La Legislatura aprobó la ampliación presupuestaria enviada por el gobierno por $ 147 mil millones

En una sesión que comenzó a las 10:30 y se prolongó hasta pasadas las 15, con un cuarto intermedio de más de 3 horas, la Legislatura aprobó este jueves por mayoría simple el proyecto de Ampliación Presupuestaria por $ 147.869.962.050 enviado por el Poder Ejecutivo.

Fue una sesión rara y accidentada, con presencia en las barras de representantes de bomberos de toda la provincia, quienes exigían el tratamiento de una ley de financiamiento de su actividad, y que participaron de una reunión con los legisladores en la que coordinaron el avance del tratamiento en las comisiones.

Si bien el proyecto presupuestario no podía tratarse sobre tablas, el oficialismo votó un cuarto intermedio, ante la oposición de diputados como Andrea Aguilera, Carlos Gómez y el bloque madernista, en el cual la comisión de Hacienda sacó dictamen en mayoría que luego fue tratado en el regreso al recinto.

Antonena expuso ante diputados y el oficialismo impulsará este jueves la aprobación de la ampliación presupuestaria por $147 mil millones

El cuarto intermedio comenzó a las 11:30 y se prolongó hasta las 15, y en el transcurso hubo negociaciones con representantes de bomberos, los que luego de las explicaciones de los legisladores, se retiraron de las barras.

La ampliación presupuestaria tuvo 15 votos a favor: Pais, Ingram, Gabella, Antin, Mariela Williams, Cativa, Nouveau, Cigudosa, De Lucía, Araníbar, Pagliaroni, Eliceche, Rafael Williams, Saso y Mantegna.

En contra votaron 9 diputados: Aguilera, Goic, Baskovc, Casanovas, Mansilla, Gómez, Lloyd Jones, Giménez, y Andén. Hubo 3 ausentes: Artero, Mongilardi y López.

Una pareja de Chubut deberá pagar $16 mil en mercadería por "morder" y golpear a dos policías

Fundamentos

A la hora de los fundamentos, la única oradora fue la radical Andrea Aguilera, quien al expresar su voto negativo, dijo que desde el gobierno “nos dicen que lo que previó gastar no alcanzó y lo amplían. Estamos en un proceso inflacionario, y entendemos que puede llevar a modificaciones, pero no entendemos por qué en algunos rubros”.

“Los 17 mil millones que son deuda actual, en vez de pagarla en los vencimientos, difiere esos cumplimientos para el año que viene. Patea la deuda que debería hacer frente ahora para el año que viene, y esto le genera un crédito a utilizar este año”, cuestionó la diputada opositora.

Dos hombres intentaron robar más de $10 mil de mercadería en un supermercado del centro

Recriminó que “esa deuda se actualiza por CER por lo que se incrementa al no ser pagada en tiempo y forma, y el ministro sostiene que no existe un instrumento legal que respalde esa operación, y esta Legislatura debería contar con esa herramienta pata evaluar”.

Además, dijo que en el informe, Antonena planteó que “se van a recibir 24 mil millones en programas de asistencia financiera, y desconocemos cuáles son, se habla de acuerdos con el ministro de economía de Nación, al que le va fantástico”.

Además cuestionó que “continúa ingresando personal a la planta permanente, venga de afuera o porque está precarizado, lo que es una doble responsabilidad del gobierno, y la traslada a todos los chubutenses. El 98 % del gasto corriente se destina a pagar salarios, no hay fundamentos para incorporar esa gente”.

Un jubilado que mató a un ladrón en un robo hace tres años, sufrió un nuevo hecho de inseguridad

Insistió en que “no se ha tomado ninguna medida de eficiencia en el gasto público, y luego vienen urgente al poder legislativo al que resuelva el problema sin tiempo y análisis con la amenaza de que no se puede pagar sueldos. Esta gestión no tiene planificación, y no podemos hablar de una provincia ordenada, y continúa esta modalidad de seguir tomando deuda hacia adelante”.

“Una vez apelamos a la responsabilidad del gobierno, no sólo en los ingresos, si no también en la toma de deuda”, concluyó Aguilera.

Se conocieron los llamados de la banda liderada por el preso de Chubut que estafaba por teléfono

Bomberos

Más allá de la ampliación del presupuesto, el tema central del día fue la ley de bomberos, que provocó reuniones y el intento de diputados por acelerar el tratamiento con fecha fija para el 7 de septiembre, algo que no alcanzó los votos necesarios.

En ese sentido, se manifestaron diputados como Carlos Gómez y Tatiana Goic, quienes plantearon a sus pares que el tema no admitía más dilaciones. En cambio, diputados oficialistas como Xenia Gabella y Mariano García Araníbar, pidieron tiempo para trabajar en la mejor ley posible.

Imputan a tres jóvenes de Chubut por incendios y daños en organismos oficiales durante los reclamos antimineros

Esto generó un cruce de opiniones en la Hora de Preferencia. Allí, Andrea Aguilera dijo que 2el ministro Antonena dijo que no hicieron la ley, sino que solo la trajeron, o sea que ofician de correo, y bastante caro. Ni siquiera saben precisar la cantidad de bomberos que trabajan en los cuarteles. El gobernador quizás cree que esta Legislatura es un apéndice de una escribanía y no es así, tenemos todas las facultades para modificar siempre que se trabaja en comisión, y la fecha de tratamiento fija se establece luego de un dictamen”.

A su turno, Carlos Mantegna dijo que “el tema viene remañido hace más de 10 años, siempre lo ha planteado la diputada Zulema Andén. Cuando llegamos a esta Cámara había un proyecto que ponía el 0,56 % del presupuesto provincial, lo que era impracticable. Estaban pidiendo el financiamiento de los cuarteles de bomberos, para el equipamiento, no recibían aportes de la provincia. No estaban pidiendo una pensión”.

Imputaron a Micaela Ortellado como "participe secundaria" en el crimen del empresario

“Pero ahora -agregó- presenta un proyecto con pensión y cobertura 100 % de la obra social, y eso generó muchísimo ruido. Lo venimos tratando hace tiempo en comisiones, lo que necesitamos es una información fidedigna del gobierno provincial, para saber cuantos bomberos hay y cuantos pueden recibir la pensión”.

“He visto disposición en los diputados, se merecen el respeto ellos y nosotros. Se acordó seguir trabajando y encontrar una solución razonable y posible para que tengan una ley”, concluyó.

Por su parte, Xenia Gabella indicó que “todos los diputados estamos dispuestos a trabajar y sancionar una nueva ley de bomberos, es una preocupación hace rato de algunos, no de todos, me consta que no de todos que hoy hablan pero que no asisten a ninguna comisión. Yo intento ser seria, nos hemos reunido muchos, con la federación, con cuarteles”.

Estafaron por WhatsApp a un grupo de petroleros en Chubut y realizaron varias transferencias

“Hubo impericia en el cumplimiento de la función de algunos, puntualmente del subsecretario de seguridad y gestión del riesgo, que abucheaba a los diputados, cuando hemos estados trabajando con él para elaborar un proyecto con el que estaba de acuerdo. No es la imagen que tiene que dar un funcionario público en este recinto”, criticó la legisladora.