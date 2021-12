Oil Combustibles: Condenaron a Ricardo Echegaray y absolvieron a Cristóbal López y Fabián de Sousa

Tras dos años y medio, este jueves a las 17 horas se conoció el veredicto en el juicio oral de Oil Combustibles, condenando la Justicia a cuatro años y ocho meses de prisión al extitular de la AFIP Ricardo Echegaray y absolviendo a los empresarios Cristobal López y Fabián de Sousa.

La causa, cabe destacar, investigaba una defraudación al Estado por una deuda estimada fue de 5.900 millones de pesos, a través de una asociación ilícita entre Echegaray, en ese momento titular del organismo y los accionistas principales de Oil Combustibles, para evadir un plan de pagos del impuesto a la transferencia al combustible (ITC).

La acusación marcaba que la petrolera retuvo las transferencias del ITC en períodos sucesivos, fondos con los que -según su análisis- dieron “préstamos intercompany” para así financiar a otras empresas del Grupo Indalo

El juicio comenzó el 13 de junio de 2019 y la causa original se dividió en dos partes, la primera nunca llegó a juicio, mientras que Echegaray, López y De Sousa hicieron uso de la palabra en un último mensaje en la audiencia.

Cabe destacar que las defensas habían pedido la absolución de los imputados, en tanto que la fiscalía pidió las penas de 4 años y 8 meses de prisión para Echegaray y 4 años y 4 meses para López y De Sousa.

El Tribunal Oral Federal N°, 3 integrado por los jueces Fernando Machado Peloni, Andrés Basso y Javier Ríos, no difundió aún los fundamentos de su decisión, los cuales serán dados a conocer el próximo 17 de marzo.

"Nada de esto hubiese pasado si yo hubiese acordado con Macri"

En la última audiencia de este jueves, el empresario comodorense Cristóbal López, afirmó que "nada de esto hubiese pasado si yo hubiese acordado con Macri entregarle los medios para que él los use a gusto".

"Ha quedado claro lo que ha pasado en estos seis años así que solo me resta agradecer a mis abogados. Entendemos que el final va a ser un final de justicia que es lo que requerimos desde el primer día. Y pedirle perdón a mis socios, a mis amigos, a los empleados, colaboradores, y obreros de Grupo Indalo que la pasaron muy mal con la incertidumbre de ver cuándo se quedaban sin trabajo, gente que por años no le pudimos actualizar sueldos por la crisis financiera del grupo", agregó.

"Toda esta gente que luchó en cuatro años, la pasó muy mal y me siento responsable de eso porque nada de esto hubiera pasado si yo hubiera acordado con el ex presidente Macri entregar los medios de comunicación para que él y su equipo manejaran a gusto y paciere", disparó.

"Me negué y estas fueron las consecuencias. Yo me la banco pero fueron sobre mi familia, sobre mis seres queridos. Pero de alguna manera dios y la justicia va poniendo todo en su lugar. Miro para adelante y como dijo Fabián, déjennos seguir trabajando que lo que sabemos hacer es eso. Trabajar", concluyó.

"De una nota mediática basadas en acusaciones falsas me convirtieron en el mayor defraudador"

"Desde que arrancó este proceso en marzo de 2016, siempre tuve la absoluta certeza de mi inocencia ante las acusaciones que me hicieron en el campo mediático y que desde ahí fueron a los ámbitos judiciales", afirmó Fabián De Sousa.

Y aseguró que "de una nota mediática basadas en acusaciones falsas me convirtieron en el mayor defraudador del Estado en Argentina. El grupo que me investigaba tenía como finalidad el quiebre de las empresas del Grupo Indalo". Mientras agregó que "Nunca bajamos los brazos. Ante cada denuncia, ante cada imputación nos presentamos y nos pusimos a derecho. Siempre expresamos la verdad con documentos".

"Pidieron mi condena de prisión sin ninguna prueba"

Por su parte, el extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray se defendió de las acusaciones y dijo que "los hechos que se me imputaron no constituyen delito". "Pidieron mi condena de prisión sin ninguna prueba". "Los planes de pago se entregaron en el marco de la ley, sin quita y con intereses", garantizó.

En otro momento de la presentación, previa al veredicto, Ricardo Echegaray expresó que "solo se centraron en preguntar cual era mi relación con el difunto expresidente Néstor Kirchner" y no "procuraron saber sobre los procesos técnicos de mi función".