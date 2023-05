Entre laberintos y nombres buscados de apuro, la política de Chubut se enfila hacia el 30 de julio

Luque en su laberinto

El video sobre las “coincidencias” que promociona a Juan Pablo Luque en su spot de campaña no pasó inadvertido a los ojos atentos ante los mensajes de la política. En efecto, el corto rodado hace ya algunos meses viene mostrando al intendente comodorense en distintos puntos de la provincia, a lo que ahora se añadió Ricardo Sastre, caminando por la playa de Puerto Madryn.

El punto es que el lugar elegido por Luque y sus asesores de campaña para representar a la zona cordillerana es el Laberinto de El Hoyo, el reconocido espacio turístico ubicado en aquella localidad. La imagen fue objeto de bromas y comentarios irónicos: “¿Está diciendo que Chubut es un laberinto?”, fue el más obvio. “¿Qué quiere decir, que para el peronismo la cordillera es un laberinto y no la entienden?”, se escuchó decir desde aquellas latitudes. “¿Estará buscando el hilo de Ariadna, para salir?”, dispararon otros, apelando al relato clásico. “Ojo con el Minotuaro”, dijo alguno, más desconfiado.

“Es muy borgeana la imagen: sólo le falta un tigre y un espejo”, alegaron los más rebuscados, picando en un nivel literario algo más elevado, evocando los elementos recurrentes en los cuentos del genial escritor. En fin, lo cierto es que la imagen sigue dando que hablar, aunque no se sabe bien si fue el efecto buscado o una mera casualidad.

“Y arriba y arriba, un poco más alto hacia el sol”

A propósito de la campaña para la gobernación, parece que el nombre elegido para el frente que lleva adelante la candidatura Luque-Sastre para la gobernación podría tener algunos bemoles, ya que “Arriba Chubut” tiene reminiscencias (siguiendo con las florituras del lenguaje) con “Arriba Capital”, el nombre elegido por Damián Biss en su campaña para la Intendencia en 2019, que podría reeditar en breve, cuando el radical termine de confirmar que desistirá de pulsear por la gobernación y se contentará con buscar la reelección en su pago chico. Bueno, si es por “derechos de autor”, habría que remontarse hasta 2007, cuando Pedro Planas ganó la intendencia con “Arriba Rawson”.

Claro que el nombre podría remitir a viejas canciones: “Manso y tranquilo”, de Piero, con su estribillo “arriba y arriba/y un poco más alto/hacia el sol”. O “Cuando juega Uruguay”, de Jaime Ross y su “Vamo’, vamo’ arriba la Celeste/vamo’, como dice el Negro Jefe, los de afuera son de palo”, en alusión al maracanazo, con el inesperado triunfo uruguayo frente al poderío brasileño.

En fin, mirá que hay nombres para elegir… ¿ya habrá llegado la inteligencia artificial a los diseñadores de campaña?

La novela de Milei y Treffinger

Hizo mucho ruido el comunicado de Libertad Avanza respecto de los símbolos de campaña y la concentración de esfuerzos exclusivamente en la elección nacional, lo que dio pie a la interpretación de que Javier Milei les soltaba la mano a sus candidatos a la gobernación, en las provincias que adelantan sus elecciones. Esto activó el aparto de César Treffinger en Chubut, quien si bien no hizo declaraciones, usó sus redes sociales para negar esa ruptura, lo que fue luego reforzado por Julio Serna, uno de los armadores políticos del economista:

“El acuerdo con César Treffinger está más fuerte que nunca. El acuerdo está muy firme”, dijo el dirigente nacional en diálogo con ADNSUR, al tiempo que aprovechó para repartir críticas hacia los dirigentes provinciales de JxC y el FDT.

Lo que muchos se preguntan, a esta altura y en el nuevo escenario, es si Treffinger seguirá adelante con la candidatura a gobernador, o si estaría evaluando la posibilidad de pulsear por una diputación nacional, ya que la buena performance del líder libertario, le daría un lugar expectante para ganar una banca a quien vaya en su lista como aspirante a la diputación nacional. La candidatura a la gobernación, en cambio, al ir desdoblada de las nacionales, podría correr el riesgo de quedar relegada por la polarización entre Juntos por el Cambio y el Peronismo provincial.

La movida de Nacho y Taccetta para lograr el adelantamiento en Esquel

Esquel se ha transformado en uno de los espacios de más alta temperatura para Juntos por el Cambio, ya que estuvo a punto de naufragar la adhesión al decreto 421, que fija las elecciones provinciales para el próximo 30 de julio. Es que la disputa generada entre los 4 precandidatos a intendente por la UCR, que enfrentarán en una interna al actual diputado nacional Matías Taccetta, que representa al PRO en el espacio, apuntaba a posponer la fecha electoral y alinearla directamente con las nacionales de octubre.

La situación activó rápidamente un movimiento del sector de Ignacio Torres, que requiere ir en su boleta alineado con Taccetta para lograr una tracción de votos mutua, por lo que ambos sacaron una carta bajo la manga: hicieron regresar a la banca al concejal Alejandro Wengier, quien estaba en uso de licencia desde octubre de 2021, sin goce de haberes y “por tiempo indeterminado”, a raíz de un fuerte enfrentamiento con el intendente Sergio Ongarato, cuya falta de liderazgo provoca una gran dispersión. Fue el propio concejal quien reconoció que hubo un pedido expreso del actual senador para que volviera a ocupar su banca y evitar riesgos, por lo que debió “regresar de su exilio”, desplazando al concejal suplente, Rubén Álvarez.

Finalmente el viernes, durante una sesión especial se aprobó la adhesión, con 7 votos a favor, 2 en contra y una abstención, ya que María Eugenia Estefanía, una de las pre candidatas a la Intendencia, se oponía al desdoblamiento, pero evitó expresarse para que no se le atribuyera una especulación política.

“Yo me oponía –dijo Estefanía- porque el hospital zonal de Esquel está en emergencia y me parecía un despropósito que la provincia incurra en este gasto, al desdoblarse de las elecciones nacionales”.

La bolilla negra de Torres en la lista de diputados

Muchos son los nombres que suenan para conformar la lista de diputados provinciales de Juntos por el Cambio, que hasta aquí tiene la confirmación de Jacqueline Caminoa para encabezar la nómina, tal como reveló ADNSUR días atrás. Sin embargo, entre la danza de postulantes hay uno que seguro no estará y es el actual diputado provincial por el radicalismo, Manuel Pagliaroni, quien tiene una larga historia de enfrentamientos con el candidato a gobernador, Ignacio Torres.

El legislador deberá buscar base en otros ámbitos, ya que sus cruces con ‘Nacho’ no sólo se remontan a la reciente interna de Trelew, en la que junto a Damián Biss ‘inventaron’ la postulación de Federico Massoni para enfrentar al senador, sino que también fue el jefe de campaña en las PASO 2021, cuando junto a Ongarato y Menna enfrentaron a la nómina Torres-Ana Clara Romero. Las especulaciones dan cuenta de que Pagliaroni, o volverá a su casa en Trelew, o se mudará temporalmente a Rawson, para ser parte del gabinete de Biss, si es que éste logra retener la intendencia de la capital.

No te hagas el distraído, que vos también querías

Varias veces reiteró el gobernador Arcioni sus dichos en los últimos días, en referencia a que “los mismos que ahora critican, son los que antes me pedían que adelante las elecciones”. Cuando en una de esas apreciaciones se le preguntó a quién se refería, dijo que puntualmente hablaba de Ignacio Torres, el candidato a gobernador de JxC. Esa misma tesitura fue planteada por Julio Serna, el armador de Milei, cuando días atrás refirió que “Nacho Torres no es oposición, es parte de Arcioni, por eso quería el desdoblamiento”.

Mujer para encabezar lista del PJ en Trelew, se busca

En el armado de listas para la diputación provincial, también por el lado del PJ se apunta a encabezar la nómina con una mujer, en tanto Juan Pablo Luque apunta a elegir una representante femenina de Trelew, en el marco del equilibrio regional que debe buscarse en el esquema de representatividad. Muchos creyeron ver en ese lugar a Florencia Papaiani, pero el nombre no pasó el filtro de la dirigencia, ya que le facturan a Gustavo Mac Karthy el haber jugado por fuera del partido en las recientes elecciones de Trelew, cuando fue candidato a intendente por el espacio de César Treffinger y Javier Milei.

El problema, al parecer, es que no encuentran en ese ámbito otra mujer representativa, por lo finalmente la balanza podría terminar decantando por el lado de un hombre. ¿Será Alejandro Sandlio, el presidente del Frente Renovador en Chubut y hombre de confianza del gobernador? “Si me necesitan, estoy dispuesto a integrar la lista de diputados provinciales”, avisó el secretario privado días atrás, “y si no, estará donde el gobernador disponga”. Como se dice en estos casos, un jugador de toda la cancha.

Al ‘Tapado’ lo tapó la ola en Corcovado

Ariel ‘El Tapado’ Molina no sólo es intendente de Corcovado, sino también secretario del Frente Renovador en Chubut, por lo que detenta uno de los cargos de conducción más importante de la estructura partidaria que representa a Sergio Massa y el gobernador Mariano Arcioni. Pues bien, toda esta presentación sirve para contrastar con el revés que tuvo en el Concejo Deliberante de su ciudad, ya que es la única localidad donde hasta ahora se votó en contra de la adhesión a las elecciones del 30 de julio, ya que el intendente, que va por su reelección, está peleado con los concejales.

“Son libres pensadores”, acusó el jefe comunal, en lo que se volvió casi un insulto hacia todo aquel que tiene criterio propio en los ámbitos políticos.

“La solicitud de adhesión –dice la resolución del Concejo- no cumple con el mínimo de 90 días previos a la elección establecidos por las normas electorales”. A lo anterior añade que “a 40 años del regreso de la democracia en nuestro país, las normas electorales deben asegurar la participación democrática en la elección de candidaturas y procesos electorales”. Al mismo tiempo, anticipan que oportunamente aprobarán la adhesión al decreto 237 del Ejecutivo Nacional, que convoca a elecciones para el próximo 22 de octubre.

En Sarmiento, JxC ofrece un ascensor a los recién llegados

Semanas atrás se conoció la novedad en Sarmiento del salto de Ana Valchetta, concejal que integraba el Frente de Todos, hacia Juntos por el Cambio, tras expresar su desacuerdo con la conducción del intendente Sebastián Balochi. En los últimos días, la novedad fue que la misma concejal encabezará la fórmula para la intendencia, acompañada por el concejal Manuel Mauriño, como viceintendente. Si bien faltaba la oficialización, el propio edil dijo que la candidatura ya estaba definida, lo que refleja el rápido ascenso de la concejal recién llegada al espacio y el dolor de cabeza que planteará para el oficialismo, en la última etapa del actual período.

Mauriño también aclaró que de acuerdo con la Carta Orgánica de ese municipio, aprobada en el año 2019, el viceintendente no tiene la función de presidir el Concejo Deliberante, como ocurre en Comodoro Rivadavia, sino que forma parte del Ejecutivo y puede ejercer un rol de virtual jefe de Gabinete.

Linares se pelea con Losada

El senador Carlos Linares reapareció en los últimos días con un posteo ingenioso y picante, pero no para explicar lo que algunos de los miembros de su partido le piden que explique, tras participar en la reunión en la que terminó aceptando el acuerdo entre Juan Pablo Luque, Ricardo Sastre y el gobernador Mariano Arcioni, para que éste finalmente sea el candidato a diputado nacional por el frente. Lejos de ese escenario tan complejo, Carlitos eligió esta vez a una rival muy instalada en la política mediática nacional, nada menos que a la renombrada Carolina Losada. En Chubut, perfil bajo hasta que baje, valga la redundancia, la espuma:

La periodista y actual senadora por Santa Fe anunció ahora su candidatura a la gobernación de aquella provincia, pese a que tiene domicilio en Nordelta, lo que fue objeto de críticas y burlas del arco peronista.

Taboada ponderó virtudes de Romero

El líder camionero Jorge Taboada no es de regalar halagos, mucho menos a la oposición, pero días atrás tuvo un reconocimiento, involuntario, hacia la figura de Ana Clara Romero: “El PRO tiene una candidata muy fuerte en Comodoro, que está preparada y juega en primera”, dijo, sin nombrarla, al dar su punto de vista sobre la necesidad de que el PJ unifique una lista para pelear por la intendencia. En ese sentido, Taboada reiteró su preferencia por José Glinski como alternativa para disputar la intendencia y confrontar a la actual diputada nacional, al señalar que “el candidato que elijamos, tiene que estar a la altura”.

Un inesperado contrapunto entre Arcioni y Luque por una escuela

El viernes, en su visita a Comodoro Rivadavia, el gobernador Mariano Arcioni hizo mención a un tema que generó un contrapunto entre Provincia y Municipio, en torno al Colegio Perito Moreno. Fue cuando desde la municipalidad se difundió la ayuda económica que se brindó para reparar instalaciones vinculadas al sistema de calefacción del colegio, que estuvo dos semanas sin clases, lo que molestó al mandatario provincial, ya que, aseguró el viernes, “la caldera ya estaba funcionando y la había reparado Provincia”.

Sin embargo, fue el propio director de Obras Públicas en Comodoro, que representa al Ministerio de Infraestructura de la provincia, quien reconoció que ambos aportes fueron complementarios: el funcionario explicó que el subsidio del municipio se utilizó para la reparación de la cañería de agua, mientras que el Ministerio de Educación (al que corresponde la responsabilidad de sostener las escuelas de la provincia en funcionamiento) se encargó de la reparación de la caldera con una fuerte inversión. No discutan, muchachos, que si es por reparar problemas de calefacción, hay escuelas de sobra.