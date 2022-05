El Poder entre Bambalinas: en política nunca digas nunca ni cierres ninguna puerta (por las dudas)

Larreta insistió con la minería, al hablar del potencial productivo de Chubut

En su reciente paso por Chubut, en un reconocido rol de precandidato presidencial para 2023, Horacio Rodríguez Larreta dejó una definición que no pasó inadvertida para oídos atentos: cuando enumeraba el potencial productivo de Chubut, habló de la actividad lanar, la pesca, las energías renovables y la “minería responsable, obviamente, que cuide el ambiente. Es un tema sensible, por supuesto –reconoció-, pero hay que encararlo con el cuidado que corresponde, porque el ambiente está primero”.

Lo esperaban a la salida

Durante la conferencia de prensa de Horacio Rodríguez Larreta con los representantes chubutenses de JxC, en un parador de Puerto Madryn, apareció una marcha de la organización Darío Santillán, con unas 30 personas que estuvieron durante 20 minutos esperando a la salida del jefe de gobierno porteño, hasta que una gestión de Nacho Torres y de gente del municipio que responde al intendente Sastre, logró desactivar el repudio. Nadie les sacaba de la cabeza a los manifestantes que el propio intendente había sido parte de la organización.

Sastre apuntó contra Torres

En la semana se habían conocido duros cuestionamientos del intendente Gustavo Sastre hacia Ignacio Torres, a quien le apuntó por su intención de postularse a la gobernación de la provincia. En concreto, el jefe comunal madrynese dijo que es “una falta de respeto” que alguien que asumió hace pocos meses en su banca en el Senado, ya esté diciéndole a la ciudadanía que pedirá el voto para gobernador en 2023, cuando todavía no ha ejercido las funciones en el cargo al que se postuló hace poco tiempo atrás.

Petroleros piden pista en política

Durante el acto de asunción de su tercer mandato, Jorge Ávila dejó en claro que el sector tendrá protagonismo en la agenda electoral del año próximo:

“En política también vamos a intervenir y vamos a marcar los pasos que tiene que hacer la política, porque somos los que aportamos a la provincia y a la nación, somos lo que aportamos a la riqueza más grande que sale de esta región”, sostuvo el secretario general, en la parte final de su alocución.

La referencia velada era a lo ocurrido el año pasado en las legislativas, en la que luego de la derrota electoral desde el ámbito gremial se salió reclamar la falta de protagonismo que habían tenido los dirigentes de trabajadores, según planteó por entonces el propio Avila, además de otros líderes sindicales como José González y Jorge Taboada.

¿Pelea en puerta?

Durante el acto sindical, el eje principal estuvo puesto en el reclamo contra el impuesto a las ganancias sobre sueldos y fue en ese marco cuando Ávila advirtió que darán la pelea necesaria, si es necesario, incluso, “con el gobierno nacional”. Vale recordar que en las horas previas hubo especulaciones de que Sergio Massa podría llegar a participar del acto en Comodoro Rivadavia, aunque esto se descartó luego por razones de agenda del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, quien el martes arremetió con una carta al ministro Martín Guzmán, para exigirle que acelerase con la suba del mínimo no imponible, lo que se terminó concretando el último viernes.

De todos modos, esa medida no alcanza a beneficiar al sector petrolero, tal como informó ADNSUR, ya que con el cobro de horas extras por parte de los operarios de torre, se supera igualmente el piso el de 280.000 pesos en bruto y 230.000 de bolsillo que implica el nuevo tope. ¿Se plasmará el reclamo, en una pelea a fondo con el gobierno nacional?

El salto del tigre

El protagonismo que podría asumir Sergio Massa a nivel nacional es seguido de cerca por analistas que conocen las internas del gobierno. Hay quienes plantean que el tigrense podría asumir un cargo de ministro con poderes bastante específicos en el área económica, como una especie de “plan B” ante una posible salida del ministro Guzmán, que por ahora sigue firme en su cargo tras la ratificación de Alberto Fernández y las metas alcanzadas con el FMI en la revisión trimestral.

¿En qué quedamos, Carlitos?

El senador Carlos Linares había salido, semanas atrás, a negar un rumor que lo ubicaba explorando una posible candidatura a intendente para 2023, tal como reflejó esta columna. En la semana le volvieron a preguntar sobre el tema, en una entrevista con radio Camioneros, donde reiteró que “estoy muy bien donde estoy” y valoró su diálogo con “Cristina y los ministros, aunque aclaró enseguida: “Sin dudas a uno le tira la ciudad y para mí ser intendente de Comodoro es un orgullo enorme, es lo más lindo que a uno le puede pasar. Si me das a elegir entre Senado e intendente, … intendente es lo más lindo, en lo personal”. Y ante la repregunta de si lo llamaran a hacer campaña en algún momento por la ciudad, completó: “En política, nunca digas nunca”.

Y un día, Luque y Buffa se pusieron de acuerdo…

La masacre de Texas conmovió al mundo y la muerte de 14 niños y una profesora no pasó inadvertida tampoco en Comodoro Rivadavia, tratándose de un hecho tan desgarrador. Lo curioso fue que la lejana tragedia provocó coincidencias entre el intendente Juan Pablo Luque y uno de sus principales críticos en la ciudad, el concejal Tomás Buffa. Lo hicieron a través de Twitter, en relación al planteo formulado por el entrenador de la NBA, Steve Kerr, quien por cierto conmueve hasta las lágrimas al ser escuchado en su discurso, al que merece el tiempo de hacer click y escuchar, o leer el subtitulado, de esos menos de 2 minutos, al señalar que 50 senadores tienen de rehén a todo un país que rechaza la liviandad con la que se compran armas en el “gran país” del norte.

Buffa aprovechó para trazar paralelismos: “Muchas veces la clase dirigencia vive en la matrix desconociendo lo que siente el vecino”.

El intendente Luque, por su parte, se limitó a dar retuit al posteo original con el video del entrenador estadounidense, mostrando su adhesión al conmovedor contenido. Aunque lejana, la coincidencia no es poca cosa, en la misma semana en la que Javier Milei, el presidenciable que mejor midió en Chubut en una reciente encuesta, se expresó a favor de la libre portación de armas por parte de los ciudadanos. Entre los muchos problemas que ya tiene el país, bien vale el esfuerzo de coincidir para no seguir importando males.

Kerr, por otra parte, dio una gran lección: se puede decir mucho en menos de 120 segundos, frente a tantos divagues que a veces llevan horas, para decir exactamente nada.

Una YPF hacia el sur y hacia el frío

En la semana, el ministro del Interior Wado de Pedro habló de la necesidad de descentralizar el país y puso como ejemplo la sede de YPF, de la que consideró que debería trasladarse en alguna de las provincias productoras de petróleo, lo que motivó el acuerdo en twitter por parte del intendente Juan Pablo Luque.

“Maravilloso! Al fin podemos escuchar expresiones que nos den la posibilidad de recuperar esa esperanza que estamos necesitando en la Patagonia ! @wadodecorrido pone en palabras lo que sentimos en el Sur!”, dijo Luque a través de su red social.

Otro que se hizo eco del tema fue el presidente de YPF, Pablo González, quien expresó el último jueves su acuerdo con esa posibilidad, e incluso habló de pensar “no sólo en Vaca Muerta”, sino en las provincias con cuencas maduras como posible sede, en las que aludió especialmente a su tierra, Santa Cruz y a Chubut, que comparten la cuenca del golfo San Jorge.

Por ahora se trata de ‘fulbito pa’ la tribuna’, pero es inevitable vincular el tono de la propuesta con aquella propuesta del ex presidente Raúl Alfonsín, cuando hablaba de trasladar la capital del país “hacia el sur, hacia el frío”… y apuntaba a la ciudad de Viedma, en un proyecto que nunca se concretó.

Siguen la promoción de “boxeo” en el barro del valle

El ex ministro Pablo Mamet, con aspiraciones políticas en Trelew, se muestra activo en redes sociales y en la agenda política, con opiniones críticas hacia la actual gestión de Adrián Maderna. En su última incursión en esa arena recibió ‘sablazos’ de algunos que gustan de esa disputa, como el del ex asesor legislativo Martín Saavedra, quien lo cruzó fuerte en twitter y propuso “fajarlo”. Saavedra, abogado de profesión, es recordado por su salida de la Legislatura, cuando era asesor de la diputada Mariela Williams, luego de su recordado viaje a la cordillera junto a legisladores provinciales –con fotos en la nieve que fueron catalogadas como “viaje de egresados”- y célebre también por el posteo con el “pésame” por el supuesto fallecimiento del ministro Oscar Antonena, tras lo cual su salida fue inevitable, aunque hoy es funcionario del municipio de Trelew:

Mamet apuntó contra los cargos políticos en Trelew

¿Qué había dicho Mamet? Había cuestionado a la gestión de Adrián Maderna y sostuvo que “se tiene que involucrar en el área de Seguridad”, al tiempo que pidió poner en valor a los empleados de carrera “para sacar a la ciudad adelante”, según publicó por su parte @RadioChubut. También había cuestionado la cantidad de “400 cargos políticos, lo que es una barbaridad” y respondió las críticas de Saavedra:

“Es funcionario de Trelew pero vive en Madryn. A trabajar no viene pero lo mantenemos con impuestos. Nos insulta y cree que las cosas se arreglan a las piñas”, posteó el ex ministro provincial.

Saavedra le recordó sus encuentros con Nacho Torres y lo cuestionó por su paso por la gestión provincial. Asimismo, reivindicó con orgullo su función en el municipio de Trelew:

Parece que no lo recuerdan con cariño

Otro de los que salió a responder las críticas de Mamet fue el ex secretario de Desarrollo Social y actual concejal de Trelew, Héctor Castillo, quien también a través de twitter sumó argumentos en el debate “dialécito” (es un decir):

“Justamente este inútil hablando de Trelew? Cuando fue ministro de producción no hiso (sic) nada de nada!!”, posteó el edil trelewense. “Y si no pregúntenle xq cerró la Pepsi? Inútil paracaidista!!!”.

Como nadie quiere quedarse sin la última palabra, Mamet respondiendo arrobando a ambos contendientes, aunque probablemente el “debate” seguirá hasta el infinito… y más allá.