A la crisis que desde hace ya bastante tiempo padece Trelew en lo social, lo económico y también en materia de seguridad se sumó otro aspecto negativo desde que se conocieron los resultados de las elecciones municipales anticipadas el pasado 16 de abril.

A días de cumplirse el primer mes desde que el radical perteneciente a Juntos por el Cambio Trelew, Gerardo Merino, resultó electo intendente por 18.689 votos, y mientras se desarrolla una interminable transición hasta el 10 de diciembre cuando recién se produzca el cambio de gobierno, la Municipalidad de Trelew presenta a diario un escenario casi vacío.

El efecto de la derrota, que relegó al madernismo a un incómodo cuarto lugar en las urnas al obtener 8.650 votos la candidatura de Leila Lloyd Jones, produjo un mazazo puertas adentro del municipio donde descontaban un triunfo de la actual diputada provincial y referente del intendente. Desde aquel momento la agenda de actividades oficiales disminuyó y lo que es más grave es la notoria ausencia de funcionarios que incluye hasta el propio intendente Adrián Maderna.

Sin ir más lejos el miércoles de la semana que acaba de concluir, y tras varios días sin actividades de relevancia, el área de prensa informó de actos de aperturas de ofertas millonarias para ejecutar obras de gas en cuatro barrios de la ciudad. Para sorpresa de muchos y pese a las inversiones que se van a realizar, el intendente Adrián Maderna no participó de esos actos y en su lugar estuvo Norberto Yauhar, el secretario coordinador de Gabinete y Gobierno.

En efecto es Yauhar el único funcionario que desde la derrota del 16 de abril pasado parece haber tomado nota de lo ocurrido y se ha puesto al frente de múltiples problemas que enfrenta la actual gestión. Quizás sea por la experiencia que tiene en enfrentar derrotas electorales y también por su dilatada trayectoria en ocupar cargos públicos, tanto provinciales, nacionales y ahora en el municipio.

También, aunque en menor medida, el secretario de Hacienda municipal Marcelo Olivera no dejó de cumplir actividades, claro está que en su caso específicas a su función de administrador de los números del municipio como es el reunirse con los gremios para discutir mejoras salariales, aunque por ahora sin poder cerrar ningún acuerdo.

INVERSIÓN

Retomando lo referido a las obras licitadas esta semana, vale destacar que beneficiarán a más de 600 familias de los sectores más necesitados de la ciudad y forman parte de un proyecto integral que cuenta con un financiamiento superior a los 2.300 millones de pesos a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación generados por una Ley Nacional con la creación del Fondo de Impuesto a las Riquezas.

No son licitaciones menores, no sólo por el monto que implican y que quizás sean las de mayor inversión en toda la provincia, sino que desde que comenzó a informarse sobre la llegada de esos fondos a Trelew siempre se recalcó que ello ocurrió gracias a las gestiones realizadas por el intendente Maderna.

Y eso quedó evidenciado incluso por el propio intendente minutos después de la apertura de los sobres ocurrida el miércoles, pese a no haber estado presente, cuando usó sus redes sociales para destacar la inversión nacional.

Pero también llamó la atención la ausencia del secretario de Planificación, Obras y Servicios Públicos del municipio, Ricardo Quiroga, quien tampoco participó de esas aperturas de licitaciones que permitirán la ejecución de obras de servicios básicos tan valoradas por la gestión del intendente Maderna.

En los últimos días muchos aseguraban por los pasillos que el funcionario decidió tomarse una licencia tras los resultados adversos de las urnas, mientras que otra versión -que no pudo comprobarse- es que se habría alejado del cargo.

Quien sí puso punto final a su participación en el gabinete del intendente Adrián Maderna es Pablo Almonacid, que en enero del año pasado había reemplazado a Héctor Castillo al frente de la Secretaría de Desarrollo Social y Acción Comunitaria.

Familiar de su antecesor, Almonacid ejerció una gestión de bajo perfil en un área que requiere todo lo contrario teniendo en cuenta la delicada situación en la que está inmersa Trelew sobre todo en lo social. Por eso no llamó la atención su alejamiento.

Hay que recordar que 48 horas después de la derrota sufrida el 16 de abril pasado, el intendente Adrián Maderna pidió la renuncia de todos sus funcionarios políticos a través de una circular que estuvo dirigida a todas las Secretarías y Coordinaciones Generales para, así con las manos libres, poder analizar cómo darle continuidad a la alicaída gestión municipal hasta el 10 de diciembre próximo, día en el que deberá entregarle el mando al nuevo intendente, Gerardo Merino.

TAMBIÉN EL CONCEJO

Sin embargo, el efecto derrota no sólo se circunscribe al ámbito del palacio municipal. También se profundizó esta semana en el Concejo Deliberante de Trelew con el portazo que pegó la concejala Lorena Alcalá al irse del bloque oficialista y pedir armar su propio espacio para poder terminar su mandato en estos casi 7 meses que le quedan.

La salida de Alcalá tiene no sólo efectos políticos, sino también personales. Políticos, porque no es una concejal más, sino quien presidía hasta hace unos días el bloque madernista en el Concejo Deliberante; y personales porque se trata además de la exesposa del actual intendente.

"No me contuvieron, me dejaron afuera de muchas decisiones" declaró incluso con la voz entrecortada y al borde de las lágrimas al explicar el porqué de la decisión que tomó.

Lo cierto es que el madernismo quedó demasiado debilitado tras el contundente revés electoral de abril y esta situación no sólo está afectando a ese sector político sino, y lo que es más preocupante, a la actividad municipal que prácticamente está paralizada.

No sólo hay ausencia de funcionarios sino también de empleados en las distintas áreas. Muchos saben que lamentablemente no continuarán más allá de diciembre y otros en cambio enfrentan la angustia de desconocer qué rol cumplirán una vez que se produzca el cambio de signo político en la Municipalidad después de 20 años de gobiernos peronistas.

¿MADERNA, CANDIDATO A GOBERNADOR?

Mientras tanto desde el entorno del intendente Adrián Maderna tratan de reinventarse ante el próximo turno electoral que se avecina: las elecciones provinciales del 30 de julio. Por eso durante esta semana cobró fuerza la versión referida a que el actual intendente se lanzaría como candidato a gobernador pese a que tras la derrota electoral había asegurado que no tenía intenciones de participar por ningún cargo más.

En declaraciones hechas en caliente el mismo domingo de elecciones por la noche, Maderna dijo que se retiraba de la escena política. Pero hay quienes quieren instalar su posible postulación nada menos que a nivel provincial.

De decidirse a participar, Maderna no lo haría por dentro del PJ, donde está alejado de casi todos sus dirigentes, sino por otro partido provincial que le permita presentarse a la competencia.

Por eso al cerrar la semana no se descartaba que pudiera hacerlo a través del sello del Partido Renovación y Desarrollo, el mismo por el que se presentó como candidato a intendente en las elecciones municipales del 16 de abril pasado, Claudio Paredes, el dirigente de la UOCRA de Trelew y también funcionario del gabinete de Maderna.

Quienes transitan los pasillos del palacio municipal aseguran que de concretarse esta incursión del madernismo en las elecciones provinciales el mayor beneficiado sería el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Ignacio "Nacho" Torres, porque la presencia de Maderna en una boleta en Trelew le restaría votos a la fórmula del peronismo que encabezan, mediante el frente Arriba Chubut, Juan Pablo Luque y Ricardo Sastre.

Mientras tanto todo esto sucede, o mejor dicho no sucede en lo que hace a la gestión, los vecinos de Trelew esperan respuestas municipales en relación a obras inconclusas y a hechos de inseguridad que lamentablemente siguen ocurren a diario en los distintos sectores de la ciudad.