue que De Celis no se presentó en la audiencia de conciliación, a la que ambos habían sido convocados, en abril de 2021.

La denuncia de De Celis contra Luque recayó, allá por 2017, en la fiscalía de quien será su futuro colega de gabinete. En efecto, se trata del fiscal Héctor Iturrioz, quien ya fue confirmado como próximo ministro de Seguridad y Justicia del gobernador Torres. Si se ratifica también a De Celis como ministro, el denunciante e investigador terminarán siendo colegas de gabinete. “Coincidimos”, decía, paradójicamente, el slogan de campaña de Luque en su frustrada carrera a la gobernación.

UNA PUERTA DE IDA Y TAMBIEN DE VUELTA

El caso del fiscal Héctor Iturrioz puede sentar un precedente importante en la provincia, ya que si bien asumirá como ministro en el Poder Ejecutivo, ello no implica su renuncia al Ministerio Público Fiscal. Así fue confirmado por el procurador general, Jorge Miquelarena, quien en declaraciones a Cadena Tiempo dijo que el día de mañana podrá volver a su cargo como fiscal: “No veo que quede afectada su imparcialidad –respondió cuando se le preguntó si luego de la función política, no quedaría afectada su mirada de imparcialidad-. El mismo ha expresado que no pertenece a ningún partido y no veo que lo inhiba para retomar luego sus tareas judiciales”.

Miquelarena recordó incluso que “hay muchas personas que pasaron por el Ejecutivo y luego han ido a la justicia, por lo que no veo que sea motivo de incompatibilidad para nada, si bien en algunos casos en los que él haya intervenido como ministro, luego podría tener inhibiciones o recusaciones si volviera a la fiscalía. Pero no es una regla general”.

Si bien son recordados los antecedentes de funcionarios públicos en el Ejecutivo o Legislativo que luego fueron jueces, no parecen muchos los antecedentes, en cambio, de ir desde el Poder Judicial hacia la función política, para luego volver al sistema de justicia.

DEFENSA DE LA CORPORACIÓN JUDICIAL

El Consejo de la Magistratura de Chubut se prepara para atacar la reciente resolución del Tribunal de Enjuciamiento, que benefició al fiscal Fernando Rivarola, de Rawson, al archivar el juicio político en su contra, con el argumento de que se había vencido el plazo de seis meses que la ley del consejo otorga para elaborar el sumario y presentar conclusiones, en casos de denuncias.

“Es un subterfugio para no llegar a la verdad”, había cuestionado la consejera Sonia Donati, quien encabezaba la comisión acusadora contra Rivarola. A esto se sumó la opinión de otro consejero, Manuel Burgueño, quien encabeza la acusación en otro juicio pendiente, contra la jueza Mariel Suárez:

“Dan ganas de renunciar, porque todo el trabajo realizado en forma ad honorem, por fuera de los horarios normales de nuestra actividad profesional, queda en la nada”, señaló Burgueño, quien admitió que, tal como ha informado ADNSUR, la misma resolución podría adoptarse a favor de la jueza Suárez, que tiene pendiente un juicio de destitución, por sus visitas al homicida Cristian Bustos.

Burgueño fue más allá y dijo que con el mismo argumento podría caerse la mitad de los procesos en contra de jueces y fiscales, a partir de un criterio que ya había tenido fallos del Superior Tribunal de Justicia en rechazo a la liviandad con la que se tomó el plazo. Por eso, habrá presentaciones ante el máximo tribunal de la provincia y también ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Hay que recordar que la decisión que benefició a Rivarola fue adoptada por mayoría en el Tribunal, con 3 votos a favor, encabezados por el representante de la corte provincial, Daniel Báez, quien años atrás también afrontó un proceso de denuncia en el Consejo de la Magistratura, que finalmente no prosperó.

Burgueño dejó otra frase que refleja por qué el tema, que parece una mera intriga palaciega, afecta a toda la sociedad: “Este tipo de decisiones nos impide separar a los buenos de los malos jueces y fiscales”, advirtió.

EL FUTURO DE LOS AMIGOS

La respuesta del gobernador Mariano Arcioni en relación al ministro de Economía no confirmó pero tampoco desmintió el alejamiento del funcionario provincial, quien tendría todo arreglado para ocupar un nuevo puesto en el Banco Chubut, esta vez sin el limitado horizonte que vence el próximo 10 de diciembre, con la finalización del actual gobierno.

Arcioni dijo que Antonena “es un amigo” cuando se le consultó por el titular de Economía, al tiempo que añadió que “en el lugar donde esté, va a seguir siendo parte del proyecto y seguirá con nosotros”, dejando abierta la chance que siga como ministro.

Aunque “el proyecto” tiene poco espacio por delante, ya que el gobierno concluye dentro de 3 meses, hay que recordar que Arcioni tiene expectativa de transformarse en miembro del Parlamento del Mercosur, por su segunda ubicación en la lista del distrito nacional, detrás de Teresa Parodi, en la lista que acompaña como candidato a presidente a su amigo Sergio Massa.

DOS LOCALIDADES AUN DEBEN ELEGIR INTENDENTES

Aunque pocos lo recuerdan, hay dos localidades chubutenses que aún no eligieron intendente. Se trata de Corcovado y Río Mayo, que por distintas razones no adhirieron al cronograma del 30 de julio pasado, por lo que votarán alineados con las elecciones nacionales, del 22 de octubre.

En ese proceso, el Tribunal Electoral de Chubut hizo lugar a la presentación del PJ para prorrogar la fecha de cierre para presentación de listas, que vencía el sábado 2 de septiembre, fijando la nueva fecha para el próximo 19 de septiembre. Esto daría tiempo a las agrupaciones para realizar internas, en caso de ser necesario, a fin de oficializar las candidaturas.

EL TAPADO DESTAPÓ LA RUPTURA

En el marco de las elecciones a intendente de Corcovado, su actual intendente, Ariel ‘El Tapado’ Molina, aspirante a la reelección, terminó de blanquear algo que era evidente: se rompió la frágil alianza entre el Frente Renovador y el PJ, que debutó en Chubut con derrota en las elecciones de julio.

Ahora bien, la foto que mostró Molina en sus redes sociales, con Serio Massa como candidato a presidente de Unión por la Patria, refleja su intención de ir en la boleta del aspirante a la presidencia y líder del Frente Renovador, pero la duda es si podrá hacerlo, ya que la fecha para sumar adhesiones a la boleta presidencial está cerrada desde antes de las PASO. En ese caso, el jefe comunal de Corcovado debería ir con boleta corta, sin adhesión a la candidatura nacional de Unión por la Patria.