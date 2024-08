Quiso conocer a una chica, la invitó a salir y recibió una insólita lista de requisitos que lo espantó

Las aplicaciones de citas suelen ser utilizadas para conocer personas y tener la ilusión de poder iniciar una relación de amistad o noviazgo. Sin embargo, no siempre se dan tan fácilmente y los usuarios pueden llevarse sorpresas al interactuar con desconocidos.

Eso le pasó a un joven que chateó con una chica en la red social Tinder y se quedó sin palabras al ver la lista de requisitos que le compartió. Sofía le había pasado su WhatsApp y el pretendiente le escribió "Holaa" para empezar a coordinar el encuentro, creyendo que ya estaba todo arreglado.

LA INSÓLITA LISTA QUE RECIBIÓ TRAS INVITARLA A SALIR

Pero Sofía no le devolvió el saludo y directamente le envió su lista de requisitos para reunirse. En total eran siete y el primero tenía que ver con el transporte: Sofía no iba a ir por su cuenta, sino que el joven tenía que enviarle un Uber. "Si me pasas a buscar venite con un modelito nuevo, no seas grasa", expresó.

El encuentro tenía que ser con cena incluida en Puerto Madero o en su defecto "Palermo si andas cortina" y el pretendiente debía pagar. También aclaró que no hablaba de política ni de trabajo.

"Si me querés co... primero leete un libro de anatomía y el telo tiene que ser de por arriba de las 10 lucas", remarcó sobre las condiciones para tener relaciones. Por último, le anticipó que no le practicaría sexo horal bajo ninguna condición.

Ante el agresivo mensaje, el joven atinó a responder solo "¿qué?" y Sofía le respondió con el emoji de una rata para tratarlo de tacaño. "¿Estas loca?", le preguntó el chico sin poder creer lo que estaba leyendo pero ese mensaje nunca llegó porque ya lo había bloqueado.

Las capturas se difundieron en la red social X y no tardaron en viralizarse. "Salga de ahí maestro y busque a alguien que lo merezca", escribió una persona apoyando al chico y otra añadió a favor de Sofía: "Me parece super razonable y un gran negocio". "Las chicas están inalcanzables" y "Banco fuertemente a la mina", fueron otros comentarios.