El poder entre bambalinas: los que buscan “renovarse” para sobrevivir y las funciones de trasnoche en la política

Vayan ustedes, que yo apago la luz

El Frente Renovador logró cerrar listas y constituir formalmente sus autoridades en Chubut, en una conducción que refleja la fuerte presencia de miembros del gabinete provincial. Además de Alejandro Sandilo y Vanesa Abril como las caras más visibles, también se cuenta el rol como secretario general de Ariel Molina, intendente de Corcovado y muy cercano al gobernador Arcioni. También integran la conducción chubutense del partido de Sergio Massa los ministros Cristian Ayala, de Gobierno y Gustavo Aguilera, de Infraestructura, mientras que Oscar Antonena, de Economía, está entre los representantes a la convención partidaria. Si bien el propio gobernador no aparece e la conducción, porque mantiene su afiliación al Chusoto, está claro que el ‘barco arcionista’ ya ha anclado en el massismo para jugar sus cartas en las próximas elecciones.

Parece que algunas figuras partidarias del PJ no entienden bien que cuando se habla de “renovar la política”, la metáfora puede llegar a incluirlos, pese a los esfuerzos de líneas dirigenciales más jóvenes para mostrar una imagen diferente ante una sociedad en la que gana adeptos la postura de quienes rechazan a los partidos tradicionales. Algo de esto se percibió en el PJ ante las últimas declaraciones del presidente del Congreso partidario, Salvador Arrechea, quien dijo a una radio de Trelew que “está bastante avanzado un proyecto electoral que incluye a la ley de lemas”, algo que ADNSUR no corroboró en su contacto con los distintos bloques, ya que se muestran contrarios a la iniciativa. Además de generar confusión hacia fuera, provocó sorpresa hacia dentro, ya que algunos dirigentes justicialistas entendieron que el tema no tiene aval en la sociedad y ya piensan en otro tipo de herramienta electoral para el año próximo.

Andate a dormir vos…

Una impensada pelea se dio en los últimos días entre Mauricio Macri y el intendente de Puerto Madryn Gustavo Sastre, a quien el ex presidente tildó de “trasnochado”, al cuestionar la tasa municipal que en localidad chubutense se aplica sobre los parques eólicos.

“No trasnocho, me acuesto muy temprano porque tengo que trabajar todos los días, no sé si usted puede decir lo miso”, refutó el madrynense en algunas declaraciones, además de aprovechar sus redes sociales para responder al ex mandatario.

Además de pedirle que se asesore sobre los motivos de la tasa, Sastre también recordó que el ex presidente tildó a Madryn como uno de los puertos de entrada para el narcotráfico, pese a que la zona es custodiada por Prefectura, que “es una fuerza nacional y lo dijo cuando él era Presidente de la Nación”.

En la pelea se mezcla la participación la empresa Sideco, perteneciente a la familia del ex presidente argentino, en la compra venta de seis parques eólicos en la provincia del Chubut, por los que pagó U$$ 25 millones y luego revendió en U$$ 95, motivo por el cual se investiga una presunta maniobra fraudulenta, ya que la empresa Isolux se había presentado en la licitación para adjudicarse los parques de generación cuando ya estaba en quiebra, en octubre de 2016. , por lo que luego vendió las concesiones a la empresa de la familia presidencial, que tuvo en la compra venta de uno de los parques eólicos instalados en cercanías de Puerto Madryn, lo que incluso le valió una denuncia penal por su rol en dichas negociaciones. Los hechos fueron denunciados por Mariano Macri, en el libro “Hermano”, tal como relató ADNSUR.

La tensión entre el intendente de Trelew, Adrián Maderna y el gobernador Mariano Arcioni tuvo fuertes ecos en Legislatura en la última semana, especialmente el martes, cuando desde el bloque que responde al trelewense hubo fuertes cuestionamientos al gobernador, reflejado en el intento de la diputada Lloyd Jones de promover la interpelación del ministro Oscar Antonena en relación al proyecto de “modernización” de Rentas. El jueves bajó notablemente la espuma, cuando la legisladora madernista no logró el acompañamiento a su proyecto, a partir de la negativa de los bloques radical y especialmente del PJ, que fue clave para no dejar al oficialismo en minoría.

De todos modos los diputados expresaron dudas, con distintos matices, sobre la iniciativa para mejorar la recaudación en la provincia, por lo que hubo consenso para convocar al ministro a una reunión oficial, pero sin la rigidez del proceso interpelatorio, tal como buscó plasmar el presidente del bloque arcionisa, Juan Horacio Pais. Dicen en ámbitos gubernamentales que el ministro no tenía problemas en concurrir a la interpelación y responder las preguntas, pero ahora tendrá la oportunidad de hacerlo en un marco más distendido, aunque no menos formal.

Se tiran con los móviles policiales por la cabeza

La tensión entre Maderna y Arcioni tuvo también otros capítulos, ya que en la última semana el ministro de Seguridad, Miguel Castro, reclamó que el municipio de Trelew recauda importantes sumas en multas por controles de tránsito en los que participa la policía provincial, pero ésta no recibe aportes económicos. En concreto, Castro señaló que Trelew recaudó $78 millones durante los primeros 5 meses del año, mientras que el costo para la policía de esos operativos fue de $11 millones.

“Cuando escucho que se van a donar 3 autos desde la Municipalidad de Trelew a la Policía del Chubut, se los agradezco. Pero si le damos al municipio 78 millones de pesos con recursos propios del Estado provincial, creo que corresponde -merecidamente- una colaboración de equipamiento para la institución”, aseguró el funcionario provincial.

Y reconoció que con Esquel y Comodoro Rivadavia hay un convenio por el cual ambos municipios retornan hacia Provincia un 20% de lo recaudado en multas, para cubrir los gastos operativos, mientras que comparó que Trelew se queda corto con el aporte de sólo 3 vehículos, ya que proyectado a todo el año, la recaudación municipal alcanzará los 100 millones de pesos.

Llévate tus festejos a Tecnópolis

En la última sesión del Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia hubo varias críticas, desde casi todos los bloques, hacia la operadora YPF, por sus celebraciones en Tecnópolis y el escaso interés para reconocer al origen de la empresa que cumplió 100 años, el último 3 de junio, cuyo nacimiento se explica precisamente por los recursos de esta ciudad.

“No sé si desearles feliz cumpleaños, o que no cumplan más”, fue la duda cartesiana de la edil Viviana Navarro, quien arremetió contra los pozos abandonados en la urbe petrolera. Natalia Guerreiro, también desde el PJ, señaló que la compañía “tiene más proyectos inmobiliarios que equipos perforadores”, mientras que el opositor Tomás Buffa aprovechó para ‘facturar’ y recordar que el oficialismo “es un aplaudidor de YPF y del gobierno nacional, en lugar de reclamarle más inversiones”.

Pero lo más curioso ocurrió un día después, el viernes 3 de junio, durante una austera celebración en frente a la sede de la vecinal de barrio Mosconi, donde se lo vio al viceintendente Othar Macharashvilli junto al senador Ignacio Torres y la diputada nacional Ana Clara Romero, de Juntos por el Cambio.

Lo curioso no es esa coincidencia de dirigentes de espacios opositores diferentes, sino que a la hora del “feliz cumpleaños”, los organizadores no encontraron, al parecer, mejor versión que el “happy ferst day to you”, en una musicalidad que resultó, por cierto, muy poco “nacional y popular” para saludar a la compañía cuyos cimientos fundó el general ingeniero Enrique Mosconi.

El pedido por dos feriados más en Legislatura

Circula en Legislatura una iniciativa de un grupo de militantes de organismos de Derechos Humanos, que impulsa un ante proyecto de resolución para que se declaren días no laborables el 22 de agosto y el 11 de octubre, en conmemoración de la “Masacre de Trelew” y el “Trelewazo”, respectivamente, ambos hechos ocurridos en 1972. La iniciativa no ha tenido éxito hasta el momento y varios legisladores expresaron su opinión contraria a sumar feriados en la provincia, más allá de la importancia histórica de esas jornadas.

Vale recordar que el 22 de agosto, durante la dictadura de Agustín Lanusse, se produjo el fusilamiento de 16 militantes del ERP, Far y Montoneros, tras un intento de fuga del penal de Rawson. Como consecuencia de esos hechos, el gobierno de facto puso en marcha un operativo de persecución a la población civil, desatado el 11 de octubre del mismo año, con la detención de vecinos de Trelew acusados de haber apoyado a los presos políticos. Los hechos derivaron en una convocatoria en el Teatro Español, por parte de partidos políticos, para reclamar la liberación de los vecinos, con una masiva concurrencia, dando inicio a huelgas y manifestaciones hasta que se produjo la liberación del último de los detenidos, el abogado Mario Abel Amaya.