Un adolescente llamado Tomás se convirtió en tendencia en redes sociales luego de compartir en TikTok los desopilantes audios que le envió su suegra, quien se enteró de que él y su novia Lourdes habían mantenido relaciones sexuales.

En el video titulado "POV: tu suegra se entera que vos y su hija tuvieron relaciones", se pueden escuchar los mensajes de voz de la mujer, quien se muestra muy enojada y amenaza a Tomás.

"¿Vos me estás jodiendo a mí, pendejo? Yo soy muy buena, pero tan boluda no soy. ¿Me estás tomando el pelo?", se escucha decir a la mujer, quien luego le pide que no la "corra con chamuyos baratos" sobre su desconfianza hacia él.

Además, la mujer le advierte a Tomás que "ahora te las vas a tener que ver conmigo, mi hijo y mi marido" y le dice que "ahora andá trabajando porque a Lourdes la vas a llevar a vivir y a dormir con vos, te vas a casar, ¿me entendés?".

Según relató el propio Tomás en un video posterior, su novia Lourdes no le respondía los mensajes a su madre, por lo que la mujer se puso en contacto con él para pedirle su ubicación, la cual estaba conectada a una aplicación.

El joven le dijo que no aparecía activa y que eso se da cuando el teléfono está apagado. Después de un rato, Lourdes regresó a su casa y la madre comenzó a enviarle los audios a Tomás porque estaba convencida de que él le había mentido.