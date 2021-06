A lo largo de la historia de Los Simpsons varias han sido las teorías de los fanáticos alrededor de la serie, y en las últimas horas una nueva hipótesis se volvió viral en las redes sociales, la cual afirma que Homero, el padre de la familia amarilla, se encuentra en coma desde 1993.

Todo comenzó cuando Luis Veolody (@luisvelody en TikTok), subió un video a su cuenta asegurando que el popular personaje se encuentra hospitalizado desde los 90, en una publicación donde presenta diferentes pruebas que lo acreditarían.

En primer lugar, Velody explica que en el episodio estrenado el 8 de octubre de 1992, llamado "Homero Hereje”, el padre de los Simpson se niega a seguir yendo a la iglesia los domingos y decide seguir su propia forma de fe.

A través de un sueño Homero se encuentra con Dios, a quien le pregunta sobre el propósito de los seres humanos en el mundo, y este le responde que lo sabrá cuando se muera, lo cual sería sólo seis meses después.

Medio año después de ese episodio, en abril de 1993, se estrena “So It's Come to This” (`A esto hemos llegado`), donde Bart, cansado de las bromas de su padre por el "Día de los inocentes", decide realizarle una broma pesada que termina con Homero internado.

Si bien en el mismo episodio el trabajador de la planta nuclear se despierta de su hospitalización tras escuchar a su hijo admitir que fue él quien le preparó la broma, los fanáticos sostienen que todo era parte de su sueño, y que todos los capítulos estrenados desde esa fecha en adelante forman parte de los sueños de Homero.

Eso explicaría, remarca el usuario, por qué en la serie el tiempo no pasa y la familia no envejece.