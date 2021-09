“Este es un proyecto para cambiar la provincia: el 12 de septiembre vamos a celebrar un enorme resultado”

Sergio Ongarato y Gustavo Menna encabezaron este domingo en Esquel un acto con el que la lista “Juntos Por el Futuro” cerró en la localidad la campaña con vistas a las PASO del septiembre.

Participaron del acto Jacqueline Caminoa, que acompaña a Ongarato para el Senado, Cecilia Basualdo, compañera de fórmula de Menna para la Diputación Nacional, Norma Brunt, precandidata a consejera popular en el Consejo de la Magistratura para las circunscripciones de Esquel, dirigentes y militantes de distintas localidades de la Cordillera.

Ongarato dijo que su objetivo es “representar a la provincia en el Senado, pero también a esta región y a esta ciudad, que desde el regreso de la democracia no ha tenido un senador”.

“Hemos recorrido muchas veces la provincia, y vemos muchas de las cosas que les pasan a los chubutenses. Por eso quiero representar a la provincia en el Senado de la Nación: sobre todo porque en cada charla que tenemos con jóvenes nos dicen que en esta provincia y en este país no hay futuro”, repasó. “Es algo que me rebela. Esta tierra es rica, nos dio cosas a nosotros, a nuestros padres y a nuestros abuelos. Ahora no está ocurriendo”, lamentó.

“Estamos en una provincia que es rica, pero que tiene muchas carencias. Pero no es culpa de la provincia, sino de los Gobiernos. Es porque los recursos están mal administrados”, definió.

Y agregó que “Sin embargo los intendentes radicales estamos demostrando que hay una forma distinta de gobernar. Darío James en Gaiman y Damián Biss en Rawson, cuando asumieron, hace un año y medio, debían 3 meses de sueldo a los municipales. Y con mucho trabajo y compromiso hoy no le deben sueldos a nadie. También hacen obras, mejoran la ciudad, y les dieron a los vecinos la esperanza de que hay un futuro mejor”.

“Es el compromiso que tenemos los radicales con nuestros coprovincianos, para que nuestros jóvenes tengan futuro y para que nuestros jubilados tengan presente”, indicó.

Vocación de cambiar

A la hora de hablar ante los presentes, Menna reconoció “el trabajo militante, la presencia, el compromiso y la entrega”. “Estamos recorriendo toda la provincia. Y percibimos la vocación que tiene la gente de la provincia de cambiar”, indicó.

Dijo que en Chubut “tenemos una situación calamitosa. Tenemos una provincia rica, sobre todo en recursos humanos, pero que no tiene planificación, con un interior abandonado. Y con el peor drama, que es haber abandonado por parte de las autoridades el derecho a la educación. Eso -sostuvo- condiciona el futuro y el acceso al empleo con una remuneración digna, con condiciones dignas de trabajo”, dijo.

“Esta es la situación que tiene Chubut, con la vergüenza de tener exministros condenados por hechos de corrupción, con el futuro hipotecado por una deuda de más de 800 millones de dólares, con las regalías comprometidas por estar cedidas en garantía de esa deuda que no sabemos a qué se destinó”, describió.

Menna agregó además que el Gobierno Nacional “no tiene rumbo, ha defraudado a los argentinos”, lo cual también “genera mucha bronca”. “Nosotros llevamos una voz de esperanza, que es posible salir, como han hecho intendentes de este espacio que marcan una diferencia, como Damián Biss en Rawson, Darío James en Gaiman, Luis Juncos en Rada Tilly y el propio Sergio Ongarato en Esquel. Son localidades que crecen y esto demuestra que es posible hacer las cosas de manera diferente”, indicó.

En este contexto sostuvo que “no podemos pretender cambiar si seguimos haciendo las mismas cosas”. Dijo que “ahora muchos hablan de defender a la provincia, pero cuando lo debían haber hecho no lo hicieron. El oficialismo no acompañó el proyecto de ley que propusimos para que a Chubut se le otorguen 30.000 millones de pesos para pagar los sueldos atrasados por hasta 3 meses. Los que hoy dicen que van a pedir una reparación histórica votaron en contra”.

Menna puso en valor que “Juntos Por el Futuro” es “la única lista que se ha preocupado por los intereses del interior de la provincia. Somos la única lista que tiene a candidatos para las comunas de Aldea Beleiro, con Patricia Tapia, y para Atilio Viglione, con Andrés Cardozo”. “Esto no termina acá, es un proyecto de largo plazo para cambiar la provincia. El 12 de septiembre vamos a estar celebrando un enorme resultado”, finalizó.

Bandera radical

En tanto, Jaqueline Caminoa dijo que “es un honor compartir la lista con gente de tanta trayectoria”. Y agregó: “Vemos hace años recorriendo la provincia, la conocemos”.

“Sostenemos la bandera radical y creo que es el momento nuestro. Hay que hacer el último esfuerzo en esta semana, militando para lograr el triunfo en las elecciones”, afirmó.

En tanto, Cecilia Basualdo expresó su “orgullo” por ser parte de la lista. Y manifestó: “Sin duda va a ser la lista ganadora de las PASO del 12 de septiembre”.