La Legislatura no interpelará a Antonena: cómo fue la votación y los argumentos de cada bloque

En una votación que finalizó con 17 votos negativos y 5 afirmativos, la Legislatura rechazó –en la sesión de este jueves- el pedido de interpelación al Ministro de Economía, Oscar Antonena, que había realizado el bloque de Chubut Unido para responder consultas sobre el avance en la contratación de una empresa privada para colaborar con la Dirección de Rentas en la optimización del sistema de recaudación de la provincia.

Respecto al resultado de la votación, a la autoría de la propuesta, Leila Lloyd Jones, la acompañaron los diputados José Giménez y Rossana Artero (de Chubut Unido), y también las legisladoras Zulema Andén y Tatiana Goic. En contra de la propuesta, votaron los bloques de Chubut al Frente, Frente de Todos, UCR, y los unipersonales Carlos Eliceche y Sebastián López.

El presidente del bloque oficialista, Juan Horacio Pais, expresó que “siempre que se ha requerido la presencia de un funcionario han tenido la predisposición de venir a evacuar todas las consultas. Estamos todos de acuerdo en que no debe existir ningún tipo de facultad delegada, que sería ilegal”.

“Los pliegos licitatorios no están culminados, y es en ese momento donde uno puede juzgar si existe algún tipo de transgresión donde uno podría pedir una interpelación, ir a la justicia, o pedir un dictamen al fiscal de estado, que opinará con objetividad”, agregó.

Por su parte la diputada Graciela Cigudosa expresó que “siempre ha existido la buena voluntad del gobierno y los ministros de asistir cuando se los ha llamado, deberíamos darle la oportunidad de que vuelvan a venir y aclarar las dudas” y también el diputado Roddy Ingram planteó que se debe volver a convocar a los funcionarios a las comisiones.

La sesión fue seguida por empleados de la Dirección de Rentas, que aplaudieron a algunos legisladores de la oposición en el momento en que aseguraron que no se va a permitir que se avance sobre sus responsabilidades.

MÁS ARGUMENTOS

Por el bloque Chubut Unido, la presidenta Leila Lloyd Jones, dijo que “viendo que no va a ser aprobado, valoro que hayan tomado conocimiento y que el ministro se haga presente en esta Cámara. Creí que era necesaria la interpelación por la urgencia de este expediente que estaba circulando. Esperemos que venga, que nos de las explicaciones y dejar tranquilos a los empleados de la Dirección de Rentas, que de las explicaciones acá y que no sea en el ámbito de la justicia”.

Todo el bloque del PJ Frente de Todos votó en contra, y quien fundamentó esta postura fue la legisladora Belén Baskovc, quien afirmó “este pedido se realiza en base a un expediente que tiene 200 fojas, que estamos analizando para ver si hay razones suficientes para proceder, y estamos esperando la respuesta a algunos pedidos de informe” y reconoció “la preocupación de los empleados de Rentas, y claramente no hay un consenso en que viene a fortalecer el área”.

Dijo que en la reunión con el ministro Antonena, “se habló de adquirir un software y capacitaciones para el personal de la Dirección de Rentas, pero cuando se ve lo ocurrido en otras provincias, esto genera dudas”.

De todos modos, dijo Baskovc que “quiero poner en valor algunos documentos, especialmente el dictamen del fiscal de estado Andrés Giacomone, respecto a que las competencias de Rentas no pueden ser delegadas en una contratación. Esto es central, no puede la empresa realizar actividades paralelas a la que hacen los empleados de Rentas”.

“Lo cierto es que hoy la licitación no está, no podemos interpelar ante algo que hoy no existe. Al momento de la licitación, le vamos a pedir que intervenga al fiscal, y que quede claro que en caso que venga una empresa, no pude hacer las mismas tareas que el personal de Rentas. Hay áreas del estado que tienen problemas para informar a rentas, quizás tengan que poner a los funcionarios a trabajar”, concluyó ante el aplauso de las barras.

Por el bloque de la UCR, la diputada Andrea Aguilera indicó que “no se ha concretado la elaboración del pliego, que va a poner blanco sobre negro, los informes han sido contestados y están en estudio en esta casa”, y sostuvo que “una interpelación responde a un problema político interno del oficialismo que a solucionar la situación de los empleados que nos preocupa”.

Planteó que “debería venir el ministro a la comisión, como han hecho otros ministros. De lo contrario, una interpelación imposibilita el diálogo, no es la instancia oportuna”.

LAS PREGUNTAS

Lo que se votó de manera negativa, fue convocar a una audiencia pública al ministro de economía Oscar Antonena, para responder un cuestionario con 11 preguntas concretas, y una décimo segunda que dejaba abierta la chance de ampliar las consultas. Las preguntas eran las siguientes:

1) Sobre la Política Tributaria Provincial desplegada por la cartera ministerial que dirige, cuya competencia para formularla se encuentra prevista en el art. 9 inc. 4° de la ley I NO 667, detallando los objetivos y plazos de cumplimiento de la misma y los resultados de su supervisión a la actualidad.

2) Cómo y dónde se enmarca dentro de la Política Tributaria Provincial el Proyecto de "Modernización y Fortalecimiento Institucional de la DGR", cuyo expediente es el N° 856/2022, fue iniciado por el Ministerio que preside el 18 de junio de 2021.

3) Considerando que su cartera ministerial promovió el expediente, explicite ¿en carácter de qué el BANCO DEL CHUBUT S.A pagó, en fecha 29 de diciembre de 2021, a favor de KARSTEC SA, el presupuesto por la elaboración del Diagnóstico y Presentación del anteproyecto de "Modernización y Fortalecimiento Institucional de la DGR" la suma de $ 720.000?; arrogándose de este modo facultades propositivas en materia política que se encuentra fuera de su competencia estatuaria y que contribuyen a poner en duda la legitimidad de la eventual contratación.

4) Especifique o justifique las relaciones jurídicas o técnicas por las cuales el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio que dirige, propone el proyecto ordenando al Banco del Chubut S.A efectuar relevamiento de la DGR —entidad pública-, atribuyéndole facultades de contralor sobre tal entidad; la cual, en principio, resulta sujeto pasivo del despojo de competencias que se proponen (para el caso de contratar los "servicios" de la consultora y/o proveedora de la licencia de software), afectando con ello sus misiones, atribuciones y/o funciones legalmente previstas.

5) Desarrolle sobre el alcance y extensión de las mejoras en cada uno de los tópicos, variables y/o "servicios" que formarían parte de la eventual contratación, identificados en su nota NO 282/2021 dirigida al Presidente del Banco del Chubut S.A, considerados que sean desde la "a" a la "j" inclusive.

6) Explicite ¿por qué se decide optar por la compra de "licencia" de software y no por la compra de software con código fuente, considerando que esta última opción es la única que a todo evento garantizaría la protección de la información sensible que se encuentra en poder del Estado y por el cual no se compartirían cuantiosos ingresos públicos con una persona privada?

7) Explicite qué ley estaría reglamentando la Resolución o el acto administrativo que autorizaría la delegación de facultades, atribuciones y/o deberes de la DGR a un particular?

8) Explicite cuál es la potestad legal que se arroga el Ministerio de Economía y/o el Banco del Chubut S.A para ordenar o coordinar entre ellos la contratación de una empresa privada que reemplace al Estado en el ejercicio de sus funciones inherentes, esenciales y/o básicas?

9) Explique cuál es la ventaja económica para la Provincia resultante de la operación de adquirir una licencia de software sin el código fuente (lo cual requeriría indefectiblemente la tercerización de funciones esenciales del Estado en forma permanente) respecto de lo que resultaría de la adquisición del mismo software con el código fuente (lo cual permitiría conservar competencias propias e indelegables del Estado Provincial, esto es, la obtención de la información y cruce de datos tendiente al cobro de impuestos y regalías en forma directa e igualmente eficiente).

10) Desarrolle si está en conocimiento de los problemas gremiales y/o precarización laboral que suscitó la implementación de la contratación de servicios de esta naturaleza en otras provincias.

11) Informe si han analizado de forma exhaustiva cuáles son las cuestiones gremiales y políticas que se deben soslayar, puesto que a fojas 1 1 el Sr. Raúl Catapano del Banco de San Juan, advierte que existirían obstáculos de esa naturaleza para la instrumentación de la contratación.

ORDEN DEL DÍA

Además, en la sesión se aprobaron cinco puntos: se sancionó una Ley General impulsada por el diputado Sebastián López, del Bloque Integrando Chubut, por el cual declara de interés público, el estudio, prevención y tratamiento de la hemopatía constitucional hereditaria de carácter recesivo, denominada Hemofilia, y la realización del diagnóstico precoz en los recién nacidos.

También se aprobó la resolución presentada por diputados de la UCR, el PJ y del Bloque Chubut al Frente, por el cual destacan la decisión de la joven chubutense Isabella Marino y de su familia, respecto a la donación de sus órganos, acto solidario, desinteresado y altruista, que permitió continuar con la vida de al menos tres personas.

Otro tema aprobado fue la Ley General que sustituye artículos de la Ley X N°2, Ley de Creación del Colegio Profesional de Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura, así como la Declaración impulsada por el diputado García Araníbar, del Bloque Chubut al Frente, por la cual se solicita a la Administración de Vialidad Provincial, arbitre los medios necesarios para nombrar y enumerar como Ruta Provincial, al camino rural de acceso a Lagunita Salada, que nace en la Ruta Provincial N°49, desde el Cruce Colelache, atravesando la región del Paraje Gorro Frigio hasta el Puente Provincial, Evaristo Hernández.

Finalmente, el último punto fue una resolución planteada desde el Bloque PJ-Frente de Todos, por el cual declaran de interés legislativo y verían con agrado que el Poder Ejecutivo declare de interés provincial, al Proyecto de Investigación acerca de la eficacia del uso de los aceites esenciales de Thymus Vulgaris y Lavándula Hybrida, obtenido de cultivos locales, denominado “Estudios preliminares sobre la eficacia del uso de los aceites esenciales en el tratamiento contra Varroa, destructor en Apis Mellifera”, de la región cordillerana del Noroeste de la Provincia del Chubut.