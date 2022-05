El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, participó, junto al ministro de Economía, Martín Guzmán, y las autoridades de la CGT, Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, del anuncio de la actualización del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, en la Casa Rosada. El nuevo “piso” para empezar a pagar el tributo será de $280.000 y comenzará a regir desde el 1 de junio, de manera que el aguinaldo y los aumentos salariales acordados en paritarias no estarán alcanzados por el impuesto.

En el marco del anuncio, Massa expresó: “Hoy el Presidente tomó la decisión de avanzar en la suba del mínimo no imponible, lo que nos permite mejorar, no solamente el ingreso de miles de trabajadores argentinos, sino además mantener la idea de que el salario es resultado del esfuerzo del trabajador y es una remuneración, no es ganancia”.

El líder del Frente Renovador explicó que el decreto incluirá la exclusión del aguinaldo del pago del tributo y señaló que “nuestra actitud como Estado y como legisladores” es la de “propender a defender el poder de comprar de los salarios”.

En ese sentido, consideró: “Subir el mínimo no imponible a más de 280 mil pesos y proteger el aguinaldo y la mejora en paritarias, para que no se los coma el Impuesto a las Ganancias, es una decisión del Presidente y de todo el Gobierno que tiene que ver con seguir en el camino de la recuperación del ingreso, que tenemos como objetivo”.

“Acá ganaron los trabajadores, que van a pagar menos de Impuesto a las Ganancias, a partir del trabajo coordinado del Presidente de la Nación y el Ministerio de Economía con el Congreso, y con cada uno de los que somos parte del gobierno y tenemos la responsabilidad de darle respuestas a la gente”, señaló Massa.

Y agregó: “Debatir, discutir soluciones, para resolver problemas de los argentinos no es ni malo ni es pelea, es simplemente marcar un camino para tratar de encontrar la mejor respuesta a los problemas de los argentinos”.