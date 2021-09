El candidato a Senador Nacional por el Partido Independiente de Chubut (PICH), César Treffinger conversó con ADNSUR sobre su expectativa para las próximas Primarias Abiertas Simultáneas y Obligarorias, y la campaña que posteriormente realizará en el interior de Chubut.

“Después de las PASO daremos a conocer nuestras propuestas, tenemos diagnósticos sobre los temas de la provincia, cuando la gente nos pregunta por redes, nosotros les enviamos nuestra propuesta”, dijo.

El PICH tiene 2500 afiliados, mayormente de Comodoro, Rawson y Trelew. “Nos unimos con el PICH y me dieron la posibilidad de liderar el lugar de primer senador nacional”

“Estamos siendo muy bien recibidos en las ciudades donde estuvimos, no creo que hayan grandes diferencias en otras ciudades. Nosotros somos nuevos en política, tampoco somos funcionarios, nuestra lista es una oxigenación a lo que está. La gente hace catarsis con nosotros, no tiene un rechazo, pero sí rechaza a los dirigentes tradicionales”, consideró

En cuanto a la situación provincial, marcó que "el problema en Chubut es muy grande y tiene muchas aristas, la propuesta de la 151, que es la lista que nosotros llevamos, es proponer caras nuevas y poner toda nuestra 'expertisse' al servicio de la consideración popular. Tenemos once temáticas trabajadas: seguridad, crisis educativa, salud, también es importante la ley de hidrocarburos, la megaminería y el medio ambiente, entre otras temáticas como el empleo y las pymes, hemos consultado con expertos”

“Tenemos claro que lo que le hace falta a la provincia del Chubut es generar un anticuerpo, una representación independiente que responda a la familia chubutense y que los represente de sus derechos, recursos y lo que le corresponde a la provincia, que no lo ha recibidos desde el gobierno nacional más allá del gobierno de turno, teniendo en cuenta que es una de las provincias que más aporta en el PBI financiero”, dijo.

“La Minería es algo que nos quieren meter desde el año 86 a la fecha. Nosotros consideramos que ninguna imposición es buena, contra la voluntad de las mayorías, el representante es el pueblo, uno tiene que saber escuchar y representar, a la voluntad de la mayoría. Si la llegará a haber tiene que demostrarse con un plebiscito y las herramientas transparentes de cara a la sociedad”, sostuvo.

“Tengo 5 hijos, dos de ellos ya superaron los 20 y uno cumple 17. Los jóvenes creen que la salida a toda esta problemática es Ezeiza y cuando ese planteo llego a la mesa de mi hogar, yo hable con mis hijos y les dije que antes de analizar una posibilidad como esa, había que comprometerse, involucrarse y tratar de incorporarse con todo el expertisse y tratar de mejorar las cosas", sostuvo Treffinger, explicando por qué se involucró en política.

"Sin duda hay un montón de argentinos que están esperanzados con que eso suceda, porque la realidad es que no todos pueden irse. Pero si los que se van son los más productivos, la tendencia en el país va a ser más decadente. Por eso hay que involucrarse, participar a pesar de que sea difícil”, remarcó, y aseguró que "hay gente con mucha capacidad para trabajar en política, pero no se involucra porque cuando quiere hacerlo, no encuentra el espacio, esta todo contaminado, por eso armé un espacio como Ciudadano por Chubut desde cero”

Sobre la donación de su sueldo en caso de salir electo, decisión que tomo al candidatearse, mencionó que "técnicamente no es posible no recibirlo, pero tengo el objetivo de que vaya a un fin noble. Esto tiene que ver con que la clase política considera que hay mucha corrupción y que hay gente que se sirve de la política, una de las cosas que les prometí a mis hijos es que no voy a tomar dinero público".

"Sería un sinvergüenza si tomo dinero de la política cuando tenemos 20 millones de personas con planes sociales que no les alcanza para sobrevivir. En la política hay gente que está muy bien y ni siquiera quiere donar el 20% de sus ingresos, yo repudio eso. Hay que tener empatía con lo que se vive, no hablo de los que hacen política por militancia y convicción y que necesitan de un sueldo. Sino que hablo de que en la Patagonia sabemos muy bien quién está muy bien económicamente y quien no”.