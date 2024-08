Le pidió a su empleado que cambie de horario, recibió una respuesta negativa y todo terminó de la peor manera

En las últimas horas, una inusual conversación de WhatsApp entre un jefe de un local gastronómico y su empleado se viralizó en las redes sociales, desatando una ola de indignación entre los usuarios.

La charla comienza cuando, a las 6:30 de la mañana, el empleador le avisa a su trabajador sobre un cambio de horario, disculpándose por la tardía notificación. Sin embargo, la respuesta del jefe ante la negativa del empleado a modificar su turno deja mucho que desear.

"Haz lo que quieras ya me tienes harto. No quiero más problemas", lanzó el jefe, sin dar mayores explicaciones. Ante la sorpresa del trabajador, el empleador continúa reclamando: "Te he respetado todos los días que me has pedido". La charla finalizó con un insólito consejo del jefe: "Seguí durmiendo".

La conversación fue publicada por el influencer español Soy Camarero en X y generó un debate sobre el respeto en el ámbito laboral. Muchos usuarios de X se mostraron indignados con la actitud del jefe y defendieron al joven.

“Disponibilidad absoluta 24/7 y totalmente a capricho”, “Lo más gracioso es que según el ministerio de Trabajo el horario debe ser enviado 5 días antes de la jornada” y “¿Estos chats no sirven para denunciar que no se cumplen los horarios?”, fueron algunos de los mensajes.