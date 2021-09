Ana Clara: “Hablar de si el garche tiene un color político, demuestra que no hay propuestas ni proyecto de país”

La precandidata a diputada nacional de Juntos por Chubut, Ana Clara Romero, habló con ADNSUR de los temas más picantes en la última semana previa al cierre de campaña para las PASO del 12 de septiembre. Cuestionó las declaraciones de índole sexual de la representante del oficialismo en territorio bonaerense, Victoria Tolosa Paz, así como la foto de las reuniones sociales en Olivos con el Presidente. Insistió en que las propuestas del gobierno nacional y el provincial son la misma cosa, y pidió serenidad dentro del espacio chubutense de Juntos por el Cambio ante acusaciones cruzadas de presuntas operaciones de campaña sucia.

Romero aseguró que estos comicios para renovar parcialmente las dos Cámaras del Congreso Nacional, constituyen “una elección bisagra, porque el kirchnerismo está a 7 diputados de poder contar con las manos suficientes para avanzar con reformas nefastas para nuestra institucionalidad”.

“Es importante garantizar los valores republicanos de la democracia. La modificación de los miembros de la Corte Suprema, la Justicia, las leyes del Ministerio Público y los súper poderes del Presidente. Hay que ponerle un freno a todo esto”, sostuvo la actual concejal comodorense, quien remarcó que “Juntos por el Cambio’ es la “única oposición de la provincia porque el resto de los partidos votaron con Alberto y Cristina”.

Insistió en que “es importante hacer una buena elección y poner este freno para que estas iniciativas no puedan avanzar. Por ahora, nuestra presencia en el Congreso los viene frenando”, agregó.

Pero también puntualizó que “esta elección también tiene que ver con ponerle un límite al gobierno provincial. Nos llevaron al deterioro más bajo del que tengo registro en la provincia, desde lo más básico como la educación, la salud y la seguridad. Trelew y Comodoro Rivadavia viven situaciones delictuales cada vez más violentas”.

No ahorró críticas a la gestión de Mariano Arcioni, al afirmar que “en la pandemia, hubo falta de insumos y robos de vacunas. El sistema de salud siguió adelante gracias al fuerte compromiso de los agentes sanitarios. En la educación, hubo escuelas cerradas por 1 año y 6 meses. No hubo ningún plan para seguir adelante durante la pandemia ni siquiera con la virtualidad”.

Para Romero, lo peor es que “permanentemente, viven en desacople con las realidades de los chubutenses, con gacetillas que anuncias ilusiones que no existen y hacen anuncios que la gente no percibe”, denunció. Por ello, sostuvo que “estas elecciones tienen que ser un mensaje contundente al gobierno nacional y provincial que son la misma cosa. Son aliados y se defienden. El gobierno nacional no nos asistió en los peores momentos”, recordó.

EL GARCHE Y LA FOTO

Respecto a las declaraciones de la precandidata a diputada del justicialismo en provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, respecto a que “en el peronismo siempre se garchó”, Romero señaló que “creo que pocos lo pueden ver bien. Si piensan que con esas declaraciones pueden captar votantes de alguna franja del electorado, la que sea, creo que los están subestimando”.

“Esto evidencia la falta de propuestas y de proyecto de país; terminar hablando de si el garche tiene un color político, demuestra que no hay sustancia, ni hay dimensión del lugar al que pretende acceder”, sostuvo la precandidata a diputada por Chubut dentro de Juntos por el Cambio.

En ese sentido, comparó esta actitud con la propia, al sostener que “quienes estamos participando queremos acceder al Congreso para representar al pueblo de cada una de nuestras provincias, y hay que representarlo que respeto, con propuestas y con capacidad. Ya esta forma de expresarse denota que no tiene ningún respeto por la función que pretende ocupar”, alertó.

Y sobre la otra fuerte polémica a nivel nacional por la difusión de las fotos en las que se vio al Presidente Alberto Fernández participando de reuniones sociales en Olivos en la época más dura de la cuarentena para festejar el cumpleaños de su pareja, dijo Romero que “yo pienso que la foto de Olivos también va a tener una fuerte incidencia porque fue una comprobación de lo que veníamos diciendo: todo el tiempo tuvieron una doble vara y nos impusieron una conducta que no fueron capaces de sostenerla”.

“El propio Presidente firmaba los decretos, nos señalaba con el dedo, nos retaba como chicos y nos trataba como estúpidos a quienes no cumplieran con las normativas que en muchos casos no tenían ningún respaldo científico ni estadístico”, sostuvo la edil comodorense.

Pero cuestionó que “la realidad es que después él en su casa, mantenía fiestas clandestinas, que es lo que fue el cumpleaños de Fabiola. Esto denota la doble vara, que son oportunistas, que se manejan con privilegios, que se creen una casta superior y que el pueblo debe cumplir mientras en ellos la fiesta sigue”, reclamó.

POLÉMICA INTERNA

Consultada por ADNSUR respecto a la polémica generada entre la lista que postula a Sergio Ongarato junto a Gustavo Menna, con la que ella integra junto a Torres, respecto a la responsabilidad en el armado y difusión de noticias falsas en las redes sociales en el marco de una campaña sucia, admitió Romero que “en los últimos días, desde algunos sectores se perdió la calma y la serenidad, me parece que hay que recobrarla para que tengamos un cierre de campaña dentro de nuestro espacio a la altura de los valores que todos pregonamos y abrazamos”.

Respondió que “hago oídos sordos a las críticas de las que hemos sido blanco, que además de falsas e infundadas, no han tenido otro objeto que denostarnos y descalificarnos. Pienso que todos los rivales, que son circunstanciales, merecen respeto. Estoy absolutamente convencida que el verdadero enemigo está fuera de ‘Juntos por el Cambio’, que tenemos que rebatir las formas en las que hacen política en el Frente de Todos, y que hace política el gobierno de la provincia del Chubut”.

Con eso se refirió que “nos llenan de mensajes vacíos y promesas ostensiblemente incumplidas, la verdad que nos toman el pelo” y sostuvo que “cuando leo algunos titulares no lo puedo creer, cuando escucho esto de la vida que queremos, es la vida que quieren ellos, la que tienen ellos mientras nosotros tenemos otra, como lo de la fiesta en Olivos. Son estos slogans con los que hay que confrontar y marcar la diferencia”, afirmó.

Finalmente, aseguró que “después del 12 de septiembre, Nacho Torres y yo tenemos el compromiso asumido de acompañar a quien resulte ganador, si no es nuestro caso, y convocar a todos si resultamos vencedores. Estará en cada uno de los dirigentes cumplir con el compromiso que sellamos cuando acordamos la alianza y confío en que así va a ser”, concluyó Ana Clara Romero.