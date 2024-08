Iba a la Facultad de Artes, tuvo una "mística" razón para abandonar la carrera y sorprendió a todos

Una inusual y emotiva despedida se viralizó en las últimas horas en un grupo de WhatsApp de la Facultad de Artes.

Una estudiante decidió abandonar sus estudios por una razón poco común y sorprendió a todos sus compañeros.

"Me hubiera gustado conocerlos en persona y vivir la experiencia de estar cara a cara haciendo arte con el cuerpo y el alma", comenzó diciendo la joven en su mensaje de despedida.

Luego reveló el motivo de su decisión: "El miércoles murió mi canario, Luis, que era el espíritu animal de mi abuelo muerto y desde que no está siento una desconexión con el mundo terrenal y espiritual".

La estudiante explicó que la pérdida de su mascota fue un golpe muy duro. "Podrán entender completamente que no puedo continuar porque sin la compañía de Luis a mi lado no me siento capaz de comenzar este nuevo ciclo en mi vida", expresó.

A pesar de que su "mayor deseo en este mundo es convertirme en actriz y actuar en Broadway", la joven consideró que "este no es su momento" para seguir la carrera.

Sin embargo, se despidió de sus compañeros con un mensaje de aliento: "Les mando muchas fuerzas, que vibren alto y algún día encontrarnos en un estudio, trabajando codo a codo como los compañeros que somos. Los amo".