El susto de su vida: fue al baño, se sentó en el inodoro y una serpiente pitón le mordió los testículos

Un hombre en Tailandia vivió una pesadilla al ser mordido por una enorme pitón mientras se encontraba sentado en el inodoro de su baño.

El pasado 20 de agosto, Thanat Thangtewanon, relató a medios locales el terrorífico momento que experimentó. Según su testimonio, cuando se sentó en el inodoro, sintió un agudo dolor que le desgarró los testículos. Al meter las manos en el agua, se encontró con la sorpresa de que una serpiente pitón se encontraba dentro del inodoro.

"Sentí que algo me mordía, me dolía mucho, así que metí las manos en el inodoro para ver qué me pasaba. Me sorprendió mucho haber agarrado una serpiente", narró Thanat.

"Vi a la seño Cari": el desubicado cuestionamiento de una mamá en el chat escolar que generó un escándalo

Aterrado, el hombre reaccionó golpeando repetidamente a la serpiente con un cepillo para lavar el baño, hasta que ésta soltó el agarre y murió. Las imágenes que circulan en redes sociales muestran el cuarto de baño completamente rociado de sangre tras el incidente.

Thanat acudió de inmediato al hospital, donde le aplicaron la vacuna contra el tétanos. Afortunadamente, la mordida no fue lo suficientemente profunda como para requerir puntos de sutura.

"Me levanté rápidamente y lo saqué. Sentí dolor, un dolor muy fuerte, y había sangre por todas partes, pero lo que más me sorprendió fue encontrar una pitón en el inodoro", agregó la víctima.

Una famosa revista de gastronomía sorprendió y dijo cuál es la comida argentina "más asquerosa"

Tras este aterrador episodio, Thanat asegura que ya no vuelve a usar ese baño sin antes inspeccionar cuidadosamente el inodoro. "Cada vez que voy, compruebo qué hay dentro y pongo un cepillo para asegurarme", concluyó.